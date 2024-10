Po razii v DPP i problém pro Hřiba. Nové informace

Detektivové z NCOZ zasahovali v pražském Dopravním podniku kvůli údajnému úplatkářství. „Mohu pouze v obecné rovině uvést, že náš útvar dnešního dne provádí úkony trestního řízení. Podávání informací má vyhrazené Vrchní státní zastupitelství v Praze,“ sdělil mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej serveru Idnes.cz.

Vyšetřovatelé by se měli zajímat zejména o smlouvy na IT, konkrétně o zakázku na komplexní bezpečnostní systém metra. Mezi zadrženými by měl být jak personální ředitel DPP a člen představenstva Jiří Špička, tak i generální ředitel DPP Petr Witowski.

O razii na webových stránkách informovalo také Vrchní státní zastupitelství. „Trestní stíhání 13 osob bylo zahájeno pro úplatkářské trestné činy související s plněním veřejných zakázek,“ uvedl dozorující státní zástupce Adam Borgula.

Bývalý primátor a nyní náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti) už na síti X napsal, že očekává okamžitou rezignaci ředitele Petra Witovského. „Ohledně současného dění v DPP mne policie nijak nekontaktovala. Dostupné informace jsou ale závažné. Proto očekávám okamžitou rezignaci ředitele Petra Witovského. Jinak budu navrhovat jeho odvolání,“ uvedl Hřib.

Ten zároveň podotkl, že prý zástupci Pirátů v dozorčí radě Dopravního podniku dlouhodobě upozorňovali ředitele Witowského na problematičnost projektu Komplexního bezpečnostního systému metra a požadovali od něj řešení, což se nestalo.

„Zároveň připomínám, že pana Witovského jsem navrhoval odvolat už dříve a prosazoval jsem proto obsazení pozice ředitele dopravního podniku na základě transparentního výběrového řízení. Nedostal jsem k tomu ale dostatečnou podporu dozorčí rady. Věřím, že teď už všichni chápou podstatu problému,“ dodal následně Hřib.

Ohledně současného dění v @DPPOficialni mne policie nijak nekontaktovala. Dostupné informace jsou ale závažné. Proto očekávám okamžitou rezignaci ředitele Petra Witovského. Jinak budu navrhovat jeho odvolání.



Zástupci Pirátů v dozorčí radě dopravního podniku dlouhodobě… — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) October 14, 2024

Jenže se spustila hádka o to, kdo je vlastně za nastalou situaci zodpovědný. V květnu 2023 Hřib opravdu vznesl požadavek na nové výběrové řízení na generálního ředitele DPP. Jenže koalice pod vedením primátora Bohuslava Sobotky (ODS) výběrové řízení nepodpořila. Spolu se v tomto přidalo na stranu opozičních subjektů včetně ANO, protože se dozorčí rada nedokázala dohodnout na parametrech soutěže.

„Na posledním jednání dozorčí rady Dopravního podniku hl. m. Prahy bohužel část koaličních partnerů nepodpořila vyhlášení otevřeného výběrového řízení na ředitele dopravního podniku,“ uvedl Hřib podle informací serveru e15.cz.

Předseda pražského ANO Ondřej Prokop ale upozorňuje, že Witowski byl do čela DPP instalován právě za vlády Hřiba, a to navíc právě bez výběrového řízení.

„Je třeba dodat pane náměstku, že Witowski byl do DPP instalován jako ředitel BEZ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ za vlády vás jako primátora, přes odpor opozice, tedy nás ANO Praha. Celá éra Witowského se s vaší prolíná 6 let a Vy nesete primární politickou odpovědnost za to, co se v DPP děje. Poslední 2 roky jste navíc předseda dozorčí rady, který by měl podnik hlídat. Vždyť vy jste nechal lidi spojené s kauzou Dozimetr i ve výběrové komisi na zakázku za 30 miliard na Metro D! Dodnes tam sedí třeba jeden z těch, které dnes odvedli a sdělili mu obviněni!!! Já na to roky upozorňuji. Odmítl jste řadu mých návrhů na změnu. Rezignovat byste měl především vy. A to ihned,“ má jasno Prokop, kdo je za celou věc odpovědný.

