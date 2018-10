Piťha ji pobouřil, poslední kapkou byl ale postoj kardinála Duky. Pohled aktivistky, která se odhalila v kostele

Za poslední kapku považuje vyjádření podpory kardinála Duky pro pana Piťhu ve věci jeho svatováclavského kázání, ve kterém varoval před přijetím Istanbulské úmluvy. Přednesl tak apokalyptickou vizi naší společnosti, kde tradiční rodiny budou ničeny a děti takovým rodičům zabavovány.

Postavení Dominika Duky za Petra Piťhu bylo hnacím motorem a poslední kapkou, která vyprovokovala aktivistku k vyjádření svého postoje. „Samotné to kázání mě sice pobouřilo, ale asi by nevedlo k tomu, že bych se rozhodla pro takto veřejný protest, takže to bylo tím důvodem,“ vysvětluje Aneta Petani pro Český rozhlas Plus s tím, že čin prý nebyl spontánní. Aktivistka byla inspirována hnutím Femen, které používá tělo jako nástroj protestu.

Jako členka katolické církve to brala jako útok na ženy. „Kdy se za ten strach o tradiční rodinu, jak se o tom teď mluví, schoval útok na smlouvu, která by vybízela k ochraně žen a respektu k ženám,“ dodává.

Celá zpráva zde.

Současně připouští, že to, že ji musela vyvést ochranka, ji nepřekvapilo. Podle ní zásah byl oprávněný, prý roli hrály mimo jiné také organizační důvody. „Nešlo vůbec o násilné vyvedení,“ zdůrazňuje pozitivně chování ochranné služby.

Podle svých slov v rámci následných reakcí čekala více projevů nesouhlasu. Připomíná, že naopak ji mnoho lidí vyjádřilo své sympatie. Současně připouští, že obdržela negativní zpětnou vazbu od lidí, kteří ji vedli na její spirituální cestě. „Což se mě opravdu hodně dotklo. Přijde mi, že mě opravdu odsoudili,“ vyjadřuje lítost Petani.

Podle teologa působícího na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy Martina Vaňáče, jsou takové projevy nesouhlasu v České republice ojedinělé. Jiná situace panuje v cizině, kde naopak k podobným protestům dochází častěji.

„Já si myslím, že to vypovídá o tom, že ta kampaň, která se v katolické církvi proti Istanbulské úmluvě vede, není útokem proti ženám, ale útokem proti zdravému rozumu, proti komunikaci. Tady nejde zdaleka jen o kázání monsignora Piťhy, ta kampaň se vede už půl roku a je to demagogická kampaň,“ říká Vaňáč s tím, že jednání Anety Petani vypovídá o zoufalství v katolické církvi. Chtějí tímto způsobem vyjádřit svůj nesouhlas s tím, co říkají představitelé církve. Podle Vanáče komunikace není dostatečná. Podle něho by se spíše měla rozhořet diskuse nad smyslem Istanbulské ústavy než vydávat jasně negativní stanoviska bez jakékoliv diskuse.

Vaňáč také upozorňuje, že Česká biskupská konference se snaží vystupovat jednotně, proto také podle něho nelze zaznamenat jiná stanoviska než negativní. Což může vést k rozdělení církve a odklonu některých věřících. „Ten protest, který někomu může přijít absurdní, je také jistým hlasem, který vyjadřuje jiný názor,“ uzavírá Vaňáč.

autor: sla