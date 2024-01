Peníze z EU budou. Zelenskyj se v Davosu zaradoval. Dostal „pozitivní signály“

reklama

Zelenskyj ve svém projevu kritizoval západní země ze slábnoucí pomoci Ukrajině, protože se obávají eskalace konfliktu. Pro Kyjev toto údajné zaváhaní ale znamená ztrátu času v obraně země. A každé snížení tlaku na ruskou okupační armádu podle jeho slov prodlouží válku o roky.

Zelenskyj připomněl rok 2014, kdy se mocnosti pokusily o zmražení bojů na Donbasu, podle ukrajinského prezidenta ale Putina nezastavily. Toho označil za „ztělesnění války“.

Ukrajina podle Zelenského již získala převahu nad ruskou flotilou v Černém moři a znovu tak prý mohla začít vyvážet své produkty. Na základě tohoto údajného úspěchu si proto znovu řekl o pomoc při získání vzdušné podpory. "Naši partneři vědí, co potřebujeme a v jakém množství," pokračoval s tím, že Ukrajina dokázala, že "umí zasáhnout ruská vojenská letadla, která dosud nikdo nesestřelil". Narážel na pondělní prohlášení Kyjeva, že zničil dva ruské velitelské letouny nad Azovským mořem.

Zelenskyj dále prozradil, že na fóru v Davosu zachytil pozitivní signály, že by se finanční podpora ze strany Evropské unie měla odblokovat, stejně tak doufá, že se jeho zemi dostane pomoci ze Spojených států, kde byla minulý týden podpora zastavena. Prezident zároveň vyloučil tvrzení, že by se válka dostala do statické fáze, ačkoli informace z bojiště tomu příliš neodpovídají.

Na Rusko by podle něho měl být vyvinut další tlak pomocí uvalení sankcí, a to na jeho jaderný průmysl. Ruská zmražená aktiva v Evropě by měla být předána Ukrajině.

