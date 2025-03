Po konfliktu na Staromáku umlčen český aktivista. Temné náznaky, co je za tím

K zablokování facebookového účtu Pavel Cimbál podle jeho majitele došlo poté, co zveřejnil informace z pokusu o narušení řádně ohlášené sobotní demonstrace na Staroměstském náměstí s názvem Veřejné setkání naštvaných seniorů a občanů. Mezi slíbenými řečníky byli senátor Róbert Šlachta (Přísaha), Milan Urban (SPD) nebo Vladimíř Štěpán (JaSaN). „Hrozí zde další útoky a napadání ze strany provládních fašistických bojůvek a členů gangu arménského recidivisty Mikaela Oganesjana, tak buďte maximálně opatrní,“ varoval už před demonstrací aktivista Pavel Cimbál.

Na provokace a pokusy o vyvolání rozepří opravdu došlo. „Po přiblížení skupiny ke stánku začala Jitka Kolářová jednat. Ocitovala pár paragrafů, SMS od advokátky a policie se najednou rozvzpomněla na své poslání a zákonné povinnosti a Oganesjanovu úderku od stánku vykázala,“ uvedl Cimbál.

Jak to dnes dopadlo na Staroměstském náměstí...



Po přiblížení skupiny ke stánku začala Jitka Kolářová jednat. Ocitovala pár paragrafů, SMS od advokátky a @PolicieCZ se najednou rozvzpomněla na své poslání a zákonné povinnosti a Oganesjanovu úderku od stánku vykázala, takže měli… pic.twitter.com/AfyJ3ruNxx — Pavel Cimbál ???? (@xcimbal) March 29, 2025

Aktivista Pavel Cimbál. Foto: Pavel Cimbál

Z akce zveřejnil Cimbál ještě další materiály a zveřejnil totožnost lidí, kteří měli v plánu demonstraci narušit. „Ona si policie za vlády Víta Rakušana nějak navykla, že co se týče takzvaných dezolátů, chránit je nemusí a stačí nekonat, ale není to pravda,“ napsal Cimbál.

Už nejsme pravá ruka Rakušana, ani příslušníci PČR. Nyní jsme agenti BIS. Za týden se to zase asi změní, uvidíme, co dezoláti vymyslej. pic.twitter.com/5au9kdfmVe — MikeJePan (@MikeJePan) March 29, 2025

Zablokování Cimbálova účtu je údajně dočasné, ale může se změnit v trvalé. „Dlouhé prsty režimu jsou stále delší, než si myslíme a než se domníváme. Poté, co jsem zveřejnil informace k sobotnímu vykázání Oganesjanovy fašistické bojůvky ze Staroměstského náměstí, režim zasáhl a rovnou se mi rozhodl zablokovat účet. Bez ohlášení, bez vysvětlení, bez důvodu. Tak, jak je v liberálních demokraciích normální a běžné,“ napsal Cimbál na Facebook.

Po zablokování Cimbálova účtu se ozval influencer Mike Oganesjan, který se proslavil natáčením videí na dnes již neexistující YouTube kanál MikeJePan, kde nevybíravým způsobem konfrontoval strážníky městské policie nebo řidiče odtahové služby. Vstupoval do jejich osobního prostoru, častoval je nadávkami a propagoval službu tzv. pojištění na pokuty. V jednom z videí se vrhl na seniora, kterého poplival.

Psali jsme: Vyhrožoval odpůrcům Fialy, soudkyně onemocněla. Ptali jsme se, co bude s Oganesjanem

„Dobrý ráno. Hodím tak ještě pár ContentID reportů i na ten druhej. ?? Má tam nějakej náš obsah. Už jsme mu historicky udělali asi 2 striky,“ pochlubil se Oganesjan. Mluví o tzv. Content ID reportu, kdy je provozovateli nahlášeno porušení autorských práv (například obrazových nebo k hudebnímu podkresu). Pokud systém porušení autorských práv najde několik, může dojít k omezení účtu, který takový obsah v rozporu s pravidly zveřejnil. Jde o běžnou taktiku pro omezení účtů názorové protistrany. Narážkou na „druhej“ účet Cimbála může myslet facebookový profil „Mne neumlčíte“, provozovaný také Pavlem Cimbálem.