Je třeba dodat pane náměstku, že Witowský byl do DPP instalován jako ředitel BEZ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ za vlády vás jako primátora, přes odpor opozice, tedy nás @ANOPraha. Celá éra Witowského se s vaší prolíná 6 let a Vy nesete primární politickou odpovědnost za to, co se v DPP děje.… — Ondřej Prokop (@oprokop) October 14, 2024

Pražští Piráti ale opakují, že se snažili vyvolat nové výběrové řízení, což opozice zatrhla, a navíc prý pro jmenování Witowského právě Piráti nehlasovali. „Dobrý den pane zastupiteli, vytratilo se vám z paměti, že nikdo z Pirátů v DR nehlasoval pro ředitele Wittovského, protože neprošel výběrkem. Vy osobně jste se v DR přičinil o udržení Wittowského ve funkci, když jste nehlasoval pro otevřené výběrové řízení navrhované panem Hřibem,“ uvedli Piráti.

Dobrý den pane zastupiteli, vytratilo se vám z paměti, že nikdo z Pirátů v DR nehlasoval pro ředitele Wittovského, protože neprošel výběrkem. Vy osobně jste se v DR přičinil o udržení Wittowského ve funkci, když jste nehlasoval pro otevřené výběrové řízení navrhované panem Hřibem pic.twitter.com/i7UWLl28Pi — Piráti Praha (@piratipraha) October 14, 2024

Jenže podle Prokopa se v dozorčí radě ani nehlasovalo a Witowského si kdysi zvolil přímo Hřib. Proto už před lety žádalo opoziční ANO v Praze odvolání Witowského. „Dobrý den, prosím pošlete mi ten zápis z dozorčí rady. Mám za to, že se nehlasovalo a že to náměstek Hřib sám stáhl z programu. Každopádně hnutí ANO navrhovalo odvolat pana Witowského mnohokrát veřejně na zastupitelstvu. Proč jste pro to nehlasovali? To bylo veřejně před lidmi na zastupitelstvu. Lze dohledat záznam, že jste to jako Piráti nepodpořili,“ připomněl Prokop.

Dobrý den, prosím pošlete mi ten zápis z dozorčí rady. Mám za to, že se nehlasovalo a že to náměstek Hřib sám stáhl z programu. Každopádně hnutí ANO navrhovali odvolat pana Witowského mnohokrát verejne na zastupitelstvu. Proč jste pro to nehlasovali? To bylo verejne před lidmi… pic.twitter.com/xNKR3iN9N1 — Ondřej Prokop (@oprokop) October 14, 2024

V roce 2020 tehdejší pražská opozice ODS a ANO skutečně žádala odvolání Petra Witowského z pozice generálního ředitele pražského Dopravního podniku. Jako důvod uvedly mnohamiliardovou zakázku na servis vozů se Škodou Transportation. Problém byl údajně v tom, že zakázka byla přidělena tzv. v jednacím řízení bez uveřejnění, tedy bez plného informování dozorčí rady, jak informovaly Novinky.cz.

Spor Pirátů a hnutí ANO ohledně Witowského se rozhořel i v dalších konverzacích. Poslanec Pirátů Jakub Michálek připomněl, že Hřib se loni snažil dojednat výběrové řízení, což opozice včetně ANO nepodpořila. Podle Michálka je tak zcela neuvěřitelná drzost, že nyní Prokop ještě na Hřiba útočí.

„Zdeněk Hřib už loni v květnu navrhl otevřený výběr nového vedení pražského dopravního podniku. SPOLU a ANO zablokovali. Podle pana Prokopa z ANO by to bylo moc drahé a neviděli potřebu ho vyměnit. Teď má tu neskutečnou drzost a na Hřiba ještě útočí. Je to jako když hasíte požár a šílený spolumajitel vám vypne kohoutek, protože se bojí účtu za vodu a pak vám ještě vynadá, že hoří. A Dozimetr v Dopravním podniku byl požár, proto Hřib navrhl zodpovědné lidi vyměnit. Pražští politici by konečně měli přestat vyčištění dopravního podniku blokovat a zjednat tam pořádek,“ prohlásil Michálek.

Zdeněk Hřib už loni v květnu navrhl otevřený výběr nového vedení pražského dopravního podniku. SPOLU a ANO zablokovali. Podle pana Prokopa z ANO by to bylo moc drahé a neviděli potřebu ho vyměnit. Teď má tu neskutečnou drzost a na Hřiba ještě útočí. Je to jako když hasíte požár a… — Jakub Michálek (@JakubMichalek19) October 14, 2024

Prokop ale zopakoval, že Witowski byl do čela DPP instalován bez výběrového řízení za éry Hřiba jako primátora. „Je třeba dodat, že Witowský byl do DPP instalován BEZ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ za vlády Zdeňka Hřiba přes odpor opozice, tedy nás. Hřib nese politikou odpovědnost za posledních 6 let, za vše co se v DPP děje. Vždyť Hřib nechává úřadovat lidi spojené s kauzou Dozimetr ve výběrové komisi na Metro D! Zakázku za 30 miliard Kč, posuzují lidé jako jeden z dnes zatčených a obviněných. Já na to roky upozorňuji. Navrhuji změny, které Hřib vždy smetl ze stolu. Rezignovat by měl především on. A to ihned. My jsme navrhovali odvolání Witowského mnohokrát veřejně,“ opět připomněl Prokop snahy ODS a ANO z roku 2020.

