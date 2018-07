Pokud by se tohle v USA stalo, otřáslo by to prý systémem. Výslech tlumočnice, která se účastnila schůzky Trumpa s Putinem

Světem rezonují spekulace o tom, co jen si americký prezident Donald Trump s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem na summitu v Helsinkách mezi čtyřma očima řekli a dojednali. Američtí demokraté projevují obavy, že šéf Bílého domu mohl zradit zájmy USA, a místo domněnek se proto přesunuli k činům. Aby měli jasno, co se událo, požadovali, aby jim tlumočnice, která překládala Donaldu Trumpovi při setkání s Vladimirem Putinem, sdělila, co na schůzce padlo slovo od slova.

Něco takového bylo pro Ameriku doposud nestandardní věcí. Demokraté však argumentovali tím, že jde o zásadní věc národní bezpečnosti, proto je nutné vypátrat, co Trump Putinovi odkýval. Demokraté prý také tvrdí, že Putin má na Trumpa jistě něco, čím ho drží na vodítku, a Trump mu jde na ruku, proto prý jistě zradil i v Helsinkách. Prozatím to demokratům ale nevyšlo, jelikož návrh nepodpořili republikáni.

Pokud by však demokraté výslech prosadili, nedalo by se o obyčejném popovídání s Trumpovou tlumočnící Marinou Grossovou hovořit. Bylo by to podobné výslechu u soudu s povinností říkat pravdu, za křivou výpověď by totiž hrozil trest, uvedl deník MD Dnes. Pokud by se například Grossová po bdržení pozvání nedostavila, přišla by jí z Kongresu úřední obsílka. MF Dnes připomněla, že nepřijít by pak bylo stejné jako nedostavit se k soudnímu přelíčení.

S velkou pravděpodobností by byla tlumočnice vzata pod přísahu, což by záleželo jen na rozhodnutí kongresmanů. A je těžko představitelné, že by se rozhodli jinak, protože tak by se jim lépe utahovaly šrouby a zvýšili by význam chvíle.

Tato situace se v USA doposud nikdy nestala a nejspíše by jako taková otřásla samotným systémem – poslanci by, řečeno policejní mluvou, vyslýchali tlumočnici „na Trumpa“, tedy na prezidenta země. Dalo by se pak hovořit o totálním průlomu do politiky, diplomacie a volnosti jednání státníků. Stejně předvolán a vyslýchán by pak mohl být jakýkoli spolupracovník jakéhokoli amerického činitele po jakémkoliv jednání.

autor: nab