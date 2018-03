Pojďme se domluvit než demonstrovat a šířit agresi a zlo, vyzvala Kateřina Brožová. Neprošlo jí to

„Dnes jsem poprvé jela pendolinem /do Ostravy a zpět/ a bylo to fajn... uvítání sklenkou Bohemky, čisto, teplo, klid... dívala jsem se cestou na naši krásnou, jarem probouzející se českou krajinu a bylo mi hezky... /nebylo by lepší být k sobě vlídní a na všem se domluvit než demonstrovat a šířit zlo a agresi..?/ Mimochodem nejpracovitější tvor je asi krtek... ty tisíce hromádek po loukách jsou neuvěřitelné... jde si slepě za svým to roztomilé zvířátko tak nějak bez ohledu na své okolí... koho mi to připomíná...,“ uvedla Brožová na sociální síti Facebook.

Vlna komentářů, z valné většiny negativních, na sebe nenechala dlouho čekat. „Koho chleba jí, toho píseň zpívá,“ napsal jeden z diskutujících s tím, že měl na mysli jejího partnera Jaromíra Soukupa. V tomto duchu se pak nesla většina negativních komentářů. „Milá Kateřinko, jste krásná a milá herečka a Váš pořad na TV Barrandov mám rád, ale co tam předvádí pan Soukup, to je do nebe volající, jenom tam špiní ČT, a se Zemanem je jedna ruka, to jsou dva lidé, kteří naši krásnou zemi rozeštvávají, až toho ty dva nechají, tak možná lidé se budou k sobě chovat slušně,“ reagoval další z přispěvovatelů s tím, že závěrem popřál krásné jaro. „Zlo a agresi šíří ten váš ego Soukup pan propaganda, zameťte si před vlastním prahem. A zlo je na Barrandově, Hradě, ne v ulicích,“ napsal další uživatel.

Psali jsme: „Pche“ Jiří Pehe vrátil úder Zemanovi. Došlo i na náznak o rakovině Válka televizí pokračuje: Jaromír Soukup rozehrál další bitvu s ČT Šéf ČT Dvořák: Že nadržujeme TOP 09? Ta analýza vůbec nebyla využita ČT vyzvala Soukupa, aby se utkal v duelu s Dvořákem. Šéf TV Barrandov ale nejprve žádá zveřejnění...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: sla