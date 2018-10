Pirát Hřib vysvětlil, jaká je jeho kvalifikace pro řízení Prahy

Pražský lídr Pirátů Zdeněk Hřib by se mohl stát primátorem. Pokud se ustaví koalice Pirátů, hnutí Praha sobě a uskupení vedeného Jiřím Pospíšilem (TOP 09) a Hanou Marvanovou. Právě Pospíšilovi a jeho kolegům se nezdá, že by Hřib byl tím nejlepším primátorem. Mají obavy, aby se z pirátského primátora nevyklubala druhá Adriana Krnáčová (ANO). Hřib však věří, že by byl dobrým primátorem. Co ho k tomuto přesvědčení vede? Podívejte se sami.

Lídr Pirátů v Praze Zdeněk Hřib v rozhovoru pro deník Právo prohlásil, že by byl dobrým primátorem. Řídil už celou řadu projektů a mimo to sedí ve správní radě VZP, což je obří podnik. Prý má zkušenosti i z politiky.

„Souhlasím, že primátor Prahy by měl mít i zkušenosti s pražskou komunální politikou. Já ji nejen dlouhodobě řeším, ale mám v ní i konkrétní výsledky. Například jsem se podílel na záchraně Nemocnice Na Františku v Praze 1 před skrytou privatizací. Tam se podařilo více subjektům odhodit stranickost, vtáhnout tam občanskou participaci, dohodnout se na společném postupu a díky tomu jsme byli úspěšní,“ uvedl.

Pár slov přidal i na adresu předsedy hnutí STAN Petra Gazdíka, který má k Pirátům mnohé výhrady. Hřib Gazdíkovi vrátil úder. Měl by se prý raději starat o svou kumulaci funkcí.

Kumulace funkcí je něco, co Piráti neschvalují. To je jeden z bodů, na kterém se vyjednávání o nové koalic v Praze tak trochu zaseklo. „Myslím si, že vyjednávání se Spojenými silami probíhá v zásadě v pořádku. Co se týče pana Gazdíka, já bych si nedovolil člověka hodnotit takto na dálku. Jsem si vědom, že pan Gazdík má vůči Pirátům neustále výhrady, což je asi dáno tím, že Piráti mají ve Sněmovně výhrady proti jeho kumulaci funkcí. Je radním ve Zlínském kraji a poslancem a má docházku na hlasování asi 80 procent. Takže to beru tak, že to je v rámci nějakého folklóru,“ řekl Hřib.

Kumulace funkcí je jedním z bodů, nad kterými zatím nebyla nalezerna shoda, ale lídr Pirátů v Praze věří, že bude shody dosaženo. Piráti jsou proti kumulaci funkcí, jiní politici v ní vidí výhodu. Když je politik současně zastupitelem města a třeba poslancem, může podle zastánců kumulace funkcí lidem víc pomoct, protože ve městě má bližší kontakt s voliči a právě jejich zájmy může prosazovat v Poslanecké sněmovně.

Piráti to ale vidí jinak a věří, že jejich argumenty jsou lepší. „Naše argumenty proti kumulaci funkcí jsou přesvědčivější. Uvidíme,“ podotkl Hřib.

V tuto chvíli se ale prý post primátora neřeší, hledá se programová shoda, aby mohlo být později jasně stanoveno, co kdo bude v radě města dělat a dokdy by to měl mít hotové.

autor: mp