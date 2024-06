Piráti řeší drtivou porážku. Členstvo žádá obrat k levici

Piráti získali v evropských volbách pouze 6,2 procenta hlasů a nedokázali obhájit tři mandáty z minulých voleb. V Bruselu zůstane pouze dosavadní europoslankyně Markéta Gregorová. Fiasko v eurovolbách už víří emoce a straníci nechávají hlasovat, zda uskutečnit celostátní pirátské fórum, kde by se řešila důvěra ve vedení strany, vyhodnocení kampaně a plánování dalších kroků.

Na fóru se objevil také názor, že by Česká pirátská strana měla otevřeně vsadit na svoji levicovost, protože ve Sněmovně aktuálně chybí silná levicová strana. „Nevím, jak kdo, ale já jsem po včerejším výsledku eurovoleb docela rozladěn a nutně potřebujeme hledat řešení, jinak se už klidně v polovině krajů nemusíme dostat do zastupitelstev. A to jako žádných a už nikdy, viz víkendové výsledky, kde polovina krajů skončila pod čarou,“ tvrdí pirát Michal Gill na pirátském fóru.

Upozorňuje na fakt, že pouze v polovině ze čtrnácti krajů Piráti překročili pětiprocentní hranici a kromě Prahy, kde to bylo dvanáct procent, se v jiných krajích nedostali přes sedm procent. „Příští sněmovní volby nebudou o tom, zda urveme patnáct nebo pětadvacet poslanců, ale bojem o to, zda se do Sněmovny vůbec ještě dostaneme. Snažím se tu otevřít debatu, kterou jsme potřebovali dávno. Jestli si z tohohle nevezmeme ponaučení, můžeme zavřít krám,“ varuje pirát.

Podle něj strana zcela ztratila většinu republiky včetně velkých měst a zůstala jen Praha. „Stáváme se rok co rok více a více Zelenými, tj. nejsme skoro už ani městskou stranou, ale spíše dokonce jen pražskou stranou, zatímco zbytek republiky ztrácí i poslední důvody, proč nás volit. Hrajeme si na centrismus, který už neimponuje vůbec nikomu, a na poli bezpohlavních centristických stran máme navíc opravdu silnou konkurenci. Nehrajeme, a to jako že vůbec, do našich silných stránek: sociální cítění, levicovost, snahy o pozdvihnutí regionů, třídní solidarita,“ vyjmenovává Gill.

Řešení je podle něj jednoduché, stačí se naplno přihlásit k levicovým sociálním myšlenkám, a to už v základních pirátských stanovách, kde by mělo být jasně řečeno, že Česká pirátská strana je „středově levicová strana, jejímž cílem je svobodná, sociálně spravedlivá a vzdělaná společnost, která chrání lidská práva, občanské svobody a myslí na budoucnost všech kategorií obyvatel“.

Ve Sněmovně totiž podle některých Pirátů chybí silná levicová strana a s vyhlídkami kdysi zásadní levicové síly SOCDEM to po eurovolbách nevypadá nijak růžově. „Vždyť my jsme do háje levicová síla! Jsme jediná strana, které není ukradený úděl VŠECH vrstev společnosti, ne jen našeho elektorátu. Mějme konečně odvahu to říct a začít se jako sociální a levicová strana profilovat, než bude úplně pozdě a budeme živořit s pár procenty v Praze a jinde nebudou tušit, že ještě pořád existujeme,“ apeluje pirát.

„Jsme levicová strana. Jsme sociální strana. Promítněme to do stanov, používejme to v marketingu a nepřenechejme bývalé voliče levice populistům a fašistům,“ burcuje Michal Gill, že už Piráti nemusejí mít strach, že ztratí liberální městské voliče, protože ty už očividně stejně ztratili. Tato změna stanov má zatím podporu pod 20 %, ale zatím nehlasovala většina členů pirátského fóra.

Návrh na změnu stanov už rezonuje i na sociálních sítích. „Tak jedeeem. Reflexe propadáku a návrh řesení? Chceme VÍCE DOLEVA! Městského voliče nechceme, už stejně zdrhnul,“ upozorňuje jeden z komentujících na síti X.

