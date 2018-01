Pithart dostal medaili na Slovensku, to už víte. Ale on také mluvil, to musíte číst. A kolem se děly i jiné věci

V ocenění vnímá Pithart velkorysost současné slovenské politiky, jež mu imponuje. „A která mi u nás chybí. Je to paradox,“ uvedl Pithart pro server Sme.sk, jenž o ocenění informuje. Prezidenta Andreje Kisky si on osobně váží. Zároveň také zkonstatoval, že Slováci se v řadě věcí dostali před nás.

„My jsme dnes vedle nich ustrašený národ, jenž se bojí světa kolem,“ dodal. Slovensko podle něj také překonalo v minulosti velkou politickou a morální krizi. Česko však tato krize podle Pitharta ještě čeká.

Ocenění na Slovensku získala také zpěvačka Marta Kubišová. „Přestože to trvá 25 let, co jsme se oddělili od Slovenské republiky, tak musím říct, že jsem si to vůbec duševně nepřipustila. Pro mě se nezměnilo nic. A zdá se, že pro slovenské publikum vůči mně se také nezměnilo vůbec nic,“ sdělila Kubišová ČT24.

Oceněn byl i první předseda Veřejnosti proti násilí Fedor Gál, který od devadesátých let žije v Praze.

K oceněním se na svém facebookovém profilu vyjádřil i prezidentský kandidát Michal Horáček. „Slovenský prezident vyznamenal Řádem bílého dvojkříže II. třídy dva české občany: Martu Kubišovou a Petra Pitharta. Vyznamenaným blahopřeji, panu prezidentu děkuji. A věřím, že od tohoto roku budou skutečné české osobnosti oceňovány i doma," sdělil.

