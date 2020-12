Peníze na „podporu demokracie“ do Pákistánu místo pro Američany? Zastavte to, bouchl Trump do stolu. Rozčílil Bidena

reklama

„Jednoduše chci získat pro naše skvělé lidi raději 2 000 dolarů než ubohých šest stovek, které jsou nyní navrhované,“ kritizoval prezident. Zastavit by chtěl zejména množství peněz, které Amerika pošle do dalších států.

I simply want to get our great people $2000, rather than the measly $600 that is now in the bill. Also, stop the billions of dollars in “pork”. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 26, 2020

Připojil též video, ve kterém podotýká, že balíček na podporu ekonomiky nemá příliš s koronavirem společného. Ukázal, že velké částky z něj putují například na rozvojovou pomoc Barmě či Kambodži. Dále jmenoval, že část půjde Egyptu a jeho armádě, přičemž ten si za peníze nakonec nezakoupí americké zbraňové systémy, nýbrž podpoří Rusko a jeho výrobce zbraní.

Dále mají miliony dolarů mířit do Belize, Kostariky, na „podporu demokracie“ do Pákistánu, do Kostariky, Guatemaly, Hondurasu, Nikaragui a Panamy. Na seznamu však je i mnoho dalších míst v Americe, které nemají s koronavirem a souvisejícími restrikcemi také vůbec nic společného.

Increase payments to the people, get rid of the “pork”. https://t.co/jq82qFIyUs — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 27, 2020

„Pamatujte, že to byla chyba Číny!“ padlo rovněž od Trumpa k tomu, že je nutné podporu pro Američany zvýšit.

$2000 + $2000 plus other family members. Not $600. Remember, it was China’s fault! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 27, 2020

Podle budoucího prezidenta Joea Bidena Trump svým postojem požadujícím navýšení pomoci chudým Američanům „rezignoval na svoje povinnosti“ a vystavil miliony Američanů finanční nejistotě.

Záchranný koronavirový balík je přidružený k návrhu federálního rozpočtu na příští rok ve výši 1,4 bilionu dolarů (30 bilionů korun). Ten musí vstoupit v platnost do pondělní půlnoci, jinak začnou federální úřady fungovat v omezeném rozpočtovém režimu. Kongres by do té doby mohl schválit týdenní provizorium, což již jednou v prosinci učinil. Psali jsme: Politolog Zbořil promlouvá: Nechci říkat, že jsme úplní ignoranti, ale... Největší kybernetický útok v dějinách USA. A kdo je v podezření? Zase Rusko USA: Rusové nám ukradli informace. Ty nejcennější! Nikdo si nevšiml Ukrajinský průšvih Joea Bidena: Horší, než se čekalo

