Plné autobusy na Prahu... Proti vládě. Rajchl burcuje před demonstrací

reklama

„Úspěch by byl, kdyby přišlo víc lidí než v březnu a v dubnu, kdy jsme měli plný Václavák až po koleje, po Vodičkovu ulici. Věřím, že tentokrát to bude ještě plnější a já osobně bych byl absolutně spokojený, kdyby byl Václavák plný až dolů na Můstek,“ poznamenal k účasti na demonstraci Rajchl.

„Cíl je, abychom probudili další a další lidi, aby sebrali tu odvahu a šli se postavit za Českou republiku. Klíčové pro nás je, aby účast byla co nejvyšší, aby se nemohl pan Rakušan a pan Fiala vymlouvat na to, že je to pár nespokojených občanů a nějaké proruské síly a všechny ty jeho hlouposti, které o nás říkali. Takže podle reakcí, které mám od lidí, bude hodně plno,“ sdělil Rajchl.

„Autobusy jsou plné, přidávaly se autobusy, z některých vzdálenějších krajů od Prahy jsme je organizovali, takže víme, že jsou naprosto plné, lidé nemohli ani sehnat lístky do vlaků, do autobusů, myslím, že ta účast z toho, co cítím, bude ještě vyšší než v březnu a v dubnu,“ dodal.

Fotogalerie: - Česko proti bídě

Rajchl také zhodnotil, proti čemu se demonstruje. „Proti tomu, co vláda dělá České republice. Dle ekonomických ukazatelů je ČR nejhorší zemí Evropy. Máme dvojnásobně rychlejší pokles reálné mzdy než jakákoliv země v Evropě,“ řekl. „Protestujeme také proti válečnému řinčení paní Černochové, protože pro mě výrok ve stylu, že ‚se musíme připravit na dlouhodobý a možná i jaderný konflikt s Ruskem‘, je to nejhorší, co tady kdy politik řekl. V žádném případě se nemůžeme na takový konflikt připravovat – my musíme udělat všechno pro to, abychom mu předešli,“ dodal.

Podle Rajchla v současné době v Česku nefunguje ani zdravotnictví, ani školství. Na demonstraci poté zazní také kritika prezidenta Petra Pavla. Promluví například senátorka Jana Zwyrtek Hamplová, poslanec za SPD Jaroslav Foldyna, bývalá senátorka Alena Dernerová či odborář Bohumír Dufek.

Anketa Dovládne Fialova vláda do voleb 2025? Bez ohledu na vaše přání Dovládne 10% Nedovládne 87% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 23648 lidí

„Evropská unie musí přestat podporovat migrační turistiku. To, že sem dneska jezdí lodě přes Středozemní moře, vědí všichni. Evropská unie nejenže proti tomu nic nedělá, ale ona to ještě podporuje. Je to naprostá chyba. Evropa nemůže pojmout celou Afriku. Jediná možnost je pomoci Africe, aby to Afrika zvládla sama. My si nemůžeme do Evropy nastěhovat 10 až 20 milionů Afričanů, to je totální nesmysl. To je sociální inženýrství, které nemůže nikdy fungovat. První věc byla chyba otevřené politiky, té politiky otevřených dveří, když paní Merkelová říkala ‚wir schaffen das‘, tak to bylo prostě zoufalé, hloupé, ubohé.

A ty lodě, tam jsou samozřejmě překupníci lidí, kteří je sem vozí za nekřesťanské peníze. V momentě, kdy vám teče do domu střechou, tak nemůžete jít s kýblem vylévat vodu ven, protože vám bude přitékat další. To není řešení. Vy nejdřív musíte opravit tu střechu a pak můžete zase si vysušit ten dům. A dokud ji neopravíme, tu střechu, a budou sem proudit další a další migranti, tak všechno ostatní je jenom odkládání toho problému, který nastane,“ upozorňuje Jindřich Rajchl.

Psali jsme: „Falšování dat, podvod!“ Byla u výzkumu vakcíny. Vše odhalila. Šokující materiál ke covidu Řekli „koště“. Neřekli kdo. Potrefená pirátka na ně vyjela Kdo povede Piráty do eurovoleb? Hlásí se stejná jména. A také... Útoky na Krym: Jde o víc, než jen ponorku a loď, prozradil Romancov

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE