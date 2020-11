Píč* a šišky! Piráti a STAN, to není láska. Nemělo se dostat ven

Piráti v pondělí oznámili výsledky vnitrostranického hlasování. Vedení se všech svých členů ptalo, zda mají pro sněmovní volby na podzim příštího roku zvolit variantu koaliční spolupráce s hnutím STAN. Výsledek byl jednoznačný, 81 procent všech hlasujících se vyslovilo pro.

Vnitrostranická diskuse, která u Pirátů probíhá na otevřeném online debatním fóru, ale už tak jednoznačná nebyla. V průběhu druhé půlky letošního roku se na Pirátském fóru odehrávala živá a místy velmi vyostřená debata. Kritické hlasy tedy vyslyšeny nebyly. Jedná se ovšem o prvotní impuls k zahájení složitých vyjednávání s hnutím STAN, jehož výsledek těžko odhadovat.

Jak jsme už konstatovali, vše teprve začne. Obě strany budou muset řešit programové priority a najít výrazné styčné body v tom, co by chtěly prosazovat. Stranou nezůstanou ani personální otázky, poměr ve složení kandidátek, postup v jejich sestavování a schvalování, financování kampaně a řada dalších věcí.

Právě klíč k tvorbě kandidátek a jejich složení bylo častým námětem pirátské diskuse. Zatímco Pirátská strana má podle vlastních členů perfektně propracovaný a demokratický systém výběru kandidátů, u STAN prý těžko říci, koho by na společnou kandidátku dostali. Nadto mnozí členové vyjadřovali obavu, že je voliči starostů tzv. vykroužkují a ve společném sněmovním klubu budou mít víc poslanců.

„Za mě první ‚Určitě ne‘ z prostého důvodu, že je STAN napříč republikou vnímán velmi odlišně a v některých krajích bude vysloveně koulí na noze, zatímco v jiných nás známými jmény hravě vykroužkuje. Moje obava je, že dáme dohromady našich 17 procentních bodů a jejich 5 procentních bodů a z toho součtem získáme krásných 17 bodů, jen třetina až polovina pak budou poslanci za STAN. Na volebních koalicích má co získat vždy jen slabší ze dvou partnerů. My máme jen co ztratit. Podle mě jsou všechny ty opoziční kecy o volebních koalicích jen trapným divadélkem na voliče, ze kterého nikdy nic nevzejde - je to vlna, po které bychom se vozit nemuseli.” uvedl k tomu na fóru člen předsednictva Michal Gill.

Objevili se i další podobné názory ve smyslu, že STAN i TOP 09 jsou především konkurence Pirátů a ti by se měli snažit o jejich vytlačení stejně jako se jim to povedlo v případě Strany zelených. Pirátský europoslanec Mikuláš Peksa psal, že ve STANu je řada super lidí, ale zároveň mají i řadu těch, kteří jsou “méně super”.

“Ve STANu jsou samozřejmě šméčkaři; proto je třeba aplikovat co nejdemokratičtější a nejtransparentnější způsob skládání kandidátky, abychom mohli s sebou vzít nahoru "ty dobré" a pak bude jedno, že v našem poslaneckém klubu bude,” vyjádřil postoj další z Pirátů.

Na druhou stranu ale tentýž člen popsal velká rizika. “STAN nás často a snadno překroužkuje, náš rozpočet oproti současnosti přijde o desítky milionů, z našeho nejliberálnějšího programu v republice se stane kompromisní středový žvást, spousta Pirátů má vůči STANu silné antipatie z komunálu, mít mezi adepty na poslance lidi, které jsme si tam sami nezvolili, je risk nehodný zisku,” zaznělo.

“Věřím, že jsou tam i dobří lidé, jako asi ve všech stranách, ale podle vlastních zkušeností na Praze 6 musím říct rozhodně ne. Navíc nechápu, k čemu by to bylo dobré. Pirátům to rozhodně nepomůže,” zapojila se do debaty knihovnice a pirátská členka z Prahy 6. “Politicky aktivních lidí znám opravdu hodně, a to napříč všemi možnými stranami... ale v Hlučíně podporuje STAN to nejhorší, co jsem měl možnost v životě poznat. A je jedno, jestli je to komunál, kraj nebo PS. Někdo „výše" jim tu podporu dát musel. Za mě tedy URČITĚ NE,” uvedl Pirát z Moravskoslezského kraje.

