Plukovník Šlachta odpovídá na útoky Nečase. Zmínil i případ, kdy mohla vyletět do vzduchu půlka Olomouce

V rozhovoru s Janem Hrbáčkem bývalý premiér Nečas obvinil tehdejšího ředitele ÚOOZ Šlachtu, že nepřímo způsobil metanolovou aféru, protože ignoroval obchod s černým lihem. A Šlachta na toto obvinění reagoval na SeznamZprávách. „Znovu říkám, nebyla to příslušnost ÚOOZ, pan Nečas mi na jedné straně vyčítá, že jsme měli dělat něco, co jsme neměli dělat, a na druhé straně, když jsme dělali něco, co jsme neměli dělat, tak se mu to nelíbí také, takže já tomu úplně nerozumím.“ Ale některým lidem toto vysvětlení nestačí.

Jak jsme již informovali, bývalý premiér Petr Nečas na serveru Česká justice obvinil Roberta Šlachtu z mnohého, mimo jiné i z toho, že se v ÚOOZ kvůli vyšetřování a odposlouchávání Jany Nagyové nevěnovali tzv. černému lihu. A tím částečně způsobil i metanolovou kauzu. „Policie, Útvar pro odhalování organizovaného zločinu, a i celní správa, dlouhodobě a systematicky ignorovaly černý obchod s alkoholem,“ řekl bývalý premiér s tím, že tzv. lihová mafie byla v podstatě jediná česká organizovaná zločinná skupina, která ovšem vydělávala astronomické částky, protože údajně vyrobila a prodala až jednu čtvrtinu veškerého alkoholu v České republice. Nečas dodal, že právě Útvar pro odhalování organizovaného zločinu se jí měl zabývat, ale dle něho tuto skupinu ignoroval. Anketa Má smysl existence Senátu Parlamentu ČR? Má 2% Nemá 98% hlasovalo: 3460 lidí

Zasáhl až tehdy, kdy lidé začali umírat a i tehdy, podle Nečase, většinu práce odvedly kriminálky v Ostravě a ve Zlíně. „To pak ÚOOZ dokázal najednou zasáhnout velmi rychle. To znamená, že ty informace měli, ale jenom je z nějakého nepochopitelného důvodu nevyužívali,“ míní. A pokud Šlachta tvrdí, že metanolová kauza s černým trhem nesouvisí, je to podle něj jen známkou toho, že nemá vzdělání a inteligenci.

„Kdyby tu neexistoval obrovský černý trh s alkoholem, tak by nikdy nenapadlo žádného idiota pokusit se tam dodat nějaký alkohol vzniklý z metylalkoholu. A naopak, kdyby byl ten trh protimafiánskou policií totálně potřený, tak je tu nula a v životě by ten svůj smrtící koktejl někdo, kdo by namíchal metylalkohol s etylalkoholem, by to prostě neprodal,“ argumentuje Nečas s tím, že toto selhání vedlo ke smrti několika lidí, protože se nakonec našel „kretén“, který se rozhodl použít metylalkohol. „Oni na to, na takové voloviny jako je lihová mafie, neměli čas ani prostředky, protože honili Nečase a Nagyovou,“ dodal posměšně.

Mimo jiné i na tato obvinění Šlachta reagoval v rozhovoru s Josefem Klímou, který se točil právě okolo lihové mafie. „Možná by bylo důležité, aby si diváci uvědomili, o čem byla metanolová kauze, že? Metanolová kauza nebyla o daňové trestné činnosti, o tom, co my jsme pak dělali u pana Březiny, ale že to byl jeden skutek dvou zločinců, kteří v současné době mají doživotí, a my jsme se tím začali zabývat, ale ne metanolovou větví, protože na to byl tehdy speciální tým, a my jsme se začali zabývat tou daňovou větví pana Březiny,“ uvedl pro pořádek Šlachta.

„Znovu říkám, nebyla to příslušnost ÚOOZ, pan Nečas mi na jedné straně vyčítá, že jsme měli dělat něco, co jsme neměli dělat, a na druhé straně, když jsme dělali něco, co jsme neměli dělat, tak se mu to nelíbí také, takže já tomu úplně nerozumím,“ dodal.

Šlachta uvedl, že Březinův líh byl jeden z nejčistších v Česku a zabít nikoho nemohl. Březina předstíral, že líh denaturuje, ale místo toho jej prodával jako levný alkohol. Což bylo prý možné proto, protože na denaturaci lihu celníci řádně nedohlíželi.

Zmíněna byla i historka o tom, jak se Radek Březina dozvěděl, že ÚOOZ chystá razii v jedné z jeho sladoven. Takže jeho muži míchali celou noc denaturační směs a sami pak skončili opilí, což ÚOOZ zjistil z odposlechů. „Bohužel pokročila hodina tak, že už věděli, že to nestíhají, tak začali líh vypouštět do kanalizace. Kdyby zahořelo, tak by to letělo všechno,“ prozradil Šlachta s tím, že by „vybuchla půlka Olomouce“.

„Pan Březina potřeboval pořídit trychtýř, který byl nutný k té denaturaci a vlastně na jednu z benzínových pump ho jel koupit a my jsme pak vytáhli kamerové záznamy a na tom jsme ho chytli, když ho kupoval, takže jsme ztotožnili ten trychtýř použitý na tu denaturaci s tím, že ho kupoval pan Březina,“ popisoval další podrobnosti bývalý ředitel útvaru. Také uvedl, že pod podlahou haly patřící Březinovi našly obrovskou nádrž naplněnou lihem.

Nicméně, za prohlášení, že organizovaná skupina kolem Radka Březiny, který si za daňové úniky odpykává třináctiletý trest, nepříslušela jeho útvaru, sklidil posměch. Například od advokáta Radka Pokorného. „PR pracovník Roberta Šlachty si nějak nevšiml, že se před tím otrávily desítky lidi. Neměl to ten ÚOOZ tak nějak odhalit před tím? Prý mu to nepatřilo do kompetence. Asi to nebyl organizovaný zločin. Zjevně neměl čas, zrovna řešil výplatnici Jany Nagyové,“ bavil se advokát. A dodal: „Seznam jako v nejlepších časech adorace tzv. policejních hvězd na stránkách MF Dnes. Musím se podívat, kdo je tam teď šéfredaktor.“

A přisadil si i komentátor Info.cz Martin Schmarcz: „Přesně tak. Ten případ dostal na starost, přičemž už tehdy na tom ta causa byla důkazně lépe a jasněji, než je causa Nagyová dnes. Odmítl, protože zrovna měl plné ruce práce s nasazováním odposlechů, které dnes NS vyřadil. A že to nezajímalo Ištvana? Z Olomouce? A cpal se radši do Prahy, zatímco tohle měl pod nosem? A když se oba do Olomouce vrátili, tak provedli další průšvih s Berettou...“

