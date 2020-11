Pitva ČT: Tak co, kolik bere Moravec? Xaver s Holcem se zanořili do míst, kam se „nesmí“

V Podtrženo sečteno na XTV se opět probírala ČT a Xaver vysvětlil, jak to bylo s odvoláním dozorčí rady. Komentátor Info.cz Petr Holec prohlásil, že navzdory prohlášením generálního ředitele Petra Dvořáka, on už je zralý vědět, kolik dostává Václav Moravec. „Tak je to nedělní dvouhodinovka, já předpokládám, že to bude slušný honorář. Představte si, vy sedíte u svíčkové doma v neděli a on sedí ve studiu, dvě hodiny. Takže si to zaslouží. Ale já se cítím zralý, že to unesu,“ odůvodňoval. Měřit IQ poslancům je podle něho skvělý nápad, akorát pak bude ve Sněmovně prázdno. A Joe Biden je prý hodný děda, který dává čokoládu, ale Markéta Pekarová Adamová zlá domovnice.

Xaver začal dobrými zprávami, tedy že reprodukční číslo R spadlo pod úroveň 0,8. „To říkal ještě plukovník, že jakmile to padne na 0,8, tak můžeme zase ven. Ale pak šel ven Prymula,“ připomenul Holec.

Xaver začal dobrými zprávami, tedy že reprodukční číslo R spadlo pod úroveň 0,8. „To říkal ještě plukovník, že jakmile to padne na 0,8, tak můžeme zase ven. Ale pak šel ven Prymula," připomenul Holec.

Moderátor ještě dodal, že na Českém rozhlasu někoho slyšel prohlašovat, že bude třetí a čtvrtá vlna. „Není to šílenej profesor Flegr? Jak si povídá s tim kocourkem, jak se radí, ten už chystá šestou," mínil Holec. A Xaver se přidal, že hlavně má Flegr před domem připraveny ony pověstné mrazáky. „Ještěže je nás jenom 10 milionů, to bysme se mohli vejít, ne?" dodával Holec, zatímco Xaver už chtěl šibeniční humor krotit. Ale s omluvou poznamenal, že když viděl parazitologa poprvé, tak si kvůli jeho účesu myslel, že je to klaun z cirkusu. Komentátor doplnil, že z mužů, kteří žijí sami doma s kocourem, má jistý strach.

První téma z médií bylo odvolání dozorčí rady Radou ČT. Holec řekl, že ho ovládnul optimismus, že by se třeba mohli dozvědět, kolik se za co platí na Kavčích horách. „O to už Rada ČT bojuje posledního půl roku a nedozvěděli jsme se nic,“ zklamal komentátora Xaver. „Protože oni pořád říkají, že nejsme zralí, abysme se to dozvěděli, že jsme zralí jen na to, abysme si to platili. To říká řídící (Petr Dvořák, pozn.red.). A já jsem si tuhle říkal, že já už jsem zralý. Že bych to unesl, kdyby mi někdo řekl, kolik má třeba Václav Moravec za ty Otázky. Tak je to nedělní dvouhodinovka, já předpokládám, že to bude slušný honorář. Představte si, vy sedíte u svíčkové doma v neděli a on sedí ve studiu, dvě hodiny. Takže si to zaslouží. Ale já se cítím zralý, že to unesu,“ vzkázal Petr Holec. Xaver si přisadil, že on se ještě zralý necítí, ale pilně na tom pracuje s psychologem a vyzrálost očekává někdy v polovině ledna.

Dále Xaver uvedl, že se jedná jen o odvolání poradního orgánu, takže není důvod k panice. „Takže Newsroom poběží dál? Budeme mít 168 hodin?“ ptal se Holec a oddechl si, když mu to Xaver potvrdil. „O tohle jsem se bál,“ žertoval. „Všechno bude, dokonce ani pan Dvořák není v ohrožení,“ uklidňoval člen Rady ČT.

Po ČT se probíraly interpelace na premiéra Babiše, například jeho výrok o měření IQ poslanců. Holec přiznal, že mu tento výrok udělal radost. „Skvělá idea, ne? Viděl jste někdy Sněmovnu? Teď si představte, že bysme měřili poslancům IQ. Jak jsout teďka ty teploměry, měří se přes čelo covid a když máte vysokou teplotu, tak vás nikam dovnitř nepustí. Teď by před Poslaneckou sněmovnou stáli s těmi pistolemi a měřilo by se IQ. Teď by bylo: Hele, 80, běž domu. Akorát si říkám, kolik zákonodárců by tam skončilo,“ navrhl komentátor a tipoval, že by zbylo přibližně 30 zákonodárců. Ale to by podle něho stačilo.

Moderátor se pak zeptal, kdo mu přijde z poslanců nejhloupější. Holec jmenoval Martina Baxu z ODS, kterému vyčítá, že ať se vyjadřuje k čemukoliv, zásadně je všechno špatně. Z úvodní fotografie diskutovaného článku Xaver usuzoval, že premiér Babiš je na pokraji sil, a Holec dodal, že se v souvislosti s druhou vlnou koronaviru ani nediví.

I na Klausův rozhovor s Xaverem došlo. Holec přitakal exprezidentově myšlence, že Bidena volili příznivci roušek a migrantů. „To je pravda, Donald Trump určitě ani roušky, ani migranty nechtěl. Biden je podle mě taková Markéta Pekarová Adamová. Takovej hodnej děda, já bych čekal, že dá každému čokoládu. Ale nechci ho zesměšňovat. Na rozdíl od Markéty, to je taková zlá domovnice. Ta vám místo čokolády dá pokutu, že jste si nechal boty před dveřma. Ta není hodná,“ prohlásil.

Co se týče volby, ta už je podle Holce hotová a výsledek jasný. Mluvil i o Trumpovi: „Jenom mě trošku zklamal, že chce znevěrohodnit ten institut voleb. Že mu média nepřála, to je všechno pravda, když vyhrál poprvé, tak mu to také moc nechtěli přiznat, ale přeci jenom i ta Hillary uznala, že prohrála a předala mu to. Tak jestli prohraje a nikdo nenajde nějaký podvod, tak to má předat taky a uznat prohru. Nakonec prohrál v podstatě vítězně. Vždyť mu hlasy přibyly. Republikány posílil v dolní komoře. Udržel asi Senát, takže je to pro něj úspěch.“

