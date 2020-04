Petříček plánuje: EU má šanci se ještě více „stmelit“. Hlavně se zbavit závislosti na Číně...

reklama

Ministr Petříček věří, že Evropská unie koronavirovou krizi přežije, a že v celé řadě věcí se můžeme poučit. „Možná není vidět, co vše EU ve zvládání této krize dělá, ale státy mezi sebou pomáhají. I evropské instituce po možná počátečním zaspání – což samotní představitelé EU přiznali – začaly velmi rychle reagovat,“ připomíná ministr. EU prý přichází s návrhy, jak velmi rychle koordinovat reakci na koronavirus a jak zajistit, aby bylo evropské hospodářství co nejméně postiženo.

„V tuto chvíli už je zapotřebí se s našimi evropskými partnery bavit i o tom, co nám tato lekce může dát. A jestli není příležitostí řadu věcí změnit a zlepšit,“ myslí si Petříček, podle nějž není možno kritizovat EU, že nezajišťuje, co od ní očekáváme, neboť EU nemá kompetence v oblasti zdravotnictví.

„Možná je třeba se bavit o tom, jestli naše spolupráce nemá být hlubší a silnější v klíčových oblastech,“ dodává.

I když Evropská komise přijímá řadu opatření v rámci boje s koronavirem, zároveň je pod palbou kritiky, že pokračuje v debatě o jiných politikách. „Nevnímám to ale, že by se někdo zbláznil. Chápu, že někoho může překvapit, že v Evropě diskutujeme i o něčem jiném než o aktuální situaci, ale myslím, že je potřeba se připravovat na to, co bude, až krize odezní,“ říká Petříček.

Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D. ČSSD



ministr zahraničí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Dokument Evropské komise z uplynulého pondělí říká, že ruská média spustila „významnou dezinformační kampaň“ s cílem zhoršit dopad koronaviru a poškodit tak Západ, potažmo Evropskou unii.

„Samozřejmě, že dezinformace není jev nový. Je potřeba se bránit, aby některé špatné, mylné či zavádějící informace neohrožovaly životy lidí. Aby zpochybňovaly i to, že celá řada věcí v Evropské unii funguje velmi dobře. Jak jsem zmiňoval, například v oblasti repatriací ta spolupráce funguje velmi dobře a efektivně,“ říká Petříček. A připomíná, že sice Evropská komise na začátku situaci s koronavirem opravdu podcenila – a sama to následně přiznala – což ale neznamená, že by unie kvůli přístupu k této krizi byla zbytečná.

Třináct státu států EU přišlo s prohlášením, že tvrdá opatření mohou omezit demokracii, právní stát a ohrozit evropské hodnoty. Podle Petříčka by se ale státy měly soustředit na to, abychom neprohlubovali dělící linie v Evropě. „To samotné prohlášení není obsahově něco, s čím bychom nesouhlasili. Sami zavádíme všechna opatření jako dočasná a přiměřená situaci. Což je v souladu právního státu a demokracie. Zároveň je třeba říct, že tato situace by neměla podkopávat demokratické instituce,“ míní ministr.

Na přetřes přišla i pomoc z Činy v podobě ochranných pomůcek v době virové krize. Někteří se obávají, že za čínské dodávky budeme do budoucna zavázáni. Na otázku, zda nebudeme třeba muset přestat vyvěšovat tibetské vlajky a podobné věcí, Petříček říká, že nic takového nehrozí. „Ministerstvo vnitra či kraje většinu pomůcek nakupují. Takže myslím, že z toho tady děláme velké politikum. Nemyslím, že by po nás Čína něco konkrétního chtěla,“ poznamenává.

I z této situace bychom se měli poučit a nebýt na Číně tak závislí. „Je pravda, že naše závislost na Číně je v tomto ohledu velká, protože v Evropě jsme si nebyli schopni zajistit vlastní výrobou dostatek ochranných pomůcek. Nyní se snažíme nastartovat tuto výrobu v Česku, a řada evropských zemí také,“ říká Petříček, s tím, že na řadě je nyní diskuse, jak si zajistit větší soběstačnost.

Psali jsme: Ministr Petříček: S repatriačními lety budeme pokračovat už jen do Velikonoc Vláda projedná další opatření ke koronaviru i běžnou agendu Dobrá zpráva, raduje se Petříček. Napravujeme věc, posíláme zdravotnický materiál Itálii Ministr Petříček: Už můžeme plánovat i vzdálenější destinace, kde máme stovky Čechů

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.