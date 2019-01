Po „šoku Baxa“: Zemane, odstup, padlo. Šejdíř. Ovčáček začal řádit a tahat z archivu

Bývalý předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa na včerejším jednání sněmovního podvýboru pro justici sdělil závažná obvinění. Zeman podle jeho výpovědi soudcům sděloval, jak mají soudit, a jemu samotnému nabízel funkci předsedy Ústavního soudu ve spojitosti se sporem o jmenování profesorů. „Byl jsem zklamán uvažováním prezidenta a jeho projevy, které podle mého názoru nerespektovaly ústavní zákaz nezasahovat do nezávislého soudního rozhodování, a spíš připomínaly výměnný obchod, kdy já vám dám funkci, vy mně rozhodnutí,“ shrnul Baxa svůj dojem. Jiří Pospíšil už volá po prezidentově demisi, Marek Výborný z KDU-ČSL se táže, zda je česká justice ohrožena. A Jiří Ovčáček připomíná Baxovi, jak to tehdy bylo. Video s obviněními přinesl server Aktuálně.cz.

Video začíná tím, že bývalý předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa sděluje, že mu prezident Zeman řekl, že by si ho dokázal představit jako předsedu Ústavního soudu. Ale pak mu prý předestřel seznam jeho minulých hříchů. Baxa pak údajně odvětil, že s prezidentem nepřišel řešit svou kariéru a dodal, že v těchto případech nebyl soudcem a ctil nezávislost. Pak se Baxa vrátil k onomu výroku o tom, že by si prezident Baxu dokázal představit jako předsedu Ústavního soudu. Zeman podle něj zmínil i spor, který se projednával u Nejvyššího správního soudu, o jmenování docentů profesory.

Baxa také tvrdí, že svůj názor popř. doporučení prezidentovi sděloval jen na jeho žádost, a to při výběru kandidátů na ústavní soudce nebo v obecných otázkách justice. „Já jsem nikdy nevyžadoval, ani jsem nestál, ať už to někdo nazývá jakkoliv, o doporučení, vyjádření názoru prezidenta k rozhodovaným věcem, zejména v jím autoritativně pronášené podobě a v jednom případě dokonce spojené s nabídkou vysoké justiční funkce, v případě, že bude rozhodnuto tak, jak prezident očekává. Bylo mi to velmi nepříjemné,“ řekl Baxa a dodal: „Neměl jsem samozřejmě žádný problém přímé intervence i nepřímé náznaky jasně na místě odmítnout. Ale byl jsem zklamán uvažováním prezidenta a jeho projevy, které podle mého názoru nerespektovaly ústavní zákaz nezasahovat do nezávislého soudního rozhodování, a spíš připomínaly výměnný obchod, kdy já vám dám funkci, vy mně rozhodnutí.“ Dále Baxa tvrdí, že své názory Zeman projevoval tam, kde měl neúplné a zkreslené informace, většinou ze zdrojů z komunální politiky. Přesto prý kriticky hodnotil tak, že by příště tak nemělo být rozhodováno. A údajně se vyjadřoval i k věcem, kde byl účastníkem řízení a měl komunikovat se soudem zákonem daným způsobem.

„To, že jsem vždycky odolal, neznamená, že o ten nátlak nešlo. Víte, musíme si uvědomit, že prezident republiky má významné kompetence vůči soudci. Kromě toho, že jmenuje všechny soudce, jmenuje soudce Ústavního soudu a z jejich řad předsedu a místopředsedu, jmenuje předsedy krajských, vrchních a nejvyšších soudů. Má také kárnou pravomoc vůči všem soudcům,“ řekl na závěr Baxa a zdůraznil zásady, které jsou nutné pro dodržení principu rovnosti před zákonem.

Baxova obvinění nezůstala bez odezvy. „Jsou-li slova doktora Baxy pravdivá, jedná se o justiční skandál, který v novodobé historii českého státu nemá obdoby. Prezident zcela bez ostychu handluje s posty ústavních činitelů,“ říká předseda TOP 09 Jiří Pospíšil na Twitteru a dodává, že v každé demokratické zemi by takové chování znamenalo odstoupení prezidenta z funkce.

Jsou-li slova doktora Baxy pravdivá, jedná se o justiční skandál, který v novodobé historii českého státu nemá obdoby. Prezident zcela bez ostychu handluje s posty ústavních činitelů.



V každé demokratické zemi by takové chování znamenalo odstoupení prezidenta z funkce. — Jiří Pospíšil (@Pospisil_Jiri) 23. ledna 2019

Poslanec KDU-ČSL Marek Výborný se táže, zda je ohrožena nezávislost justice. „Právě teď na jednání podvýboru pro justici. Slova JUDr. Baxy o opakovaném nátlaku ze strany prezidenta republiky jsou šokující,“ sdělil na svém Twitteru.

