Podnikatel Bábek: Vláda zneužila koronavirus k rozhazování peněz přátelům. Bude se tu po ní zametat mnoho let

„Řekl bych, že v některých místech a oborech to lepší je a v některých místech a oborech to příliš lepší není. Přesto se v průběhu léta situace zlepšila. Lidé mají v létě tendenci chodit ven, chodit na dovolené, hodně lidí pobývalo na dovolené v Česku... v tom se situace mírně zlepšila,“ sdělil Bábek redakci. Největší problémy mají podle něj především hospodští a provozovatelé restaurací, i když podotkl, že každé odvětví má svoje problémy či sadu problémů. „Asi jedny z největších potíží, které se dají definovat, mají právě hospodští a důvod je paradoxně v tom, že ceny šly prudce nahoru. Zatímco dnešní hosté, když přijdou do restaurace a vidí, že mají zaplatit za jídlo 170 korun místo původních 120, tak se jim to nelíbí. Zlobí se a zlobí se na ty hospodské, že zdražují. Ale nikdo si neuvědomuje, že všem poskytovatelům služeb zdražují všechny vstupy: zdražují potraviny, zdražila se energie, zdražily se pohonné hmoty, zvýšily se platy, a tak bych mohl pokračovat, takže ten problém je často v cenách,“ vysvětlil redakci důvody šéf podnikatelských odborů.

Obrovským problémem je tak podle něj inflace: „Tu roztočila vláda tím, jak obrovsky nás zadlužila. Inflace a obecně inflace jako součást zvyšování cen není samozřejmě jednoduchý jev. Není možné říci, byť já bych to řekl třeba rád, že za to může jenom česká vláda. Můžeme začít od zdražování čipů, nedostatku stavebních hmot a tak dále. Ale česká vláda inflaci neuvěřitelným způsobem akcelerovala tím, jak velmi nás zadlužila a hlavně, jakou strukturu ten dluh, který vytvořila, má,“ upozornil.

Tu si vláda kupovala přízeň důchodců, tu studentů, tady rozdávala

Na reakci redakce, že premiér Andrej Babiš a poslanci hnutí ANO tvrdí, že dluh je způsobem koronavirem, v podstatě se nejedná o velký problém a Česká republika vše zvládne, odpověděl: „Začnu tím posledním, že to Česká republika zvládne. To je jediné, v čem bych s panem premiérem souhlasil. Ano, my to určitě zvládneme, jenom nám to bude trvat spoustu let než ten binec, který tady Babiš a jeho ANO udělali, uklidíme a zameteme. K tomu, co říká Babiš, že za to může koronavirus... samozřejmě jemu se to hodí a na koronavirus se dá hodit úplně všechno. Fakta jsou taková, že i Nejvyšší kontrolní úřad uvádí, že zatímco vláda hází celý dluh na koronavirus a opatření, která byla učiněna v covidové době, tak jen zhruba 60 procent se dá hodit na koronavirus. Ale více než 40 procent celého dluhu bylo utraceno za něco a nevíme, za co. Ale my to vlastně víme,“ poupravil vyjádření Radomil Bábek.

„Tu si vláda kupovala přízeň důchodců, tu si vláda kupovala přízeň studentů, tady rozdávala peníze na investičních pobídkách. Vláda podporovala a vyplácela dotace, které nám Evropská unie ani neposlala. A tady všude byl příjemcem například premiér Babiš a jeho firmy, i když jistě ne jediný. Vláda vlastně zneužila doby koronavirové k tomu, aby rozhazovala peníze směrem, který se jí hodí. Tedy Babišovi a jeho obchodním přátelům,“ podotkl.

Pandemický zákon je paskvil umožňující vládnout bez omezení

Souhlasí také s výzvou českých právníků, aby vláda zrušila pandemický stav, protože současná čísla nově nakažených koronavirem se podle něj nedají označit za pandemii. Pomohlo by to i podnikatelům, kteří musejí investovat síly a finance do realizace vládních opatření. „Ano. Jsem přesvědčen, že pandemie, pokud u nás vůbec byla, tak trvala asi tři týdny. Jinak u nás pandemie nikdy nebyla. Ano, souhlasím se zrušením pandemického stavu. Já bych šel ale dál. Podnikatelské odbory požadují, aby byl zrušen a z podstaty přepracován pandemický zákon, protože jde o paskvil. Je to zákon, který vládě umožňuje vládnout bez omezení a bez kontroly, aniž by proto byl důvod. Tak, jak se ukazuje nyní,“ tvrdí.

Vláda podnikatelům podle Bábka stále nenabídla žádnou jistotu ani plán, co je čeká v budoucnu. „Podnikatelé a živnostníci, zvláště ti malí, nemají vůbec žádnou jistotu, nevědí, jaká je jejich perspektiva. Vláda sama podporuje nejistotu různými vyjádřeními, že možná bude lockdown a žádný lockdown nebude a jaká opatření zavedou a nezavedou. Tu nejistotu vládě velmi vyčítám. A má to ještě jeden aspekt. Nejenže vláda podporuje nejistotu podnikatelské veřejnosti a veřejnosti obecně, ale vláda navíc odmítá převzít odpovědnost za to, co bylo. A to jí vyčítám stejně, jako nejistotu, kterou šíří,“ vysvětlil.

Stát chce živnostníky a podnikatele utahat

Už před pár měsíci popsal Radomil Bábek, jak někteří podnikatelé a živnostníci chystají žalobu a žádosti o odškodnění právě od státu. Buď jako kompenzaci ztrát, nebo jako odškodnění za opatření vyhlášená vládou, která soud potom dodatečně zrušil. „V tom se nic nezměnilo, stav je setrvalý, protože jak víte, podobné spory se táhnou velmi dlouho. To je taková ta chytristika vlády. Oni jsou si jistí, že malé podnikatele a živnostníky utahají soudy a spory, které běží většinou v několika úrovních. V první je nutné podat žádost na Ministerstvo vnitra, a když odmítne, je nutné podat odpor či rozporovat. A teď to běží jedna instance za druhou, než se podnikatel dostane k soudu. Protože než může podat žalobu, musí využít všech opravných prostředků a s tím vláda velmi počítá, protože jde o proces nesmírně zdlouhavý a také drahý. Vláda prostě drze počítá s tím, že podnikatele a živnostníky utahá,“ domnívá se Bábek.

Na dotaz redakce, zda se nechají podnikatelé a živnostníci takzvaně utahat, Bábek odvětil, že velké množství z nich stát skutečně utahá. Ale doufá, že se najde takzvaně sedm statečných, kteří se utahat nenechají, protože jakmile vyhrajeme první spory, bude to znamenat jiný pohled a postoj většiny živnostníků a podnikatelů k této problematice. „Přidat by se mohli pak další, ale nesmějí prošvihnout všechny lhůty,“ dodal.

