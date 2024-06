Po rozsudku nad Trumpem došla jeho straně trpělivost. Biden má problém

Anketa Koho budete volit v eurovolbách? Vládní stranu či hnutí 1% Opozici zastoupenou v Poslanecké sněmovně 26% Opozici bez zastoupení v Poslanecké sněmovně 70% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 13539 lidí



Senátor Mike Lee z Utahu uveřejnil dopis Bílému domu, v němž osm republikánů vzkazuje, že v souvislosti s rozsudkem o vině bývalého prezidenta Trumpa zabrání americké horní komoře, aby se usnesla na čemkoliv – ať už půjde o schvalování rozpočtových prostředků na příští fiskální rok či nominace od prezidenta Bidena, ať půjde o politiky či soudní kandidáty. „Nejsme ochotni napomáhat a podporovat Bílý dům v jeho projektu rozvrátit tuto zemi,“ stojí v dopise adresovaném Bílému domu.



„Silně formulovaná prohlášení nestačí. Ti, kteří si z našeho soudního systému udělali politický kyj, musí být dohnáni k odpovědnosti. Nebudeme již spolupracovat na žádných legislativních prioritách ani na nominacích demokratů a vyzýváme všechny zainteresované senátory, aby se k našemu postoji připojili,“ připsal také Lee k prohlášení, pod nímž stojí podpis dalších sedmi amerických senátorů včetně senátorů JD Vance, Marshe Blackburna, Ricka Scotta či Marca Rubia.

Strongly worded statements are not enough.



Those who turned our judicial system into a political cudgel must be held accountable.



We are no longer cooperating with any Democrat legislative priorities or nominations, and we invite all concerned Senators to join our stand. pic.twitter.com/H0CzIjXgwC