Podpálí další tábory! Migranty z Řecka nechceme. Ale je silný hlas pro

ANKETA Migranti z řeckého ostrova Lesbos poté, co si zapálili vlastní tábor, odmítají zůstat a rádi by dál do Evropy. Řecko začalo stavět tábor nový, ale mezitím se ozvalo Německo, že zhruba 1 500 z nich přijme. Měla by se zapojit i Česká republika? Zeptali jsme se našich politiků napříč politickým spektrem. Premiér však jakékoli přijímání konzistentně odmítá. Naopak Karel Schwarzenberg míní, že bychom se zapojit měli.

Zprávy o požáru v řeckém uprchlickém táboře na ostrově Lesbos obletěly Evropu. Krátce poté se ukázalo, že si migranti tábor zapálili sami, protože se domnívali, že se díky tomu rychleji dostanou dál do Evropy. Poté, co Řekové začali stavět tábor nový, se migranti začali bouřit. Na Lesbu zůstat nechtěli.

Pomocnou ruku jim nakonec podalo Německo prostřednictvím kancléřky Angely Merkelové. Náš západní soused je připraven do své země přijmout zhruba 1 500 uprchlíků, takže některým z nich se nakonec jejich sen splní.

Česká republika se ale k Němcům v žádném případě nepřipojí. Pevnou pozici potvrdil naší redakci předseda vlády. Podle Andreje Babiše jsme ale připraveni pomoci Řekům materiálně přímo na místě.

„Problém tohoto tábora jsme diskutovali minulý pátek v polském Lublinu, kde byla schůzka V4, které teď předsedá Polsko. Pověřili jsme polského premiéra, aby s řeckým předsedou vlády o celé situaci jednal. V tisku bylo, že migranti ten tábor zapálili, a proběhly další různé informace, takže chceme zjistit přímo od Řeků, co se tam děje,“ konstatoval premiér Andrej Babiš pro ParlamentníListy.cz.

Podle jeho slov V4 směr měnit nebude. „Visegrádská čtyřka se přiklání k tomu, že nebudeme brát žádné migranty a spíš bychom pomohli materiálně a za Českou republiku bych tímto směrem určitě šel. Musíme držet linii, jakou jsme měli celou dobu,“ dodal Babiš pro ParlamentníListy.cz.

„Zajisté bychom se měli zapojit. Podmínky v tom táboře byly tak strašné, že se zoufalým činům nedivím. Pokud mi nevěříte, tak se tam podívejte,“ uvedl čestný předseda TOP 09, exministr zahraničí a poslanec Karel Schwarzenberg.

První místopředseda Sněmovny a šéf KSČM Vojtěch Filip to vidí jinak. „Ano, je možné se zapojit tím, že pomůžeme s jejich repatriací zpět do jejich původní vlasti,“ sdělil.

Jiří Ovčáček.

„Pokud Německo bude přijímat další migranty a nebudou uzavřeni v hlídaných zařízeních pro uprchlíky, bude nezbytné, abychom chránili naše hranice. To je opravdu šílené. V hostitelské zemi zapálí jako ‚nelegální migranti‘ uprchlický tábor a Německo Angely Merkelové je za odměnu přijme. To je super motivace, aby hořely další tábory… podle mého názoru by se Merkelová měla za tyto věci zodpovídat před soudem. Nelegální imigranty je třeba deportovat! Stop imigraci, stop násilí. Nechceme, aby v našich městech probíhaly války gangů jako na Západě! Podle našeho názoru mají být nelegální imigranti deportováni zpět, odkud přišli. Hnutí SPD nechce, abychom dopadli stejně jako islamizovaná a afrikanizovaná západní Evropa, kde se mnohdy lidé bojí vyjít na ulici, aby je nepobodali či nezavraždili imigranti. Odmítáme masovou imigraci a požadujeme možnost kontroly našich hranic, aby se sem nemohli dostat nelegální imigranti a teroristi,“ reaguje místopředseda Sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura.

