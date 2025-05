Piráti začali kampaň a jedou ostře: Zabavené peníze neziskovkám

Navrhované zvýšení peněžité pomoci obětem trestných činů má ve Sněmovně reálnou šanci na schválení. Poslankyně Pirátů Klára Kocmanová navíc usiluje o to, aby se v novele zákona posílila i podpora nevládních organizací, které obětem poskytují konkrétní pomoc.

V komentáři na svém profilu upozorňuje na to, že stát sice pomoc obětem deklaruje, ale v praxi ji často přenáší právě na neziskový sektor. Podle Kocmanové je načase, aby stát přestal spoléhat na to, že to „někdo jiný odmaká za něj“.

„Pomoc obětem trestných činů stát sice slibuje, ale v realitě ji často zajišťují neziskové organizace,“ uvádí Kocmanová na svém facebooku.

Podle Kocmanové je však právě neziskový sektor dlouhodobě finančně poddimenzovaný a často závislý na nejistých zdrojích. „Neziskové organizace přitom samy bojují s nedostatkem financí, ať už kvůli omezené podpoře nebo nejistému financování z veřejných sbírek.“

Zásadní roli přitom sehrávají tyto organizace i v prevenci – například v odborné práci s pachateli násilí. Bez této složky se podle ní míří jen na důsledky, nikoli na samotné příčiny. „Neziskovky zajišťují i odbornou práci s původci násilí – a právě ta je klíčová, pokud chceme přerušit koloběh násilí. Bez ní se míří jen na důsledky, ne na příčiny,“ uvádí Pirátka.

Je toho názoru, že stát by neměl nechat pomoc obětem záviset na náhodě či vůli dárců. Musí ji zajistit systémově – i finančně. „Podpora obětem a předcházení násilí nemá být věc náhodná ani závislá na tom, kdo zrovna přispěje. Má být dostupná a zajištěna státem – nejen slovy, ale i financemi.“

Kocmanová proto navrhla pozměňovací návrh, který má přesměrovat část zabavených prostředků z trestné činnosti právě směrem k obětem a organizacím, které jim pomáhají. „Můj pozměňovací návrh vrací peníze z trestné činnosti tam, kam patří – obětem a organizacím, které jim pomáhají,“ dodává politička.

Závěrem pak podotýká, že stát by měl přestat přenášet odpovědnost na druhé: „Teď je před námi třetí čtení. Je čas, aby stát přestal spoléhat na to, že to někdo jiný odmaká za něj.“

V posledních týdnech se v Poslanecké sněmovně intenzivně diskutuje o novele zákona, která má posílit pomoc obětem trestných činů. Návrh získal podporu ústavně-právního výboru, přesto však čelí kritice některých opozičních poslanců.

Například Marek Benda (ODS) označil návrh za „tunelování státního rozpočtu v přímém přenosu“.

Ministerstvo spravedlnosti v reakci na tyto diskuse oznámilo, že v rámci dotačního programu „Rozvoj služeb pro oběti trestné činnosti“ schválilo 100 % požadovaných dotací na rok 2025. Tento krok má zajistit, že organizace poskytující pomoc obětem budou mít dostatek prostředků na svou činnost.

Zástupci neziskových organizací však upozorňují, že i přes tyto kroky zůstává systém financování pomoci obětem trestných činů křehký. Například Asociace organizací poskytujících pomoc obětem trestných činů poukazuje na to, že v roce 2024 potřebovaly organizace 14,2 milionu korun na pokrytí svých služeb, avšak Ministerstvo spravedlnosti poskytlo pouze 7,9 milionu, což pokrylo jen 55 % potřebných nákladů.

Výsledek hlasování o novele zákona bude mít zásadní dopad na budoucí podobu podpory obětí trestných činů v České republice.