Je ohrožena nezávislost justice? Právě teď na jednání Podvýboru pro justici. Slova JUDr. Baxy o opakovaném nátlaku ze strany prezidenta republiky jsou šokující. pic.twitter.com/Ncj7lJrYda — Marek Výborný (@MarekVyborny) January 23, 2019

K tomu Daniel Hůle z neziskovy Člověk v tísni doplňuje: „Mynář je odpornej vymahač dluhů parazitující na chudých lidech a šejdíř všeho druhu. Fakt mě nešokuje, že se snaží manipulovat justici.“

Mynář je odpornej vymahač dluhů parazitující na chudých lidech a šejdíř všeho druhu. Fakt mě nešokuje, že se snaží manipulovat justici. https://t.co/xYXBrzOx0q — daniel hule (@DanielHule) January 23, 2019

Zemana naopak hájil Marek Semerád, starosta Cerhenic za ČSSD: „Pokud si mám vybrat mezi panem Baxou a panem prezidentem, volím jasně Zemana! A to i dnes! Účelové ostouzení hlavy státu nebere konce, je stále trapnější, a proto se míjí účinkem. Prezident má u občanů podporu. Také nesouhlasím s některými jeho kroky, ovšem vidím, že jde o autentickou a skutečnou osobnost. A to se o řadě jiných, bohužel, říci nedá...

A proč to nakonec nevykřičet nahlas: mám ho prostě rád!

A ještě PS: nesmírně sympatický je mi i Pavel Rychetský. Kdyby chtěl, mohl být dnes Prezidentem On (ano s velkým písmenem...!) Nechtěl. Svou šanci zřejmě nadobro propásl. Možná o to vlastně ani nestál. Ale neměl by se za to mstít... Kazí to – jinak zcela bezchybný – dojem z jeho celoživotní úctyhodné veřejné činnosti.“

A Zemanův mluvčí Ovčáček měl plné ruce práce na Twitteru, kde obviňuje Baxu, že si věci nepamatuje tak, jak se staly, což doplnil i snímky z Aktuálně.cz. „Rychetský s Baxou, jak již on-line deník Aktuálně.cz uvedl, by rádi viděli v Baxově křesle současného ústavního soudce Vojtěcha Šimíčka, který je ale stále ve stavu soudců Nejvyššího správního soudu a na Ústavní soud byl dočasně přidělen. A navrhují rošádu, kdy by Baxa přešel na Ústavní soud, jehož by se mohl stát po Rychetského odchodu předsedou,“ píše se v článku z června minulého roku.

Některé věci je nutno mnohokráte opakovat, soudce Baxa má evidentně krátkou paměť. Tak ji osvěžme. Jak to bylo s plánem vést Ústavní soud? Čtěte velmi pozorně! pic.twitter.com/MePeEpTRIe — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) January 23, 2019

„Soudce Baxa počínaje dneškem plně opustil pozici nezávislého soudce a dobrovolně se přihlásil do role čistě politické. Bez důkazů očerňuje a ruku v ruce s konkrétními politickými stranami útočí na prezidenta republiky. O jeho nestrannosti už nemůže být řeč,“ tvrdí Zemanův mluvčí.

Soudce Baxa počínaje dneškem plně opustil pozici nezávislého soudce a dobrovolně se přihlásil do role čistě politické. Bez důkazů očerňuje a ruku v ruce s konkrétními politickými stranami útočí na prezidenta republiky. O jeho nestrannosti už nemůže být řeč. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) January 23, 2019

A dodal i zprávy z Hradu, podle kterých o setkání žádal sám Baxa či soudci.

Paměť je třeba stále cvičit. Soudce Baxa si už nepamatuje, že sám žádal prezidenta republiky o setkání? pic.twitter.com/5AA7AoguO6 — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) January 23, 2019

A do třetice Ovčáček připomíná tato slova Josefa Baxy z interview s Deníkem N: „Přišel jsem samozřejmě s nějakými doporučeními na obsazení dvou funkcí ve vedení Nejvyššího správního soudu.“

Třetí připomínka ku osvěžení paměti.



Jak soudce Baxa neprozřetelně prozradil Deníku N, proč chtěl hovořit s prezidentem republiky:



Přišel jsem samozřejmě s nějakými doporučeními na obsazení dvou funkcí ve vedení Nejvyššího správního soudu… — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) January 23, 2019

autor: kas