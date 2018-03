ČT vyzvala Soukupa, aby se utkal v duelu s Dvořákem. Šéf TV Barrandov ale nejprve žádá zveřejnění...

Generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup se rozhodl, že divákům vyloží svůj pohled na veřejnoprávní Českou televizi. V pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa vyprávěl divákům, kolik ČT získává peníze a na co je vydává, případně nevydává. Jenže se ve svém výkladu dopustil několika přešlapů, na které už během Soukupova vysílání upozornila samotná Česká televize na sociální sítí Twitter. Tím byla odstartována slovní bitka o několika kolech. Tady je pokračování....

Jaromír Soukup se před časem rozhodl divákům vysvětlit, jak hospodaří Česká televize. Expresivně divákům vysvětloval, že Česká televize hospodaří opravdu špatně a šéf ČT Petr Dvořák se údajně chová jako otesánek. Ve svém výkladu se však dopustil několika přešlapů. Tak třeba když si spletl člena Rady ČT Zdeňka Šarapatku s někdejším poslancem za hnutí Úsvit Tomia Okamury Milanem Šarapatku. Česká televize na tento přešlap brzy upozornila na sociální síti Twitter. A nejen na ten.

Jaromíra Soukupa to však neodradilo a o týden později v Kauzách Jaromíra Soukupa ČT znovu tepal. Vyčetl generálnímu řediteli ČT Dvořákovi, že dostává nejen nadstandardní plat 250 tisíc korun měsíčně, ale ještě odměny ve výši dvou milionů korun ročně. „Není divu, že když se kolem toho někdo ochomýtá a chce mu na ně sáhnout, křičí a kope,“ řekl Soukup.

Střet obou pánů tím ovšem neskončil. Ředitel ČT Dvořák pozval Soukupa do veřejnoprávní televize, aby si spolu před kamerami všechno vyříkali. „Pojďme to s panem Soukupem probrat v pondělní Devadesátce na ČT24. Pozvali jsme ho do diskuze s generálním ředitelem ČT Petrem Dvořákem," napsala veřejnoprávní televize na sociální síti Twitter.

Soukup Dvořákovi odpověděl v tiskové zprávě. Vzkázal, že do diskuse dorazí. Ale nebude to jen tak. Soukup si nakladl několik podmínek.

„Přijdu nesmírně rád, jen co Česká televize zveřejní v registru smluv smlouvy s dodavateli, v plném znění a bez zbabělého začerňování, týkající se výroby všech seriálů, filmů, nákupů hotových pořadů ze zahraničí i tuzemska a nákupů sportovního obsahu a smluv s cestovními kancelářemi. Zejména je naprosto nezbytné zveřejnit všechny smlouvy, kde je jako kreativní producent uveden Jan Maxa, a to vzhledem k jeho zcela bezprecedentnímu konfliktu zájmů," uvedl generální ředitel TV Barrandov.

Posléze si postěžoval, jak těžké je rozkrýt finanční toky v ČT i navzdory tomu, že si ji platí všichni občané v koncesionářských poplatcích, takže mají právo vědět, jak ČT hospodaří.

„V současné době můžeme rovnocenně vést debatu o správnosti sestavení účetní závěrky a o auditorské zprávě, což je vzhledem k mému právnickému vzdělání a platné licenci daňového poradce možné, nicméně vzhledem k absenci podobného vzdělání u pana Dvořáka by taková debata byla zjevně nevyrovnaná. Co jednotlivé položky tvoří, ví v zásadě jen pan Dvořák, koncesionáři včetně mě nikoliv. Poté se můžeme bavit o smyslu veřejnoprávních médií, novinářské svobodě a o počasí a blížícím se jaru," pokračoval Soukup.

Celou odpověď Jaromíra Soukupa naleznete zde

Zdá se mu navíc, že na pořad Devadesátka se v České televizi skoro nikdo nedívá, tak by se rád sešel jinde. Možná v TV Barrandov, možná jinde. Soukupova televize v tiskové zprávě také připomíná, že byl Petr Dvořák v minulosti zván do pořadu Duel Jaromíra Soukupa, ale nedorazil.