Je třeba dodat, že Witowský byl do DPP instalován BEZ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ za vlády Zdeňka Hriba přes odpor opozice, tedy nás. Hřib nese politikou odpovědnost za posledních 6 let, za vše co se v DPP děje. Vždyť Hřib nechává úřadovat lidi spojené s kauzou Dozimetr ve výběrové komisi… pic.twitter.com/hpyPN8bFMn — Ondřej Prokop (@oprokop) October 14, 2024

Bývalý poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík ale zase kontroval tím, že ANO nepodpořilo nové výběrové řízení. „Kecy v kleci, vždyť jste sám na dozorčí radě hlasoval proti výměně Witowského, tak ho neházejte na Hřiba, který navrhl nové výběrko...“ reagoval Ferjenčík.

Kecy v kleci, vždyť jste sám na dozorčí radě hlasoval proti výměně Witowského, tak ho neházejte na Hřiba, který navrhl nové výběrko... — Mikuláš Ferjenčík (@Mikiferjencik) October 14, 2024

Podle Prokopa ale pro Hřibův loňský návrh hlasovat nešlo, protože připravený tisk byl formálně špatný a Hřib nový nevypracoval. „V dozorčí radě pro tisk na výběrové řízení pro ředitele nehlasoval kromě Pirátů nikdo, dalších 10 lidí, kromě mě to nepodpořilo a to proto, že ten tisk byl formálně špatně připraven (jak bývá obvyklé u Pirátů), podle právníků na místě byl nehlasovatelný,“ upozornil Prokop.

„Všichni ostatní napříč dozorčí radou řekli jasně Hřibovi, jak tisk má přepracovat, on ho následně stáhl a slíbil předložení příště. To už se ale nikdy nestalo. Nevíte náhodou proč? Jinak já hlasoval pro odvolání Witowskeho mnohokrát VEŘEJNĚ! na rozdíl od vás, je pro to rada důkazů,“ zopakoval Prokop.

1) V dozorčí radě pro tisk na vyberove rizeni pro reditele nehlasoval krome Pirátů nikdo, dalších 10 lidí, kro mě mě to nepodprilo a to proto, že ten tisk byl formálně špatně připraven (jak byva obvykle u Piratu), podle pravniku na miste byl nehlasovatelny.

2) vsichni ostatni… — Ondřej Prokop (@oprokop) October 14, 2024

Pirát Tomáš Válek pak přišel s informací, že už v době zvolení Witowského bez výběrového řízení byl Hřib jako primátor proti. „Piráti již tenkrát chtěli výběrko, ale byli jediní v koalici. Ondřeji, vy nejenže účelově vybíráte jen půl věci, ale tady rovnou i lžete,“ přitvrdil Válek.

Pirati již tenkrát chtěli vyberko ale byli jediní v koalici.



Ondřeji vy nejenže účelově vybíráte jen půl věci, ale tady rovnou i lžete. — Tomas Valek (@Tommy_Valek) October 14, 2024

To, že se stalo něco, co primátor nechtěl, podle Prokopa svědčí tak maximálně o jeho neschopnosti. „A to mi tedy řekněte váš názor. To byl Zdeněk Hřib tehdy tak bezmocný, neschopný nebo nekompetentní primátor, že něco nechtěl, ale stejně se mu to pod rukama primátora stalo? Proč z toho nevyvodil nějaké důsledky? To je u Pirátů normální, se furt na něco / někoho vymlouvat? Když vaše děti ve škole budou zlobit, poradíte jim, ať to svedou na spolužáka?“ kontroval Prokop.

A to mi tedy řekněte váš názor. To byl Zdenek Hrib tehdy tak bezmocny, neschopny nebo nekompetntni primator, ze neco nechtel, ale stejne se mu to pod rukama primatora stalo? Proc z toho nevyvodil nejake dusledky? To je u Piratu normalni se furt na neco / nekoho vymlouvat? Kdyz… — Ondřej Prokop (@oprokop) October 14, 2024

