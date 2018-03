„Pche“ Jiří Pehe vrátil úder Zemanovi. Došlo i na náznak o rakovině

Prezident Miloš Zeman těsně po svém znovuzvolení sliboval, že bude smířlivějším prezidentem. V rozhovoru pro MF Dnes řekl, že to také dodržuje. Kdyby to nedodržel, ve svém inauguračním projevu by zúčtoval s politologem Jiřím Pehem nebo s komentátorem Alexandrem Mitrofanovem. Ve svém inauguračním projevu tyto pány sice nezmínil, ale v novinách už ano. A Pehe si to nenechal líbit.

Miloš Zeman znovu zaútočil na své nejčastější kritiky. Vzal si na paškál komentátora deníku Právo. Prohlásil, že by tento pán coby rodák z Rostova na Donu neměl příliš zasahovat do českých politických struktur. A neměl by Čechy dělit na občany a obyvatele, což v jednom ze svých komentářů udělal.

Vedle Mitofanova Zeman nešetřil ani politologa Jiřího Peheho. Ten v souvislosti s prezidentskou volbou poznamenal, že v České republice dojde ke generační obměně a až se tak stane, změní se i situace v naší zemi.

„Jestliže má Jiří Pehe pocit, že zemře půl milionu mých voličů a situace bude jiná, tak je to tak trošku hyenismus. Líbil se mi výrok Jana Kellera, který řekl, že nebude komentovat lejno hyeny. Úplně na závěr vám řeknu ještě jednu věc: To Pche, jak říkal Miroslav Šimek, tak to Pche napsalo další článek, kde vyjadřuje názor, že demonstrace by ještě mohly změnit politickou strukturu České republiky oproti výsledkům demokratických voleb. Ať už prezidentských, nebo parlamentních. Chtěl bych konstatovat, že dokud budu prezidentem, nikdy nepřipustím Majdan, barevnou revoluci. Ať demonstranti v ulicích vyjadřují jakékoli názory, vždy se budu řídit větou, kterou Klementu Gottwaldovi řekl, ale bohužel nedotáhnul do konce Edvard Beneš. Nikdy nepřipustím, aby o osudu republiky rozhodovala ulice,“ zaznělo z úst prezidenta.

Jiří Pehe si prezidentova slova nenechal líbit. Osvěžil občanům paměť. V jednom z rozhovorů s generálním ředitelem a majitelem TV Barrandov Jaromírem Soukupem Zeman přislíbil, že už nebude vyslovovat politologovo jméno. Jenže v rozhovoru pro MF Dnes to porušil. Ostatně stejně jako celou řadu svých dalších slibů.

Pehe si na sociální síti Twitter také položil otázku, proč prezident své sliby porušuje. „Pan prezident drží slovo, jak o sobě rád říká. V TV Barrandov se před dvěma týdny dohodl se Soukupem, že už nikdy nevysloví moje jméno. A hle, v dnešní MF Dnes to zase porušil. Buď je to silnější než on, anebo už je úplně senilní,“ napsal. V diskusi pod příspěvkem doplnil, že může jít ještě o důsledek ozařování, které se využívá v boji s rakovinou.

