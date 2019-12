Podlé, debilní! Eurohujeři... Generál Blaško po vraždění v Ostravě kroutí hlavou nad hlasy o omezení legálních zbraní

Po útoku v ostravské nemocnici zemřelo sedm lidí. V Evropě, ani na jiných kontinentech nejsou podobné útoky neobvyklé. Překvapilo vás, že k němu došlo v České republice? Poslední podobný případ u nás se stal před čtyřmi lety…

To se nedá srovnávat, protože se jedná o čin osamělého vlka, u kterého zatím nebylo prokázáno, že by měl jakýkoliv vztah k jakýmkoliv extremistickým záležitostem. Pravděpodobně se jedná o člověka nemocného a to, co udělal, je strašné a naprosto odsouzeníhodné, protože šel a ty lidi v podstatě popravil. Nemohli za to, že on je nemocný, a že se mu pravděpodobně podle jeho názoru nedostává patřičné lékařské péče. Je to strašné. Podle mého názoru se to nedá srovnat s ničím, protože tohle byl, jak říkají, tichý střelec. Anketa Jak reagovat na střelbu v nemocnici v Ostravě? Zpřísnit držení střelných zbraní 9% Uvolnit držení střelných zbraní 69% Ani tak, ani tak 22% hlasovalo: 12377 lidí

Podle váš tkví závažnost v neočekávatelnosti činu, pokud jde o schopnost se bránit? Do poslední chvíle totiž nic nenapovídá tomu, že chce takový člověk střílet…

V daném okamžiku, když sedí mezi těmi lidmi, asi, tedy pravděpodobně ne. I když člověk, který umí některé věci, o nichž se vůbec nehovořilo... Někteří mají schopnost poznat problémového člověka a ihned na něj upozornit. Například v Afghánistánu i jinde, kde jsou naše jednotky, je možno nasadit specialisty, kteří jsou cvičení, aby takové jedince podle určitých známek z davu vytáhli a bylo možno proti nim i nějakým způsobem reagovat. I když určitě dojde k nějakým problémům, ale ty problémy jsou minimální.

Pokud je tomu jako tady, předvídat se to nedá. Sedím tam, najednou vytáhnu pistoli, přistoupím k člověku a prostřelím mu hlavu. Ostatní jsou zcepenělí, zkamenělí a nevědí, která bije. Nejsou schopni dělat nic. Čekáte na verdikt lékaře, zaobíráte se vlastními myšlenkami, a najednou střelba.

V souvislosti s tímto útokem se rozebírá, jaký význam mají střelné zbraně a jejich legální držení. V případě takového útoku většinou k žádné reakci často nestihne dojít. Jak vnímáte, že kolem podobných událostí vždy znovu zesílí diskuse kolem držení zbraní? Tedy, zda zákony o povolení držení zbraně zpřísnit, ponechat, nebo naopak uvolnit. Co vy na to?

Samozřejmě, že když jsem slyšel o střelbě v nemocnici, napadlo mě jako spoustu dalších lidi, že eurohujeři a celá ta skvadra toho budou chtít využít, aby dál omezili právo občanů vlastnit zbraň a v případě nebezpečí ji použít. Jde o zvrhlost a zneužívání faktů. Druhá věc je, že už asi hodinu před nalezením pachatele všichni věděli, že jeho zbraň je nelegální. Takže nevím, který omezenec zase útok spojuje s legálně drženými zbraněmi – místo toho, aby se zvedla vlna odporu, aby se řeklo – odteď budou za prodej nelegálních zbraní drakonické tresty. Jedná se o něco tak úžasně podlého a debilního, že nemám slušné výrazy.

Samozřejmě se sem nelegální zbraně dostávají, protože při konfliktech v Jugoslávii a při dalších konfliktech kolem zmizely stovky, možná tisíce zbraní. A co s tím? Zda policie začne drastičtějším způsobem pátrat, aby nelegální zbraně nebyly, a aby omezenci neměli možnost spojovat je s normálními, poctivými občany, kteří vlastní zbraně.

Už když se stala poslední tragédie v Uherském Brodě, kdy bylo v restauraci zastřeleno osm lidí, byl kritizován postup policie. Zasáhla tentokrát správně?

Samozřejmě, že na základě střelby v Uherském Brodu, kdy se obavy z terorismu a napadání takzvaných měkkých cílů s největší pravděpodobností zvyšují, tak policie přehodnotila svoje postupy. Domnívám se, že v současné době – protože nejsem policista, ani specialista na boj s podobnými problémy – se z toho poučili a věřím tomu, že postupovali podle zkušeností. Spojovat tyto dvě události lze jen v osobě pachatele, kdy oba měli jakési nevyřízené účty se společností, ale jinak pravděpodobně vůbec nijak.

Fotogalerie: - Daj-li medaili

Mají nějaká větší bezpečnostní opatření kvůli podobným událostem smysl? Například v nemocnicích? Dá se takovým věcem zabránit?

Podle mého názoru, ne. Navíc jestli se mi nepodaří koupit na černém trhu pistoli, samopal nebo cokoliv, co střílí, tak půjdu do železářství, koupím si mačetu, čtyřikrát máchnu a budou taky čtyři mrtvoly bez hlavy. Dnes podobným věcem zabránit nejde, i když bezpečnostní expert, se kterým se znám, David Bohbot z Izraele, říká, že mají systém, který monitoruje obličeje. Poznají, zda mají člověka v databázi nebo zda vykazuje určité známky nenormálního jednání, cuká mu v oku nebo je evidentně vidět, že se něco bude dít. Mohou jít po něm. Tento systém funguje na letištích a nejsou potřeba ani stomilionové náklady. Ale to by někdo musel Bohbotovi dát prostor, aby mohl někde spustit pilotní projekt. Anketa Vítate vítězství Borise Johnsona v britských volbách ? Ano 89% Ne 5% Je mi to jedno 6% hlasovalo: 9182 lidí

I když se najdou lidé, kteří začnou ječet, že je „Velký bratr“ sleduje, každý prostředek k tomu, aby se zabránilo podobným útokům na měkké cíle, je dobrý. A každý si může vykládat, co chce. Kdyby kamery byly v dětských domovech, nemusel jeden z vychovatelů málem zemřít, protože mu vrazili šroubovák do krku, a podobně. Humanismus se dovádí ad absurdum. To jsou výsledky, bohužel. V dnešní situaci je potřeba adekvátně reagovat, ale další možností je technika. Vím, že rámy jako na letišti jsou nesmysl, ale systém, o kterém jsem mluvil, je známý a měli bychom o něm uvažovat.

Hnutí SPD se dlouhodobě věnuje migrantům i prevenci terorismu. Jak na tom v České republice jsme? Mluví se o tom, že několik útoků bylo v České republice zmařeno bezpečnostními složkami…

Zatím si tady nic nedovolují, protože jich je málo, ale pokud se k tomu bude přistupovat laxním způsobem a bude jich přibývat, tak si začnou diktovat. Za chvíli začnou obsazovat i státní správu a bohužel se tomu asi nevyhneme. Navíc jsem četl – a teď budou zase napadat, že jsem ruský troll a že straším lidi – ale jeden z Česka šel bojovat za Islámský stát a vyhrožoval, že když se vrátí, tak nám ukáže. Nebezpečí je obrovské. Mazat si med kolem pusy a dívat se na to růžovými brýlemi, je opravdu frajeřina nejvyššího formátu.

