Peníze od státu dostal, ale stěžuje si dál. Kauza ho prý poškodila

Dalším cílem Aliance pro budoucnost je i vymýcení dotací z podnikatelského prostředí. Kolik stát vyplatil na podpoře jeho firmám v době koronavirové krize? „Myslím, že to byly vyšší řády stovek milionů korun. Myslím, že kolem 200 milionů korun. Pořád je to částka, která nekompenzovala naše ztráty, ty byly kolem 500 milionů korun,“ podotkl Sehnal.

Své řekl i k polní nemocnici, jež vznikla kvůli koronaviru. „Byla chybná, od samého začátku. Tady byla obrovská nevyužitá lůžková kapacita, například nemocnice Cheb, kterou jsme viděli každý den v televizi, měla v provozu 100 lůžek, tak jsem panu řediteli volal a ptal se jej, zda potřebuje polní nemocnici a on odpovídal, že ne," uvedl Sehnal. Když se jej moderátorka zeptala, proč tedy šel on sám do pronájmu prostor pro polní nemocnici, zda využil situace, odpověděl podrážděně: „Já jsem o tom nerozhodoval, paní redaktorko. Tady přišla vláda.“

„Vy jste řekl, že to byla chyba od začátku, přesto jste do toho šel. Vy jste té chyby využil,“ pokračovala moderátorka. „Promiňte, takovýhle rozhovor nepokládám za vhodné vést,“ řekl Sehnal. Moderátorka se však nedala a zopakovala otázku. „Tak podívejte, kritizuju postup vlády, že mezi první vlnou, která byla v březnu loňského roku, ta vláda měla navýšit lůžkovou kapacitu v nemocnicích. A to neudělala,“ dodal Sehnal a požádal moderátorku, aby šla dál. Situace podle něj nevyužil.

Fotogalerie: - Šlachta v Trutnově

A hovořil také o přednostním očkování, kdy podle jeho slov jej daná kauza poškodila. „Nechal jste se očkovat v době, kdy byla otevřená registrace pro seniory nad 70 let. Podle ředitele Fakultní nemocnice Bulovka Jana Kvačka jste byl naočkován přes jeho zákaz a vydával jste se za zdravotníka, abyste vakcínu dostal,“ uvedla moderátorka Drtinová, Sehnal se bránil.

„Teď jste zrovna uvedla nepravdivou informaci. 13. ledna naše vláda rozhodla, že od 1. března se už budou očkovat nejen senioři od 80 let, nejen zdravotnický personál, který je s nimi v přímém kontaktu, ale od 1. března se začaly očkovat i další skupiny. Například technicko-hospodářští pracovníci,“ zdůvodnil Sehnal a bránil se i tím, že Kvaček je právník a byl naočkován už dávno. „Pana Kvačka jsem označil za lháře, byť to normálně neříkám. Ale vláda rozhodla, že od 1. března se lidé, jako je pan Sehnal, mohli očkovat,“ zmínil, že je majitelem dvou zdravotnických zařízení. Brání se tím, že je slušný a poctivý člověk a že by to udělal znovu.

„Bylo tu v té době 360 tisíc nevyužitých vakcín, ty se teď v srpnu vyhazují do odpadkového koše, protože expirovaly,“ podotkl závěrem, že jej kauza poškodila.

