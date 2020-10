Po Mádlovi další. O kolik lépe by nám bylo jako součásti Německa? Známý manažer se zasnil

reklama

Anketa Obáváte se dalšího vývoje situace kolem nemoci COVID-19? (Ptáme se od 15.10.2020) Ano 75% Ne 25% hlasovalo: 7975 lidí

„Tenhle stát není jako Německo s X lety rozpočtových přebytků a nemůže si dovolit kompenzovat výpadek příjmů všem lidem a firmám, co by si to zasloužili. To se prostě nestane, a my to víme. A zadlužení tak, jak ho dělá Babiš, je cesta do pekel. Když vidíte nesmyslné akce jako roušky poštou pro seniory, tak prostě nevěříte, že Babiš ty vypůjčené prachy utratí rozumně?“ prohlásil.

To později Jaroš doplnil o daleko silnější prohlášení: „Já jsem, myslím, český vlastenec v pozitivním slova smyslu, ale kdyby mi někdo nabídl, že by se Česko mohlo stát spolkovou zemí Německa. A že musíme převzít všechny německé zákony a regule a všechno ostatní, tak bych přemýšlel asi sekundu a pak bych se zeptal: od kdy?“

Po těchto jeho slovech si někteří oddechli, že Jaroš nezrealizoval své dřívější politické ambice. „Ještěže Jaroš tehdy v záchvatu rozumu politický ambice nakonec vzdal. Tohle je docela síla a nevím, jak by to vysvětloval voličům,“ napsal František Lavička.

Jaroš v roce 2018 plánoval založit politickou stranu, se kterou se chtěl postavit Babišovi, ale nakonec si to rozmyslel. Po prezidentských volbách přiznal, že dostal dvě nabídky ke vstupu do politických stran, rozhodoval se mezi Piráty a TOP 09; ani jedna strana prý ale nakonec nebyla pro něj.

Podobně rozvířil vody svým vyjádřením vůči Německu také herec Jiří Mádl, který poděkoval Německu za projevenou solidaritu, ale jedním dechem dodal, že až budou Němci potřebovat pomoc, na Česko se raději obracet nemají. Za Česko se Mádl někdy akorát stydí.

Psali jsme: Umělec Mádl děkoval Německu. A fakt se stydí za Česko

„Milé NĚMECKO, děkujeme, že převezmeš naše COVID pacienty až začnou kolabovat naše nemocnice. Je to od tebe jako od souseda a člena nejlepšího spojenectví národů v historii lidstva šlechetné. Ale nečekej, že ti pomůžeme s nějakýma chudákama zdrhajícíma před válkou, až na to zase přijde. To je VÁŠ problém a TAHLE ZEMĚ JE TOTIŽ NAŠE A NAVÍC MY MÁME SELSKEJ ROZUM A NAVÍC JSME BEST IN COVID. Jo a planetu si zachraňujte taky sami. Teď jsem byl zrovna na chalupě a bylo to v poho!“ napsal Mádl na sociální facebooku, s dovětkem, že v některých situacích se za Českou republiku stydí.

Psali jsme: Pád Vojtěcha: Jedl jsem s Babišem. D*bil, nejmírnější slovo. Mluvil o lidech... Děs „Zh*bněte na mor.“ Počmáraný Churchill: Obhajoba hrdiny z nečekané strany. Je veselo Apogeo Group: Home office - Problém i příležitost Marketingový expert odhalil do času koronavirové krize přelomové nápady, které mají zcela změnit Česko

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.