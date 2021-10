Podpora Josefu Skálovi: Známý herec i disident

KSČM ve volbách utrpěla další ze série porážek a po Senátu a několika krajích vypadla i z Poslanecké sněmovny. Komunisté však věří, že se opět pozvednou k politickým výšinám. Kdo by je mohl vyvézt z momentálního politického armagedonu? Mohl by to být např. Josef Skála, kterého podpořilo několik osobností. Např. herec Ivan Vyskočil, nebo signatář Charty 77 Jan Schneider.

Komunistická strana si v posledních sněmovních volbách prošla armagedonem a dokonala svou zkázu. V průběhu několika málo let ztratila zastoupení v Senátu, v celé řadě krajů i obcí. V posledních volbách do dolní komory Parlamentu ztratili zastoupení i ve Sněmovně. S výsledkem 3,6 procenta hlasů zůstali daleko před branami Sněmovny.

Ve straně však přetrvává přesvědčení, že se strana do Sněmovny vrátí. Do čela KSČM se hlásí několik lidí. Mezi jinými i jediná komunistická europoslankyně Kateřina Konečná. Ale není sama. Předsedou strany by se mohl stát i někdejší místopředseda Josef Skála, který již o post předsedy usiloval, ale v souboji s Vojtěchem Filipem prohrál.

Ale Vojtěch Filip již dal najevo, že na předsedu strany znovu kandidovat nebude a Skála se teď dočkal podpory ze strany několika osobností.

Skálu podpořil herec Ivan Vyskočil. Pánové se setkávají na zámku v Příčovech, kde se schází lidé, kteří se označují za vlastence hájící národní barvy proti Bruselu, migrantům, a tak dále.

„Už jenom to, že tam pan Skála pravidelně chodí, je znak sám o sobě, že ho zajímají věci vlastenecké a hlavně to, co se děje s Českou republikou. Poslouchám jeho přednášky a říkám si, klobouk dolů, když je někdo takhle vzdělanej. A když o něm čtu v mainstreamových médiích, tak ho vždycky pomlouvaj. Vždycky na něj hoděj nějaký to bláto, jakej to je stalinista, jakej to je zpátečník. A já bych řekl, že je to vlastně to nejlepší doporučení,“ zdůraznil Vyskočil.

Podle herce a režiséra je Skála charismatický politik, který do čela politické strany patří.

Bezpečnostní analytik a publicista Jan Schneider před rokem 1989 podepsal Chartu 77 a dnes se vnímá jako pokračovatel myšlenkové tradice T. G. Masaryka.

Ale i z této pozice dnes podpořil Josefa Skálu. Má totiž pocit, že i s komunisty by se mělo debatovat a netvářit se jako dnešní politická garnitura, že s komunisty se nemluví.

„Je nesmírně vzdělanej, je vtipnej a reflektuje ty svý životní zkušenosti s velkým nadhledem, velkou otevřeností, a přestože já ho přátelsky nazývám svým ideovým nepřítelem, tak velice vyhledávám rozhovory s ním, protože jsou pro mě velmi užitečný, a jsou plné poznání a nových pohledů,“ poznamenal Schneider.

Shodne se se Skálou na tom, že je česká levice příliš roztříštěná, měla by se spojovat, a to Skála podle Schneidera dokáže, protože dokáže oslovit jak intelektuály, tak obyčejné pracující. A přitom si uvědomuje, jakou cenu musí v politice platit, aby prosadil své názory a odmítá jít za určité hranice. Tak Josefa Skálu vidí Schneider.