Influencer Mike Oganesjan. Foto: Jonáš Kříž

ParlamentníListy.cz oslovily Pavla Cimbála, aby promluvil o podrobnostech případu. Videa na zablokovaném profilu sledovaly desítky tisíc lidí. „Číslo je to ale fakticky podhodnocené, protože už několik let není můj profil viditelný ve vyhledávání, musíte na něj přijít cíleně. Toto mám oveřeno z několika jiných, s mojí osobou nijak nesouvisejících profilů,“ uvedl Cimbál pro ParlamentníListy.cz. Facebook se podle Cimbála nezbavil cenzurních praktik ani poté, co jeho majitel Mark Zuckerberg veřejně nastavil kurz od cenzury ke svobodě slova.

„Šlo o poslední možnost odvolání, kdy mám po zamítnutí 180 dnů na stažení svých dat a nashle. Ačkoli Facebook tvrdí, že tento proces trvá zhruba den, stále čekám na výsledek a můj profil je nyní zcela nedostupný,“ uvedl Cimbál pro ParlamentníListy.cz k procesu odvolání na Zuckerbergově platformě. Podle sociologa Petra Hampla na Facebooku skutečně k určitému uvolnění poměrů po nástupu prezidenta Donalda Trumpa došlo, má to ale háček. „U těchto obrovských organizací je dobré rozumět tomu, že pokud ji nevede Elon Musk, což je naprosto výjimečná osobnost, tak generální ředitel, který je vždy držitelem nějakých akcií, u Zuckerberga je to asi 13,5 %, vždy vydá nějaký rozkaz. A pod ním jsou ty četné vrstvy korporátní byrokracie, která ty rozkazy nějak vykonává. Vesměs to nejsou lidé nakloněni svobodě slova v tom smyslu, v jakém ji přináší nový trumpovský režim,“ uvedl Hampl pro ParlamentníListy.cz.

Podle Hampla je proto normální a logické očekávat obstrukce. Sociolog se navíc domnívá, že Zuckerberg svá slova o svobodě slova pronesl více kvůli svým byznysovým a politickým zájmům než proto, že by mu na tom osobně tolik záleželo. Změny proto mohou postupovat velmi pomalu, nebo se dokonce po několika úrovních byrokracie mohou úplně zastavit.

Čeští uživatelé Facebooku dodnes nevědí, kdo a podle jakých kritérií kontroluje a případně postihuje závadný obsah. Sama společnost metodiku nezveřejnila. „Je neskutečné, že se nějaký majoritní operátor může už více než dekádu chovat takto protizákonně, ba přímo protiústavně, a to vůči občanům třetích zemí. V porovnání s pravidly, jaká musí splňovat například tuzemský mobilní operátor, jde doslova o informační zvůli,“ říká pro ParlamentníListy.cz Pavel Cimbál. Provozovatelé sociálních sítí podle něj deformovali informační prostor už natolik, až selhala podstata demokratického rozhodování jako takového, protože ta s informovanými voliči stojí i padá. Jako příklad pozitivní změny uvedl převzetí konkurenční sítě X Elonem Muskem.

Na změnu k lepšímu můžeme čekat dlouho. „Je možné, že sem jen tak lehce dorazí ten vánek ze Spojených států. A já to říkám všude, obávám se, že si to budeme muset vybojovat sami,“ říká sociolog Petr Hampl. „Kéž by se tyto struktury podařilo jednou rozkrýt. Každopádně je zřejmé, že je zde osobní vliv i zřetelné provládní zadání, jen se zatím neví, kudy je realizován,“ poznamenal Pavel Cimbál k utajenému kontrolnímu mechanismu Facebooku. Vyjmenoval možné varianty: „Těmi technologiemi může být stejně dobře bayesiánský filtr, neuronová síť, call centrum plné indických nádeníků jako horká linka do pracovišť tajných služeb a na cenzuře obsahu spolupracujících neziskovek.“

„Jsem znám tím, že odmítám různé spiklenecké teorie. Nicméně někteří lidé, kteří působí v těch neziskovkách, zároveň mají ještě druhou práci pro nějakou takovou korporaci. Ten Facebook je v tom typický, ale není jediný. To znamená, že na tom místě cenzora nesedí někdo, kdo by měl být objektivní, ale někdo, kdo je zároveň aktivní v té neziskovce nebo tam má třeba příbuzné. Vezměme si, že ta sociální vrstva je celkem provázaná, navíc ti lidé chodili do stejných škol, znají se ze stejných kroužků, takže úplně přirozeně se tam ten vliv přenáší. Takže nečekejme, že v tom příslušném oddělení Facebooku v Irsku bude výrazně jiná atmosféra než někde u Člověka v tísni,“ řekl pro ParlamentníListy.cz Petr Hampl.