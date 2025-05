Peníze, které nemáme, dáváme za zbraně, jež jsou k ničemu

Zbrojení na minulou válku je tradiční chyba vojenských stratégů. Zbrojit na války příští si ale žádá představivost, předvídavost a nejlépe i jasnovidnost. Z minulých, ale ani z probíhajících válek není jasné, co bude fungovat za deset let. Dá se ale říct, co na bojišti nefunguje a za co nemá smysl vyhazovat peníze.

Zkušenost z války na Ukrajině ukazuje, že když je nebe plné dronů a satelitů, k útoku se lépe než tank hodí rychlá motorka a spíše přežije přehlédnutý jednotlivec než nápadná útočící jednotka. Válka se vede na dálku, potkat se osobně s nepřítelem je stále vzácnější. V týlu není o moc bezpečněji než na frontové linii, protože obrana proti stále rychlejším raketám stále méně funguje. Nejvděčnějším cílem raket je totiž protiraketová obrana.

Příští války dost možná povedou místo omylných generálů autonomní vojenské roboty, opatřené umělou inteligencí. V takovém případě nerozhodne síla, odvaha, nasazení vojáků, ale neosobní technika. Války bude vyhrávat ten, kdo bude disponovat pokročilejší technologií. Z toho plyne, do čeho má dnes smysl investovat. Určitě to nejsou tanky, houfnice, obrněná vozidla pěchoty, tedy to, co dnes vidíme povalovat se shořelé na Ukrajině kolem silnic. Smysl nemá ani pořizování stíhaček, které se v moderní válce stávají spotřebkou na jedno použití.

Potenciální hrozbou, kterou bychom měli mít preventivně na zřeteli, je v našem regionu Německo a militantní nátura je historicky vlastní Polákům. Aktuální hrozbou jsou nepřizpůsobiví migranti, kolonizující západ Evropy. A pak je zde ta největší hrozba, kterou jsme sami sobě u voleb. Jednou nohou jsme ve válce volbou militantních stran spojených v současné vládní koalici a volbou generála prezidentem. Lehkomyslnost této volby je patrná z toho, jak vláda zběsile, chaoticky zbrojí: za peníze, které nemá, a za zbraně, jež jsou k ničemu.

Nejhloupější zbrojení na minulé války vypadá tak, že se pořizují věci, co se nehodí k obraně ani útoku, a jediným benefitem těchto transakcí je diskrétní provize pro zkorumpované kupce. Ale pozor! Skutečnými pitomci nejsou politici, byť na to od pohledu vypadají. Pitomci jsou voliči, kteří si neumějí spočítat, na kolik je přijde volba diletantů, kteří je pak připraví o peníze, a když k tomu dostanou další příležitost, klidně i o život.

O přežití nerozhoduje moderní výzbroj na minulou válku, ale pud sebezáchovy. Nejlépe projevený u voleb.