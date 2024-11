Petr Kolář od Pavla: Těch nechutností od Trumpa. Divím se, že vyhrál tolik

Kolář na úvod hovořil o svém překvapení z nezpochybnitelné síly, kterou Trump prokázal. „Uspěl třeba i v Arizoně, státě, odkud pocházel můj hrdina McCain,“ zavzpomínal na republikánského kandidáta z roku 2008. „Tihle republikáni už skoro vymizeli, nebo jsou teď hodně upozaděni,“ litoval. Trumpa si prý pamatuje hlavně tím, že tohoto jeho hrdinu hrubě urazil.

„Těch podivností, až nechutností, ve vyjadřování Donalda Trumpa je hodně, proto mě překvapilo, že vyhrál tak masivně,“ zhodnotil Kolář, představený jako „bývalý velvyslanec v Rusku a USA“. Před Trumpovým vítězstvím varoval, ale ani on neočekával, že Harrisovou porazí i na celkový počet hlasů.

Připisuje to tématům, která ve volbách rezonovala, tomu, že Američané hlasovali peněženkami, stejně jako problémům s nelegální migrací. Paradoxem podle něj je, že Trumpa volili Hispánci. Podle Koláře proto, že nechtěli, aby jim noví migranti ujídali z koláče.

Rovněž Koláře překvapilo, jak Trumpa volila mládež, hlavně mladí muži. „Vždy jsem si myslel, že je spíš kandidátem pro lidi padesát plus, bílé, heterosexuální, s nižším vzděláním,“ popsal svou představu Trumpova voliče.

„Nepodařilo se přesvědčit lidi, že Donald Trump je ohrožením demokracie,“ zalitoval poté. Pro něj ale tímto nebezpečím jednoznačně je. „Může to být dobré, ale může to být katastrofa,“ dodal.

Katastrofa má podle Koláře podobu toho, že Trump si bude řešit své vlastní problémy doma, my nebudeme schopni rozjet zbrojní průmysl tak, aby dokázal čelit Rusku, a „Putin uvidí, že má volné pole působnosti a to zlo nezastavíme včas“.

Putin se do něj vcítí, je taky psychopat

Z Trumpova minulého prezidentství jsou podle Koláře nehezké vzpomínky, jak se choval k evropským spojencům, zejména k dámám Therese Mayové a Angele Merkelové, ale třeba také k Justinu Trudeauovi. „Ten člověk je schopen vás přivítat a následně vám prásknout telefonem, dělá věci, které jsou těžko vypočitatelné,“ obává se. Pro Trumpa také použil označení „transakční člověk“.

„Já u toho člověka vidím autokratické sklony, zálibu v silných vůdcích. Pro něj diskuse není nástroj pro hledání kompromisu,“ obává se.

A navíc Trump za nejlepšího evropského státníka vyhlašuje Viktora Orbána, což už Kolář nechápe vůbec. Je přitom podle něj zajímavé, že tento Orbán si čile buduje vztahy s Čínou, se kterou se Trump chce vypořádat. „Nevidí to? Nebo mu to nevadí? Nebo je schopen s tím ve své ekvilibristice žonglovat,“ ptal se Kolář s tím, že se staronovým americkým prezidentem si ještě „užijeme“.

Přesto věří, že tyto volby nepovedou k ještě většímu rozpolcení USA na „ty vzdělanejší z větších měst proti tomu nevzdělanému venkovu“. To si totiž přesně přejí naši nepřátelé, stejně jako Ameriku nespolupracující s Evropou. „Rozděl a panuj, komu to vyhovuje nejvíce? Autokratům typu Putina,“ varoval.

V Moskvě se podle něj z Trumpova vítězství radují, ale dávají si pozor, aby to nebylo slyšet ani vidět. „Už Trumpa zažili, v poloze hodného strýčka, co si s Putinem vyměňuje dárky a přijímá od něj kopací balon a mluví o něm jako o velkém vůdci,“ zavzpomínal. I Rusové jsou ale podle něj z Trumpovy nevyzpytatelnosti nejistí.

„Přesto si troufám tvrdit, že Vladimir Vladimirovič Putin jako cvičený absolvent Dzeržinského akademie umí tyto povahy přečíst. Je to taky svým způsobem psychopat, takže se dokáže vcítit do Donalda Trumpa víc, než kdokoliv jiný,“ zamyslel se.

Trump se podle něj bude více věnovat „domácí nepohodě“ a regionům Jihočínského moře a Blízkého východu. „A to znamená, že my v Evropě se budeme muset rychle usebrat, jak budeme bránit Ukrajinu sami,“ dovodil Petr Kolář. Pokud se Trump s Putinem domluví na nějakém míru, tak podle něj bude nutné na stanovenou linii dotyku dát naše vojáky.

Připomněl ale, že stále platí „mušketýrský článek“ Severoatlantické smlouvy o příchodu na pomoc. Kdyby se Trump „zbláznil“ a chtěl z aliance vystoupit, tak americký kongres už našel možnost, jak „ho limitovat“. Bude také důležité, kdo bude v jeho administrativě, Kolář se obává, že „takoví ti ryzí republikáni“ už s ním moc chtít spolupracovat nebudou.

„Máme tady tento fenomén a budeme se muset s ním naučit pracovat,“ shrnul. Celý globální Západ by podle Koláře měl pochopit, že teď je třeba se ještě více semknout. „Buďto budeme s Trumpem spolupracovat, anebo budeme muset i bez něj ukázat, že náš liberálnědemokratický svět je schopen se ubránit,“ vyzývá.

Později k tématu vlastní obrany dodal, že „dvě procenta HDP na obranu nejspíš nebudou dost“. Ale tři procenta by nejspíš stačit měla.

Pracujme s těmi, co jsou uraženi

Evropa si bude muset k Trumpově transakční povaze najít pozici „toho, kdo nabízí“. Česko má podle něj i na Trumpa spoustu „triumfů“, jako jsou naše dobré vztahy s Izraelem a v poslední době i s Tchaj-wanem. Proto mu „neštymuje“, že Trump se raději přátelí s Orbánem, který jezdí do Pekingu. „U těch populistů to tak bývá, že se černá a bílá dají zaměnit,“ pokrčil rameny.

Trumpa navíc posílí, že i v kongresu posílili jeho stoupenci, Kolářovovými slovy „ti, kteří mu zůstali“. Věří ale, že i mezi nimi se najdou „odpovědní transatlantisté“, co si uvědomují význam spojenectví. „Dlouhá desetiletí jsme to budovali a teď to rozbít, to by byla strašná chyba,“ dodal.

Nakonec se jej redaktorka přímo zeptala, co ohledně Donalda Trumpa poradí prezidentu Pavlovi. „Pokud by se někdo o mé rady zajímal, já se nevnucuju a nejhorší je nevyžádaná rada, tak bych doporučil chladnou hlavu a žádnou paniku. Máme před sebou čtyři roky, které buď přežijeme, nebo nás to oslabí a může vést až k záhubě. Měli bychom té situace využít a já se celou svou kariéru snažím dělat z nevýhody výhodu,“ prozradil.

Nyní je podle něj třeba hledat spojence. „Není to jen administrativa, je to i Kongres, kde je spousta lidí, kteří se touto volbou budou cítit poraženi a uraženi, budou se snažit dokázat, že Amerika není jen Donald Trump. S nimi pracujme,“ poradil. Tito lidé nám pak budou za tuto příležitost vděční.

