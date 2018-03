Plivnutí do tváře obětem komunismu. I taková slova se ozývají po zvolení Ondráčka do čela sněmovní komise

Bývalého ministra kultury Daniela Hermana (KDU-ČSL) zvolení komunisty Ondráčka do čela komise pro kontrolu GIBS rozčílilo. „Komunista Ondráček v čele komise pro kontrolu GIBS je plivnutím do tváře obětem komunismu. Je to o to smutnější, že k jeho zvolení došlo v okruhu 70. výročí komunistického puče. Lidé dobré vůle, nesmíme to vzdát, dokud je čas a prostor,“ podotkl Herman s tím, že je nutné spojit síly pro svobodu a demokracii.

„Cesta k Babišovu absolutnímu ovládnutí policie je téměř umetena,“ píše se v reakci na zvolení Ondráčka na twitterovém účtu serveru Forum24.cz.

Český spisovatel Jiří Padevět se pak ve svém statusu domnívá, že 79 zákonodárců Poslanecké sněmovny „právě fluslo do tváře všem, kteří byli šikanováni represivními složkami“.

„Mlátička komunista Ondráček se stal šéfem poslanecké komise pro kontrolu GIBS. ANO se opět zostudilo. Při Palachově týdnu jsem byl na všech demonstracích, policie zasahovala brutálně. Je to kvůli GIBS, p. Murínovi? Odporné. Jeden Babiš vládne všem,“ poznamenal komentátor Martin Fendrych.

A svůj názor sdělil i šéf ODS Petr Fiala. „Zvolení komunisty a někdejšího policisty, který rozháněl protikomunistické demonstrace, do čela komise pro kontrolu GIBS, je neuvěřitelnou zprávou. Zodpovědnost za to mají všichni ti, kteří jej obhajovali a volili. Hlasovací koalice ANO–SPD–KSČM dál funguje,“ podotkl.

Svůj názor sdělil také právník Tomáš Tyl. „Bingo,“ okomentoval to pak bloger Petr Paulczyňski.

Psali jsme: Vladimír Franta: Vladimir Putin muž z budoucnosti. Proděravěl americký raketový deštník Šéf ČT Dvořák se ohradil proti Kauzám Jaromíra Soukupa. Zvažuje i právní kroky Frýdek-Místek realizuje kroky pro čistší ovzduší ÚSTR v Praze zahájil venkovní výstavu Únor 1948

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef