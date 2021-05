Podvodník Kroupa. Vrbětice? Nová verze. Zeman jel bomby, budil strach už předem

Prezident Miloš Zeman nadále není přesvědčen, že je jedna verze vyšetřování explozí ve Vrběticích. Výbuch ve Vrběticích mohl podle prezidenta být krytím „manka“ firmy IMEX Group. Vicepremiér Jan Hamáček pak podle něj naprosto rozumně plánoval cestu do Ruska kvůli vakcíně a summitu a zcela rozumně ji po kauze Vrbětice odvolal. Janka Kroupu označil Zeman za podvodníka, jeho otce Daniela Kroupu za „neúspěšného politika“. Zaznělo to v živě vysílaném Pressklubu na Frekvenci 1.

Rusko nás a USA zařadilo na seznam nepřátel. Co tomu Zeman říká? „Tak vždycky je špatné býti nepřítelem, ale z ruské strany je to hloupost, protože dělat si nepřátele z bývalých přátel je chyba. Když už nemůže být přátelství, tak ať jsou alespoň korektní vztahy,“ poznamenal Zeman, že tento krok Ruska nazývá škodlivou hloupostí. Rusko mělo počkat na vyšetření vrbětické kauzy. „Na rozdíl od jiných nejsem zastánce jedné jediné vyšetřovací verze. Ptal jsem se ministryně Benešové, která řekla, že těch verzí je víc, jakou má coby třetí verzi. A ona mi říkala, že může jít o zakrytí manka v těch Vrběticích. Tak právě proto naléhám, aby policie rychle a důkladně vyšetřovala, ať konečně víme, na čem jsme,“ dodal.

„Stará verze, že šlo o neodbornou manipulaci při vyskladňování munice, tak ta celou dobu, před šesti lety, existovala, takže nelze zapírat nos mezi očima. Já považuji tu ruskou verzi za vážné podezření a každé podezření se musí nějakým způsobem vyšetřit. Ale na druhé straně v tomto případě bych doporučoval širší záběr,“ dodal.

„Důvěřuji Policii České republiky, víte, že já nedůvěřuji BIS, ale důvěřuji policii. A budu doufat a budu na to i tlačit, aby se to vyšetřilo: Padni, komu padni,“ zmínil také Zeman. Dostal za tři týdny nové konkrétní informace? „Od Marie Benešové, tu jsem vám řekl. A MF Dnes publikovala docela zajímavý článek, jak ty raketomety ve Vrběticích zůstaly dílem nepoškozené. Já bych se jako vyšetřovatel amatér zaměřil i na tu firmu IMEX, protože kolem ní je celá řada otazníků,“ míní Zeman.

Nebylo by dobré, aby si prezident, premiér a šéf BIS sedli a sjednotili své verze sdělované médiím? „Ne. V každém případě je důležité, aby pracovala policie. A kdybyste se mě na to nezeptal, už bych se k Vrběticím nevyjadřoval a nechal bych pracovat policii,“ dodal.

Zeman také komentoval vyhoštění diplomatů i otázku, zda souhlasí s tím, že ruští diplomaté mohou Česko opustit až do konce května. „Vy se ptáte na takové hlouposti. Podpořil jsem toto vyhoštění. A myslím, že je akt normální zdvořilosti, pokud jsme dali ruské straně šanci, aby ti diplomaté odjeli,“ sdělil Zeman.

