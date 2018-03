Šéf ČT Dvořák: Že nadržujeme TOP 09? Ta analýza vůbec nebyla využita

První otázka směřovala k tomu, zda inaugurační projev prezidenta Miloše Zemana bude mít nějaký vliv na financování České televize. „Záleží na tom, nakolik budou ten projev brát vážně ti, kterým byl projev asi určen, a to jsou zákonodárci. Financování mohou změnit poslanci, senátoři. Pokud ti tuto výzvu vyslyší, tak to na nás vliv mít bude,“ řekl Dvořák s tím, že však věří, že Poslanecká sněmovna je samostatná instituce, jež bude zvažovat jakoukoliv změnu.

„Z Poslanecké sněmovny slýchám nejrůznější nápady. Výzvu ke změně jsem slyšel od strany Tomio Okamury, jenž vyzval k zestátnění České televize a Českého rozhlasu a který by chtěl, aby veřejnoprávní média nebyla placena z koncesionářských poplatků. Od dalších stran jsem taková ostrá vyjádření neslyšel,“ poznamenal Dvořák k reakcím ze strany zákonodárců.

Dvořák se následně vymezil proti analýze UK, podle níž došlo k nadreprezentaci TOP 09 ve vysílání České televize. „Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, jež analýzu zadala, ji nakonec nevyužila,“ podotkl k dané analýze, která hodnotila délku promluv. To považuje Dvořák za nesmysl, neboť každý z politiků podle něj hovoří jinak rychle.

Dvořák následně odmítl, že by se on chtěl zúčastnit debaty na TV Barrandov. Jaromír Soukup byl pozván do vysílání veřejnoprávní televize. „Nejsem si jistý, jestli by mě vůbec pan Soukup chtěl na TV Barrandov vidět,“ sdělil Dvořák a uvedl, že v současné době veřejnoprávní televize zvažuje možné právní kroky proti některým prohlášením.

Hostem pořadu 90' byl následně senátor Václav Hampl a bývalý poslanec Martin Komárek (ANO). Další politici, které Česká televize k vysílání pozvala, podle moderátora účast v pořadu odmítli.

Hampl následně zdůvodnil, proč on sám odešel z inauguračního projevu Miloše Zemana. „Část o České televizi pro mě byla poslední kapkou. To, že pan prezident nasazuje na média dlouhodobě, je podle mého názoru problematické. Zejména v situaci, kdy sledujeme, co se děje na Slovensku, tak mi to připadá obzvláště chucpe,“ podotkl Hampl, jenž je proti zestátnění České televize.

„Kdyby si Parlament umanul, tak může koncesionářské poplatky snížit na nulu,“ podotkl následně k problému Komárek, jenž vnímá slovo zestátnění jako problematicky užívané. „Žádné zestátnění se nechystá, placení televize ze státního rozpočtu není nic špatného,“ dodává.

