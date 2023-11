Pobodal se. Přišel mu účet za energie. Policie ČR v akci

reklama

Nicméně, pro některé lidi jsou evidentně problémem už současné ceny. Před dvěma dny středočeská policie zveřejnila příběh z poloviny října, kdy byli dva policejní příslušníci vysláni do Chyňavy. Nešlo o zločin, ale o pomoc muži, který si způsobil ránu nožem. „Policisté přijeli na místo události za několik minut, kde skutečně uvnitř chaty klečel na zemi v tratolišti krve muž s nožem. Hlídka nejdříve zajistila nůž do bezpečného prostoru a okamžitě zahájila u zraněného první pomoc,“ popisuje dramatickou situaci policejní mluvčí Michaela Richterová. Policisté pak muži ránu obvázali a stlačili, aby zastavili krvácení. A následně předali zdravotníkům, kteří ho transportovali do nemocnice.

Co muže vedlo k tomu, aby si sáhl na život a ještě takovým způsobem? „Muži neublížila žádná jiná osoba, on sám takto zareagoval na bezvýchodnou situaci, do které se dostal… Obdržel totiž informaci o nedoplatku za energie v řádu několika desítek tisíc korun,“ uvádí policie s tím, že se muži díky včasnému zásahu podařilo zachránit život.

Občané pak na sociálních sítích policistům děkovali. Ale také se pozastavovali nad tím, že k takové situaci vůbec došlo. „Děkujeme vám za záchranu lidského života, kde pán v zoufalství si sáhl na život kvůli nedoplatkům. Kdy už se to tady konečně zlomí, aby nedocházelo k těmto událostem?!“ ptala se Vlasta Aubrechtová.

„Super práce, páni policisté! Jen ještě k tomu pánovi: Kolik dalších lidí je v podobné situaci ? A kvůli komu?“ naznačovala Václava Slachová.

„Super, skvělá práce, ale kvůli vládě takových případů bude bohužel přibývat,“ míní Petra Spilková. „Klukům velký dík a naší vládě hanba, že dostává lidi do takových konců,“ přidala se Lenka Matějíčková-Šťastná.

Daniel Spěváček se počínání muže nedivil. „Tahle doba je extrém. Mně před týdnem přišlo vyúčtování, mám doplatit 28 tisíc za plyn, takže celková spotřeba za rok je skoro 60 tisíc. Bože, za co? Barák má 120 metrů podlahovky, topení plynem, kondenzační kotel rok starý. Představa, že ještě na plynu vaříme (máme naštěstí indukci + elektrickou troubu), to je na mašli...“

David Vázler se dokonce zabýval myšlenkou, zda policisté muži skutečně pomohli, protože jeho vyhlídky nejsou růžové. „Nedoplatek tu bude stále, navíc penále. Možnost výdělku kvůli úrazu plus následnému nařízenému pobytu na psychiatrii nula. Takže co pak?“ ptal se. „Smutné je, že tohle bude přibývat. Lidé nebudou vědět jak dál a bude to pro ně jediné blbé řešení,“ souhlasil Vojtěch Boháč.

„Zachránili muže, který chtěl spáchat sebevraždu bodnutím do hrudníku... a proč to udělal? Protože dostal složenku na doplatek za energie v řádech desítek tisíc... Možná by si to měl přečíst premiér, aby pochopil, proč budou zítra lidé taky stávkovat!“ vzkazovala pak Klára Čudrnáková.

