Piráti jsou jiní, než je jejich obraz. Řeči o svobodě, a pak první podpoří cenzuru. Nacher ukazuje, co s nimi hrozí

„Je třeba obnažit, demaskovat, co jednotlivé politické subjekty navrhují. V tomto případě Piráty, protože jejich veřejný obraz je jiný než skutečnost,“ domnívá se pražský poslanec hnutí ANO Patrik Nacher, který některé jejich nápady považuje za nebezpečné. „Jejich členy jsou i lidé, kteří mají extrémně levicové názory z hlediska pohledu na majetek, dopravu,“ uvádí pravděpodobný lídr hnutí ANO do parlamentních voleb v Praze, kde nemá toto hnutí na růžích ustláno a on se utká s přesilou žen. „Právě proto je to ale výzva,“ myslí si.

reklama

Anketa Je zavedení covid pasů, bez nichž nepůjde cestovat či chodit na koncerty, příznakem totality? Je 74% Není 24% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 10340 lidí

Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš se zvláště v poslední době ostře pouští do Pirátů. Minulý týden například uvedl, že nechce v Česku ekofanatický multikulturní Pirátostán. Poslanec hnutí ANO Patrik Nacher takto silné výrazivo nepoužívá, nicméně i on Piráty, kteří jsou favority podzimních voleb do Poslanecké sněmovny, kritizuje. „Takto se sice nevyjadřuji, ale je třeba obnažit, demaskovat, co jednotlivé politické subjekty navrhují. V tomto případě Piráty, protože jejich veřejný obraz je jiný než skutečnost,“ domnívá se.

„Navenek to vypadá, že jsou to mladí ajťáci, pravicoví, pracovití, šikovní. Ve skutečnosti pak zjistíte, že ano, jsou pracovití, mnozí z nich jsou ajťáci, ale už nejsou zrovna dvakrát pravicoví. Některé jejich nápady jsou za mě nebezpečné,“ vysvětluje. Mnohé tyto nápady když vyplují na veřejnost dle Nachera pak kamuflují tím, že byly myšleny v rámci diskuse a podobně. „Je ale vidět, že jejich členy jsou i lidé, kteří mají extrémně levicové názory z hlediska pohledu na majetek, dopravu,“ uvádí a všímá si dění v Praze. „Všichni vidíme, jak se uměle ze dvou pruhů vytváří jeden pruh, bavíme se o mýtu, aniž by byl dokončen obchvat. Byly i nápady na měření energií, aby se poznalo, jestli v tom bytě někdo bydlí nebo ne,“ konstatuje.

Mluví i o značce Pirátů a o tom, že když vznikli, bylo jejich cílem maximálně využívat internet. „Šlo jim o stahování věcí, které jim nepatří, říkávali, že internet je naše moře. Paradoxní je, že Piráti jsou v zásadě jediný subjekt v Poslanecké sněmovně, který se velmi negativně vymezoval proti našemu návrhu, který řeší cenzuru na internetu. Jakkoliv bych logicky vycházel z toho, že co se týče cenzury na internetu, mazání příspěvků, blokování uživatelů pro názory, budou právě Piráti první, kteří by tento návrh měli podpořit. Oni jsou naopak hlasitě proti tomu,“ podivuje se.

Velké diskuse byly ohledně daně z nemovitosti, vysvětlili Piráti dostatečně tuto věc? Nacher opět poukazuje na Prahu, kde je opozičním zastupitelem. „Tako koalice, aniž by to říkala před volbami, zdvojnásobila daň z nemovitosti v Praze. Stejně tak zvedli vodné a stočné, přestože se snížilo DPH, zvedly se nájmy v městských bytech i svoz odpadů, uvažuje se o zvýšení poplatku za parkování,“ vyjmenovává.

„Tady vidíte, že když tu možnost mají, zvyšují ceny. Takže to, že se nyní distancovali od nápadu svého člena drasticky zvýšit daň z nemovitosti u bytů, kde člověk má třicet metrů čtverečných, je sice dobrá zpráva, avšak je dána tím, že je před volbami. A oni si uvědomují, že není dobré některé návrhy před volbami propagovat. Z toho nevyplývá, že by se k tomu nemohli někdy vrátit,“ říká Patrik Nacher. Je to totiž podle něj směr uvažování, kterým Piráti jdou. „Když se podíváte na debatu o Istanbulské úmluvě, manželství pro všechny, politické korektnosti, vidíte, jaké je jejich postavení. Ale teď před volbami se s věcmi, které u nás nejsou vyloženě populární, moc nechlubí,“ povšiml si.

Jako jediný muž budu třeba lépe zapamatovatelný

Patrik Nacher bude v nejbližších volbách s největší pravděpodobností lídrem hnutí ANO v Praze. Jak se dívá na současné celostátní preference ANO, které se pohybují kolem dvaceti procent? „Za mě je lepší startovat ze zadních pozic a být připravený na závěrečný spurt, než být brán jako favorit, mít nějaký náskok, tím se uspat a v cílové rovince se nechat předběhnout,“ používá sportovní terminologii. Zároveň však připomíná, že v Praze je politická situace jiná než v jiných částech Česka. „V Praze nemá ANO na růžích ustláno. Myslím, že tady jsou naše preference mnohem nižší než jinde, daleko pod dvaceti procenty. Právě proto je to ale výzva,“ myslí si.