Poněkud ostřejší výměna názorů se rozjela k tématu, zda Starostové a nezávislí patří do partičky “špinavých politiků”. Jedni argumentovali, že se od pochybných skupin dávno odstřihli a jsou čistí, jiní tomu nevěřili. “STAN do téhle partičky patří. Děvka, která jde s každým,” Pirát z Plzeňského kraje, kterému se ihned dostalo odpovědi, že STANu křivdí.

“Píču a šišky, jen krysy utekly z děravých necek TOP09 a hledají nový výtah, co jim udrží koryta. Zbytečná firma,” kontroval již zmiňovaný plzeňský Pirát. “Rozhodně ne. Nemusíme se starat o každé opuštěné stěně. Člověk nevstupoval do Pirátů aby podporoval takový politický popík STANu,” přidal další diskutér. Podobných příspěvků k tématu padlo na pirátském fóru nepřeberné množství.

Partnerství naopak hájil šéf poslanců Pirátů Jakub Michálek, který podle svých slov současným lídrům STANu věří. “Koalici se STAN bych podpořil na základě následujících faktorů: dá nám to šanci volby vyhrát, sestavit vládu, odstavit od moci Babiše a prosadit velkou část našeho programu, sestavíme společný program, programová shoda je pro partnerství základní, nebudeme tlačeni do podpory problematických osob - zde jsem velmi rád za současné vedení STAN, protože Vítka Rakušana z Kolína a Jana Farského jako otce registru smluv považuji za důvěryhodné politiky,” napsal Michálek s tím, že podmínky spolupráce musí být výhodné pro obě strany a nebude hrozit totální překroužkování.

Problematické aspekty této spolupráce před časem pro ParlamentníListy.cz shrnul politický analytik Štěpán Kotrba, podle něhož se část Pirátů těší na to, jak bude po volbách spolupracovat s hnutím ANO, zatímco pirátské vedení chce naopak Andreje Babiše odstavit od moci.

“Něco jiného je pražská smečka s Hřibem, něco jiného je Michálek, úplně něco jiného je Ivan Bartoš coby osoba a něco jiného je Ivan Bartoš coby hromosvod ostatních čili předseda. A něco jiného jsou rozličné jiné části strany, které bych určitě nenazýval pohrdlivě „spodek“. Já si počkám na volby. Dělat koalice teď musí pouze ti, kteří ví, že 4 procenta je velmi nadsazený výsledek jejich dosavadní politiky. Piráti prozatím nemusí dělat ani kompromisy, ani koalice. Mají, jako skoro jediní mimo ANO, poctivě odpracováno,” sdělil nám Kotrba.

Podobně to vidí i důvěryhodný zdroj redakce, který je s děním u Pirátů dobře obeznámen. “Je veliký rozdíl mezi Bartošem a jeho klanem ve vedení a lidmi v městských částech Prahy a regionech. Ti celkem nechápou, proč po tom všem, co si odpracovali, by se měli dělit s nějakým STANem. Bartoš nadto za každou cenu chce urvat první místo ve volbách, protože ví, že Zeman chce jmenovat vítěze voleb. Ti staří Piráti, kteří jsou trochu doleva a opravdu jim jde o původní témata jako digitalizace, ochrana soukromí apod. se se STANem jen obtížně smiřují,” dozvěděli jsme se.

Nelibě o volební koalici se vyjádřila i pirátská europoslankyně Markéta Gregorová. “Proč se mi koalice nezamlouvá? Obávám se programového rozmělnění a upozadění témat, kde nebude nalezen kompromis, ačkoli právě my jsme ti, co doposud drželi i témata, kterých se ostatní stranili. Mám strach z demotivace členů, obzvlášť tam, kde na lokální úrovni nemají shodu s kolegy ze STANu. Nemyslím si, že opozice by se měla spojovat za účelem antibabiš programu (čímž netvrdím, že je to nějaký náš hlavní argument; jen zaznívá). Babiše sundá Babiš, nikoli spojená opozice. Nedomnívám se ani, že jsme spasitelé, a že by nás tak lidé měli vnímat. Já prostě nechci vhazovat příští říjen do urny lísteček s nápisem "Piráti+STAN". Já nikdy žádný STAN volit nechtěla,” řekla mimo jiné Gregorová (více ZDE).