Vzal si však na paškál i veřejnoprávní rádio. „Kouzelný je přitom například sluníčkářský Český rozhlas, kde včera nějaký ‚odborník na migraci‘ tvrdil, že nikdo neví, jak požár vznikl. V každém případě tu máme naprosto neuvěřitelné jednání jak politiků, tak novinářů. Novináři překrucují fakta, protože se jim prostě nehodí do jejich obrázku uměle stvořeného hodného prchajícího ‚lékaře‘ či ‚inženýra‘ fakt, že to je několikanásobný žhář a násilník. A pak tu u nás máme prounijní politiky, kteří lidi, kteří se skutečně chovají jako divoká zvěř, hodlají přijímat. Pochopitelně historka o dětech neobstojí. Nejde o malé děti, tedy miminka nebo děti předškolního věku, ale bezesporu opět půjde o takzvané náctileté bez doprovodu, tedy o mladé muže plné sil, kteří se vydávají za nezletilé. No, to je přesně to, co nám tu ‚chybí‘ – party mladých gangsterů, kteří se přidají k hordám násilníků, kteří rabují a terorizují západní města. Kdyby to psalo Rudé právo před třiceti lety, nikdo by tomu neuvěřil a už vůbec by nikdo neuvěřil, že i v České republice se najdou šílenci nejen z řad politiků, kteří by takové lidi tahali do naší země. Občas se někdo diví, jak mohly davy lidí skandovat smrt Miladě Horákové. Je to jednoduché, tenkrát ty davy zfanatizovala dobře cílená propaganda. Nejinak tomu je dnes. Média a někteří politici ěj skutečně v uvozovkách ‚dobrou práci‘ a my tu máme lidi, kteří si na jedné straně skutečně přejí smrt mnohým nepohodlným politikům, a současně si přejí osídlit naši zemi dalšími násilníky,“ dodává Okamura.

„Těžko říci, co je správné. Podle mě je důležité lidem pomáhat systematicky,“ odpověděl stručně místopředseda KDU-ČSL a europoslanec Tomáš Zdechovský.

Jednoznačně to vidí europoslanec a místopředseda ODS Alexandr Vondra. „Nepřijímat! Přijmout je znamená pozvánku k tomu, aby zapálili další tábor, a přijmutí si tak vynutili," uvedl.

„Historické zkušenosti a logika nám velí považovat toho, kdo si v zemi, kam přišel nepozván, zapálí darovanou střechu nad hlavou a pak žádá od místních lepší péči, za neužitečného negramota, v horším případě za vyděrače, a v případě nejhorším, a zde nejpravděpodobnějším, za okupanta, kterého je nejlépe okamžitě vypráskat tam, odkud přitáhl. Soudní rozhodnutí ve věci mého asistenta a jeho kritiky migrační politiky nám však něco takového říkat zakazuje, a proto to neříkám. V souladu se zmíněným rozhodnutím české justice tedy tvrdím, že všechny migranty z ostrova Lesbos si musíme vzít k nám domů. Zde jim musíme postavit přepychové vily, předat jim k pobavení naše ženy a děti,a my, muži, se musíme dobrovolně stát jejich otroky. Ještě předtím bychom ale měli nabídnout totéž i všem africkým černochům, protože bychom se jinak dopustili rasové diskriminace a obzvláště zavrženíhodné předsudečné nenávisti. Na závěr bych jen rád dodal, že doufám, že na mojí odpovědi naše justice nenajde nic, zač bych mohl být stíhán a odsouzen. Pokud by snad ale něco takového přece jenom našla, tak prohlašuji, že jde pouze o nedorozumění, za které se předem omlouvám,“ odepsal redakci poslanec Jaroslav Foldyna.

Podle poslance a šéfa Trikolóry Václava Klause bychom se tím vůbec neměli zabývat. „Řešme problémy našich občanů a ekonomické krize, která je za dveřmi,“ uvedl.

„Tento přístup uprchlíků i Německa je naprosto nepřijatelný. Pomáhat je možné v zemích, odkud uprchlíci pocházejí, aby neměli důvod odcházet, ale podporovat něco obdobného je za mě naprosto nepřijatelné,“ řekl nám exministr kultury a poslanec ČSSD Antonín Staněk.

Europoslankyně Kateřina Konečná z KSČM míní, že věc je třeba řešit. „Situace v uprchlických táborech je hrozná a je třeba ji řešit. Souhlasím s tím, aby česká vláda finančně pomohla tábor postavit znovu. Zároveň by mělo dojít k podstatně rychlejšímu azylovému řízení a vyhoštění všech, kteří nemají na azyl nárok. Přebírání lidí ze zničeného uprchlického tábora členskými zeměmi není správnou cestou, mohla by vést k podpálení dalších uprchlických táborů v Řecku,“ uvedla Konečná.