Kauza Hamáček a Vrbětice

Prezident se vyjádřil i k aktuální kauze kolem vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) a informacím Seznam Zpráv, že měl odletět do Ruska uskutečnit výměnný obchod Sputnik V za informace o Vrběticích. „Teď mě nechte aspoň tři minuty mluvit. Myslím si, že tyhle věci je potřeba sledovat s chladnou hlavou a především se zabývat kritikou pramenů. Ten informační pramen se tedy jmenuje Seznam.cz. Podle mého názoru Seznam.cz je takový odpadkový koš české žurnalistiky, protože v něm pracují neúspěšní novináři, kteří byli uvolnění ze svých předchozích mediálních pozic. Koneckonců, jak mi říkal generální ředitel Českého rozhlasu, i Janek Kroupa byl odejit z Českého rozhlasu kvůli své nedůvěryhodnosti. Když už o Kroupovi mluvíme, no tak tento člověk má z ostudy kabát, pokud si vzpomenete například na kauzu Budišov. Kromě toho v jednom televizním rozhovoru řekl, že druhý den předloží korunního svědka, a nepředložil nic. Z tohoto důvodu ho pokládám za podvodníka. Nu a protože v české mentalitě je věřit podvodníkům, bohužel, tak celá řada novinářů i politiků spustila aféru o údajné velezradě Jana Hamáčka. Moje odpověď je velice stručná. Jenom naprostý hlupák věří obskurnímu novináři,“ řekl Zeman.

„Špatná detektivka je ten obchod s potlačením informací o Vrběticích. Sputnik chce koupit Rakousko, Německo i další země. Na tom není nic špatného. Bylo by krásné, kdyby se u nás uskutečnil summit Biden – Putin, ale samozřejmě že po odhalení Vrbětic k tomu nedojde. Takže Jan Hamáček naprosto rozumně původně plánoval svoji cestu do Ruska s těmito dvěma tématy, nikoliv nějakým kšeftem a zcela rozumně tuto cestu odvolal, když se začalo mluvit o Vrběticích. Jenom blázen by do Ruska v takovém případě jel. Ten folklór ohledně zastíracího manévru si upřímně řečeno mohl odpustit,“ dodal.

Bojí se Zeman ústavní žaloby, kterou na něj chystají senátoři kvůli jeho výrokům k Vrběticím? „Ne. Za víc než jedno slovo to nestojí,“ odvětil Zeman.

Rezignace Zemana

Své pak Zeman řekl i k rezignaci nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. „Vzal jsem ji na vědomí. Trochu mě překvapilo, že zdůvodnil svoji rezignaci kritikou zde již citované ministryně Benešové. Každý z nás je občas kritizován. A kdybychom na tuto kritiku reagovali rezignací, tak tady nikdo nezbude. Z toho vyplývá, že možná jednal ukvapeně, ale na druhé straně je už tam deset let a myslím si, že je do jisté míry vyčerpaný,“ sdělil Zeman.

„Že se něco nelíbí opozici, není směrodatné. A je samozřejmé, že když koncem června Pavel Zeman odejde ze své funkce, je potřeba ji obsadit. Čekat několik měsíců do voleb je zase jedna z opozičních hloupostí,“ dodal.

Neměli by občané být na pozoru kvůli tomu, že vrcholí kauza Čapí hnízdo? „V každém případě rozhodující slovo má jednak státní zástupce Šaroch, no a na druhé straně policejní vyšetřovatel, myslím, že se jmenuje Nevtípil, už řekl, že doporučí podání žaloby. A toto podání žaloby je bez ohledu na to, kdo bude nejvyšší státní zástupce, primárně na panu státním zástupci Šarochovi,“ dodal.

Hlasování o nedůvěře vládě, které se chystá, nazval vylomeninami. Vládu stejně nechá dovládnout do voleb. Změnil by názor jen v případě, kdyby premiér Andrej Babiš (ANO) rozhodl o své rezignaci. Ale v to doufá, že nedojde. „Práce na zákonech je ale daleko těžší než verbální exhibice,“ poznamenal k tomu, že by bylo lepší, kdyby zákonodárci projednávali zákony.

A co úřednická vláda a spekulace o ní? „Novináře pokládám za ctižádostivé hlupáky, a právě proto tito hlupáci píší o tom, že hrozí nebezpečí mé úřednické vlády. Je to naprostý nesmysl. Nepřemýšlím o úřednické vládě a předpokládám, že nejlogičtější postup je nechat dovládnout vládu Andreje Babiše (ANO) v demisi do konce,“ sdělil.

