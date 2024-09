Planý poplach. Třetí atentát na Trumpa se dnes nekonal

O možném nebezpečí na síti X informoval novinář James Lalino, který se prý od místní policie dozvěděl o nalezení podezřelého modrého barelu v přistaveném automobilu.

„Zdroje z policejního oddělení okresu Nassau mi právě sdělily, že byl narušen perimetr a z okolí místa dnešního Trumpova shromáždění byl odstraněn modrý barel. Zdroj uvedl, že během kontroly našli v jednom z vozidel výbušné zařízení a řidič vozidla skončil na útěku do lesa. Nikdo neviděl, jestli má něco u sebe, jen ho viděli utíkat. Spousta aut teď raději parkuje na trávě. Dokonce i u Eisenhowerova parku, tam prostě parkují na trávě,“ informoval Lalino.

Sources in the Nassau County Police Department just told me that "the perimeter was breached and a blue barrel was removed" from the area surrounding tonight's Trump rally site.

Source said "During K9, doing their checks, they found an explosive device in one of the vehicles and…