Dalším zajímavým faktorem je, že Nacher jako lídr stojí proti samým ženám. Koalici Spolu vede Markéta Adamová Pekarová a dvojkou je Jana Černochová, pirátskou pražskou lídryní je Olga Richterová, sociální demokraty zde patrně povede ministryně Jana Maláčová, komunisty Marta Semelová. „Udělám vše pro to, aby to byl džentlmenský kavalírský souboj bez nějakých osobních útoků. A že jsem jediný muž, tak budu třeba lépe zapamatovatelný,“ doufá. Tuto raritní situaci umocňuje fakt, že žen obecně v politice moc není. „Když se podíváte na koalice Pirátů se STAN a Spolu, tak mají jedinou lídryni na celou republiku. A shodou náhod oba subjekty tu jedinou lídryni mají zrovna v Praze,“ upozorňuje.

Psali jsme: ODS s TOPkou dramaticky propadají. Piráti se mohou rozloučit s vládou, naznačil nejčerstvější výzkum. Šlachta nemá vůbec nic jisté Jiří Paroubek: Matla patla z Práva Proč roste v České republice popularita hazardních her? Rozvoral (SPD): Plníme své sliby a velmi si vážíme důvěry občanů, kteří s námi sympatizují

Ve čtvrtek se v Poslanecké sněmovně konala konference o cenzuře na sociálních sítích, kterou Patrik Nacher zaštítil. Jak se na tento problém dívá? „Dlouhodobě upozorňuji na to, že dochází k cenzuře na sociálních sítích,“ konstatuje. Přitom ale nemá problém se zásahem například vymazání či zablokování v případě, že někdo porušuje zákony, tedy že třeba vybízí k násilí. Nebo píše lež. „O mně někdo napsal, že jsem ukradl roušky v centrálním skladu, což je lež. Sice mi státní zástupkyně řekla, že jako politik bych měl nějakou míru kritiky snést a mám možnost věc vysvětlit. Jenomže to vysvětlení je vám skoro k ničemu, protože spousta lidí mu stejně nebude věřit,“ říká poslanec.

„Obecně mi ale vadí a nerozumím tomu, pokud ten člověk neporušuje zákon, proč by sociální sítě měly názorové příspěvky mazat. Považuji to za velmi nebezpečné. A je jedno, jestli se to děje mně, nebo někomu jinému,“ uvádí s tím, že jemu osobně se ještě nestalo, že by mu smazali na sociálních sítích příspěvek či ho zabanovali. „Z toho ale nevyplývá, že by mi to nevadilo. A že bych protestoval, až když by se to stalo i mně. To je jeden z momentů, kdy podle mého politici reagují pozdě až na základě vlastní zkušenosti. Já na toto upozorňuji už roky. Tyto poznatky jsem vtělil do své knihy Šílenosti doby korektní, kterou jsem začal psát ještě předtím, než jsem se stal poslancem,“ upozorňuje.

Neviděl jsem žádný plán B

Před týdnem se opozice v Poslanecké sněmovně neúspěšně pokusila vyjádřit nedůvěru vládě. Jaký by to mělo smysl pár měsíců před volbami? Měla opozice nějaký plán, kdyby to opravdu vyšlo? „Opozice má nesporně právo vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. I ta diskuse kolem k tomu patří a my jsme mimo jiné placeni i za to, abychom tyto debaty podstoupili,“ sděluje. Jako koaliční poslanec se však logicky ptá, jestli opozice měla nějaký plán B, co by potom následovalo. „Když někdo vyvolá hlasování o nedůvěře vládě, tak z logiky věci plyne, že jeho cílem je, aby tato nedůvěra byla vyslovena. A v tom případě musí něco nastat,“ je si vědom a zmiňuje varianty vývoje po případném vyslovení nedůvěry vládě. „Může nastat snaha o vyvolání předčasných voleb. To by mi tady přišlo velmi zvláštní, když za čtyři měsíce máme řádné volby. To by byl úlet hodný Guinnessovy knihy rekordů mít předčasné volby pár týdnů před termínem řádných voleb,“ konstatuje.

Další možností v takových případech bývá, že ti, co vyslovili nedůvěru vládě, se pokusí vytvořit vlastní vládu. „V tom případě bych chtěl vědět, kdo by byl premiér, kdo by obsadil ministerstva. Jak by toto vypadalo. Ale o předčasné volby nešlo, novou vládu nikdo nepředstavil. Neviděl jsem tedy žádný plán B,“ říká. Zůstávala jen možnost, že vláda bude vládnout dál, ale v demisi jako určitý symbol. „Ani toto moc neodpovídá. Když jsem se v zákulisí bavil s některými opozičními poslanci, říkal jsem jim, že když vysloví vládě nedůvěru, dostane trumfy do rukou pan prezident, o kterém tvrdí, že nevědí, co udělá a jeho kroky jsou pro ně nepředvídatelné. A mohla by i vzniknout nějaká úřednická vláda, kdy by premiérem mohl prezident jmenovat někoho, kdo je pro opozici ještě méně přijatelný než Andrej Babiš. Takže se modlíte, aby to nedopadlo. A oni mi na toto kývali,“ prozrazuje.

„Nepochopil jsem to tedy z hlediska cílování, kam by to mělo směřovat. Vnímal jsem to opravdu jako prostor, ten jeden den, věnovat hodnocení vlády, prezentaci v přímém přenosu na ČT24. Je to sice legitimní, ale mně to nedávalo smysl. Ale to ať zhodnotí voliči a diváci, kteří to sledovali,“ uzavřel Patrik Nacher.



Psali jsme: Nenechali mě mluvit. Čunek odkryl, jak to bylo s Cichanouskou Už podruhé vodní hladinu Lipna v jižních Čechách rozezní Heidi Janků, Anna Julie Slováčková, Petr Vondráček, Yvetta Blanarovičová nebo Martin France Po Volného popravě: Dohra ve Sněmovně. Nacher přidal svou zkušenost s cenzurou Nacher (ANO): Já bych tu Istanbulskou úmluvu a její ratifikaci sem vůbec nemontoval

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.