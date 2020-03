Plakáty Trikolóry čelí útokům neomarxistických bojůvek. Likvidují je prý profesionálně a plánovaně

ROZHOVOR Předseda místní organizace Trikolóry – hnutí občanů v Kladně Ivo Švajner popisuje boje, které musejí národní politici svádět s bojůvkami. Vyslovil své odhodlání postavit se jim všemi prostředky. Trpělivost s cílenými útoky na plakáty je u konce. Ty se při pravidelné výlepové kampani ve městě stávají opětovně předmětem útoků vandalů. „Od prosince, kdy jsme s kampaní začali, jsme na ledacos zvyklí, ale to, co se děje teď v březnu, nemá obdoby. Čelíme soustavnému ničení našich plakátů velmi profesionálním způsobem. Za tři dny byla minulý týden na placených plochách poškozena více než polovina z nich,“ uvedl předseda kladenské Trikolóry.

reklama

Co jste měli na plakátech tak provokativního, že jste se setkali s takovou nenávistí?

Jako hlavní slogan jsme zvolili „České zájmy na prvním místě“, což je v dnešní situaci ohrožení národa epidemií koronaviru více než aktuální. V kombinaci s fotografií předsedy Trikolóry Václava Klause to zřejmě u některých skupin vyvolává takovéto reakce. Tyto tlupy zřejmě nenávidí cokoli národního a raději by viděly na plakátech heslo „Bruselské zájmy na prvním místě“. Samozřejmě nevím, kdo za organizovanou akcí konkrétně stojí. Když se ale podíváme na sociální sítě různých neomarxistických ultralevicových skupin spojených s pražskou kavárnou, pak se těmto výronům nenávisti nelze divit.

Jak budete situaci řešit?

Výlep zadáváme firmě, která vlastní výlepové plochy, což stojí dost peněz. Skládají se na ně členové a příznivci Trikolóry z Kladna, kteří chtějí změnu v zemi a naše hnutí je pro ně zárukou, že se tak stane správným národním směrem. Akce těchto politických vandalů, kteří nemají žádnou úctu k majetku ani k názoru druhého, by neměly zůstat bez odezvy. Jednáme s našimi právníky, kteří připravují žalobu ohledně poškozování cizí věci a maření voleb, neboť výlep je součástí kampaně před podzimními krajskými volbami.

Myslíte si, že se v dnešní situaci nouzového stavu něco vyšetří?

Nedělám si velké iluze, že by se podařilo viníky dopadnout, i když na většině frekventovaných míst ve městě, kde k útokům došlo, jsou dnes kamery, takže pokud by byla vůle, tak by se něco vyšetřit mohlo. Jde o to nastavit pravidla. Trháním plakátů vše začíná, a fyzickými útoky potom pokračuje.

Stačí se podívat do sousedního Německa, kde se také začínalo strháváním plakátů AfD. Dnes již čelí členové a příznivci této vlastenecké protiimigrační strany fyzickým útokům s vážnými zdravotními následky. To, co se odehrávalo před měsícem při regionálních volbách v Hamburku, nemá obdoby. Napadání mítinků AfD, zapalování kanceláří, fyzické útoky, podpalování aut atd.

Demokracii je třeba před takovými silami bránit a nedovolit, aby ti, kteří chtějí hájit národní zájmy, byli zastrašováni. Naopak je třeba se jim tvrdě postavit na všech frontách.

Kde vidíte kořeny zloby a nenávisti?

Politické neziskovky, které jsou prodlouženou rukou globálních struktur, jako je Evropská unie, dělají všechno pro to, aby pošpinily kohokoliv, kdo hájí národní zájmy. Demokracie se může rozvíjet jen v rámci národního státu. Jakékoliv nadnárodní struktury vždy vedou k oslabení demokracie, a dříve nebo později vše skončí diktaturou.

Tyto nadnárodní struktury si proto pěstují své páté kolony ve všech částech společnosti. Budují je od některých politiků, přes neziskovky, až po média a korporace. Nejhorší je, že kvůli vlivu politických neziskovek se často dostávají pod jejich kontrolu celé aparáty na ministerstvech.

Snad nejhorší je situace ve školství, kde jsme svědky cíleného vymývání mozků dětí a studentů těmito skupinami, které jako chapadla chobotnice obtáčejí naše školy. Nejhorší je, že jsou často podporovány z peněz ministerstva a tedy z našich daní. Jsem povoláním speciální pedagog (ve vězeňské službě) a mám mnoho kontaktů na učitele, ať již pracují v základním či ve středním školství. Mám tedy dost podrobný přehled o fungování a pronikání neziskovek mezi naše žáky a studenty. Nedivte se potom, že takto zmanipulované děti nenávidí všechno, co je tradiční a vlastenecké. Jsou k tomu Člověkem v tísni a dalšími „dobroději“ cíleně indoktrinováni. Ještě horší je situace na vysokých školách, kde se tento neomarxistický „pochod institucemi“, jak o něm snili Gramsci s Trockým, povedl dokonale.

Dají se věci změnit?

Pokud bychom uspěli v krajských volbách, budeme požadovat ze strany kraje zrušení podpor těm organizacím, které za naše peníze kazí naše děti a rozeštvávají společnost. Když jim vezmeme peníze a budeme důsledně bránit tomu, aby pronikaly se svými nenávistnými přednáškami v době výuky do škol, usekneme alespoň jedno chapadlo této neziskové obludy.

Podobné je to i s podporou proimigračních neziskovek, které by ve spolupráci s Bruselem chtěly zaplavit naši zemi islámskými migranty a vytvořit zde no-go zóny jako v západní Evropě. I tady je třeba odebrat veškerou podporu z našich daní.

Jestli bychom mohli najít něco pozitivního na hrůze, která nás stejně jako ostatní země Evropy v souvislosti s epidemií postihla, bylo by to snad zavření škol před těmito neziskovkami a státních hranic před nezvanými hosty. To myslím ale s nadsázkou.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.