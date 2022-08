Plynem a ropou terorizují celý svět! Zelenskyj a akce proti Rusku

Rusko terorizuje celý svět. Jednou s pomocí svých dodávek ropy, podruhé skrze dodávky zemního plynu, potřetí skrze stupňování potravinové krize. A jako by tohle všechno nestačilo, ještě vraždí zajaté ukrajinské vojáky, kteří bránili svou vlast a měli tu smůlu, že padli do rukou agresora. Tak to vidí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který se ptá, co všechno se ještě musí stát, aby Rusko bylo na mezinárodní úrovni označeno za teroristický stát. Stát, který na Donbasu rozpoutal peklo, s nímž se ukrajinská armáda nedokáže vypořádat.

Do Bosporu dorazila první loď s ukrajinskými zemědělskými produkty. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve svém nočním projevu z úterý na středu zdůraznil, že teď je třeba, aby se na cestou vydaly i další lodě. S ochranou, jaká se zrodila po uzavření dohody mezi Ruskem a Ukrajinou pod patronátem OSN a Turecka.

Pokud lodě dostanou možnost volně odplouvat a připlouvat do ukrajinských přístavů, zaprvé to podle Zelenského zmírní hrozící potravinovou krizi a zadruhé to samotným Ukrajincům umožní získat finanční prostředky pro setbu na příští rok. A do třetice je to důležité pro to, aby Rusko přišlo o jednu z vydíracích zbraní.

„Rusko vyprovokovalo potravinovou krizi, aby využilo zásobování pšenicí, kukuřicí, ropou jako zbraň... Rusko vytváří deficit, podněcuje růst cen, a když to vyvolá sociální nepokoje, požaduje politické ústupky. S potravinami by to nemělo fungovat. Samozřejmě chápeme, s kým máme co do činění. A v Rusku chápou, že ztrácejí jednu z možností, jak terorizovat svět,“ zaznělo z úst ukrajinského prezidenta.

Prozradil, že jednal s generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem a s úřadujícím předsedou OBSE, ministrem zahraničních věcí Polska Zbigniewem Rauem. Oběma pánům poděkoval za podporu, jakou poskytují Ukrajině v obraně před ruskou agresí a prý s nimi také řešil osud ukrajinských zajatců, kteří se ocitli v rukou ruských agresorů.

„Zejména se to týká také ruského teroristického útoku v Olenivce, který se musí stát konečným argumentem pro všechny civilizované země světa, aby oficiálně uznaly Rusko za teroristický stát,“ konstatoval Zelenskyj. „Co je k tomu ještě zapotřebí? Není to dostatečně brutální a zjevný teroristický čin, aby ve velkých světových metropolích byla přijata příslušná rozhodnutí o uznání Ruska za teroristický stát?“ zeptal se.

Pokud jde o situaci na bojišti, Zelenskyj konstatoval, že raketové systémy HIMARS Ukrajincům umožňují přesné zásahy okupačních skladů munice a další infrastruktury, ale přiznal, že to chuť Rusů bojovat nezlomilo.

„Ano, skutečně se nám stále nedaří zcela zlomit převahu ruské armády v dělostřelectvu a v živé síle, a to je v bojích velmi citelné, zejména v Donbasu - Pisky, Avdijivka, další směry. Tam je to prostě peklo. To se ani nedá popsat slovy...“ řekl Zelenskyj.

Ukrajinští diplomaté a další představitelé státu se proto podle Zelenského musí snažit získat pro svou zemi další dodávky moderních zbraní, které nakonec Rusko přinutí stáhnout invazní síly z Ukrajiny.

Spojeným státům a Kanadě Zelenskyj poděkoval za zpřísnění protiruských sankcí.

„To je správná cesta a je nutné, aby Evropská unie co nejdříve doplnila sankční pauzu přijetím nového balíčku sankcí proti teroristickému státu. Na tom budeme v nadcházejících týdnech pracovat,“ zdůraznil.

Nakonec prozradil, že vyznamenal dalších 167 vojáků bránících Ukrajinu, z toho 32 posmrtně. Všem poděkoval za službu vlasti a tradičně se rozloučil.

„Věčná sláva všem, kteří bojují za nezávislost Ukrajiny! Sláva Ukrajině!“