Hlava státu se vyjádřila také k současným kauzám ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (ANO). „Dal bych mu šanci, aby věci vysvětlil. I když i pro mne je to velice podezřelé. Představa, že vlastním asi 60 nebo 70 nemovitostí, překračuje můj rozum. Já tedy vlastním jenom jednu, dovedu si představit, že někdo vlastní dvě nebo tři nemovitosti, ale aby jich vlastnil 70, to nechápu,“ dodal. Prezident je případně ministra připraven odvolat, pokud o to požádá premiér.

Rozvolňování: Školy versus zahrádky

Zeman se vyjádřil rovněž k otázce, proč se otevírají dříve zahrádky restaurací než kompletně školy. „To je taky light motiv některých našich novinářů. Ptal jsem se na to odborníků, nikoliv novinářů. A ti mně říkali, že právě shlukování, že je základním faktorem těch vln pandemie a že jednou z největších forem shlukování jsou právě školy. Tak jsem toto expertní stanovisko respektoval. Je líbivé vrátit děti do škol, já jsem samozřejmě také pro, ale ne za cenu, že by tady byla nová vlna nakažených a zemřelých,“ podotkl.

Nechyběla ani Zemanova slova o pietě na Pražském hradě, jež byla často kritizována kvůli nevhodné formě svíček v plastových kelímcích. „Jsem přijal na Pražském hradě dva mladé lidi z tiskového oddělení hradní kanceláře, chlapce a dívku, kteří toto vše zorganizovali. Poděkoval jsem jim, a protože vypadali, že se možná budou brát, tak jsem jim řekl, že jim možná přijdu na svatbu. Zažil jsem několik ubožáků, kteří to kritizovali, třeba kvůli kelímkům. Vzpomínám si třeba na Daniela Kroupu, což je podle mého názoru zapšklý, neúspěšný politik. Lidi, kteří kritizují pietní akt, považuji za ubožáky,“ dodal. Pietní akt byl podle něj krásný, on sám zůstal do konce.

Své Zeman řekl i k izraelsko-palestinskému konfliktu. „Citoval bych Benjamina Netanjahua: Je chyba lynčování na obou stranách. Má naprostou pravdu. Jinak bych ovšem konstatoval, že útok byl ze strany Gazy, a to každý, kdo se o to zajímá, ví. Byl to útok Hamásu raketami na Izrael, ale také Hizballáhu z libanonských hranic na Izrael. Hamás i Hizballách jsou považovány za teroristické organizace. Už v roce 2001 jsem řekl, že s teroristy se nevyjednává, ale bojuje. Naprosto chápu Izrael, že na tento útok odpovídá protiúderem,“ dodal.

„Od roku 1948 Izrael neustále čelí likvidačním útokům arabských zemí, které nezastírají, že ho chtějí zničit, vymazat z mapy, abych citoval jeden z jeho výroků. Není to nic nového. A moje srdce je na straně Izraele jako samostatného státu. Palestinská samospráva není legální, a to už proto, že neproběhly volby,“ dodal.

Již před rozhovorem pak Zemanova slova „budila vášně“. A to přesto, že rozhovor byl vysílán živě a nebylo jasné, co Zeman řekne. Novinář Hospodářských novin Ondřej Soukup se však na svém twitterovém účtu podělil s tím, co zažíval: „Píší a volají ruská média, jestli mohu komentovat Zemanovo prohlášení, které prý každou chvíli zazní? Něco jsem prošvihl, nebo na lince Pražský hrad – Kreml něco nezafungovalo?“ Napsal to dnes odpoledne, zhruba čtyři hodiny před vysíláním.

Píší a volají ruská média, jestli mohu komentovat Zemanovo prohlášení, které prý každou chvíli zazní? Něco jsem prošvihnul nebo na lince Pražský hrad - Kreml něco nezafungovalo? — Ondrej Soukup (@ondrasoukup) May 16, 2021

