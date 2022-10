Pohled Ivana Hoffmana do křišťálové koule: Budoucnost Evropy, kterou z prognóz expertů neuvidíte

reklama

Předvídat budoucnost je dar, kterým disponují jasnovidci. Moderní člověk je ale k mystice skeptický. Před věštěním z křišťálové koule upřednostňuje závěry prognostika, který budoucnost projektuje z empirických dat a společenských trendů. Mrzuté je, že úspěšnost prognostiků se příliš neliší od toho, co eviduje jasnovidec v křišťálové kouli anebo cikánka v kartách.

Nemusí to ovšem být nevyzpytatelnost prozřetelnosti, co kazí prognostikům předpovědi. Budoucnost bude vždy rovnicí s množstvím proměnných a největší komplikací vždy bude lidský faktor. Prognózy ekonomického růstu a prosperity založené na pyšném předpokladu evropské kreativity a výjimečnosti dnes jaksi nedávají smysl. Ukazuje se, že přání bylo otcem myšlenky a je víceméně jasné, že se Evropa z někdejšího lídra inovací a pokroku stává skanzenem.

Na vedlejší kolej odbočila Evropa konverzí k zelenému náboženství a fanfarónským odstřižením se od levných energií. Dekarbonizace je totiž ekonomicky sebevražedná, pokud ji nemůžeme vnutit konkurenci. A na to, abychom přinutili respektovat naše, respektive německé ekologické vize a fantazie zbylý svět, tedy Asii, Afriku a Ameriku, nemáme armádu a dostatek tanků, raket, sebevražedných dronů atd. Divné je, že si toho prognostici nevšimli, a pokud ano, že jim to politici neuvěřili. A když už jim nevěřili, že alespoň nenahlédli do křišťálové koule. Protože v té to bylo určitě.

Nemá smysl lamentovat nad rozlitým mlékem. Proces deindustrializace Evropy lze krátkodobě přibrzdit, ale už ho nelze zastavit. Evropský průmysl se částečně odstěhuje za levnější energií a částečně zkrachuje. Evropa se z vyhledávané destinace, kam se emigrovalo za bezpečným a pohodlným životem ze štědrých sociálních příspěvků, stane zanedbanou, chaotickou a rozhádanou periférií.

Z křišťálové koule ale především stojí za to zjistit, až jak nás politici zavlečou do války, jaké budou materiální škody, kolik nás přežije, čili v jakém rozvalu nás zastihne mír. V historii tomu vždy bylo tak, že po válce k sobě lidé byli lepší, v nouzi si pomáhali. Na troskách minulého se vždy plánuje lepší svět. Jasnovidec by měl v křišťálové kouli pozorovat budovatelské nadšení lidí po katastrofě. Něco, co dnes prognostik nemůže vyvodit z neúprosně špatných dat a z hrozivých trendů.

Cokoli se ale v křišťálové kouli ohledně evropské budoucnosti objeví, bude to dobrá zpráva. Špatné bude, když už v té kouli o nás nebude nic.

