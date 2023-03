Pokud chtějí blokovat vládní budovy, budeme jednat. Šéf policie vyslal od Moravce vzkaz

reklama

Policejní prezident Moravcovi sdělil, že už má výsledky vnitřní kontroly řešení incidentu před Národním muzeem.

„V tuto chvíli mohu poznamenat, že za mě si pražští policisté počínali v souladu se zákonem. Ale pokud jde o to jedno kolující video, tak na to je vždy těžké reagovat, protože krokům policie předchází nějaké protiprávní jednání, výzvy policie, neuposlechnutí výzev a poté následuje zákrok policie, ale když to vytrhnete z kontextu, tak je těžké na to reagovat,“ pravil policejní prezident. „Já se chci v tomto ohledu zastat policistů,“ zdůraznil.

Jednoznačně odmítl, že by incident u Národního muzea policisté vyprovokovali. „Je to úplný nesmysl. To ani chronologicky nebylo možné,“ řekl. „Ti lidé šli k Národnímu muzeu s tím, že chtějí násilně proniknout dovnitř a strhnout ukrajinskou vlajku,“ připomínal jedním dechem. „Policie je tady od toho, aby se těmto projevům násilí snažila zabránit,“ řekl jasně policejní prezident.

„Policie ČR si moc dobře uvědomuje, že tu platí Listina základních práv a svobod s články 17 a 19 s právem shromažďovacím a tak nese v prvé řadě odpovědnost svolavatel akce, pak orgány obce a teprve potom policie. Ale pokud dochází k protiprávnímu jednání, no tak policie musí zakročit,“ pokračoval host OVM.

„My jsme v souvislosti s tím shromážděním zajistili 20 lidí a v sedmi případech už jsme zahájili úkony v trestním řízení. A pokud se bavíme o napadeném ukrajinském vozu, jen proto, že mělo ukrajinskou SPZ, tak tam jsme už zahájili tři úkony v trestním řízení,“ upozorňoval policejní prezident.

„Jestli někdo říká, že je podpora ukrajinských uprchlíků vyšší, než podpora českých občan, tak ať si to říká, byť já s tím nesouhlasím. Ale pokud už schvaluje ruskou agresi na Ukrajině a tamní válečné zločiny, no tak policie už musí zakročit,“ zdůraznil host v pořadu.

Pár slov poznamenal také na konto děkana VŠE Miroslava Ševčíka.

„Ono se ukazuje, že Miroslav Ševčík, děkan Národohospodářské fakulty VŠE, lhal, když tvrdil, že jen šel náhodou kolem akce. Záběry ukazují, že Ševčík byl účastníkem té demonstrace a pak se spolu s dalšími lidmi vydal k Národnímu muzeu,“ uvedl Moravec a pustil záznam, z kterého je patrné, že Ševčík se na demonstraci opravdu pohyboval a není to tak, že šel jen tak náhodou kolem.

Vondrášek zdůraznil, že odmítá hodnotit chování Miroslava Ševčíka. Jen v obecné rovině připomněl, že nedaleko Národního muzea je jedna z policejních služeben, na kterou mohl Miroslav Ševčík dojít a oznámit, že policie podle jeho názoru nejednala v souladu se zákonem. „Ale nic takového se nestalo,“ podotkl Vondrášek.

Než se rozloučil s diváky, konstatoval, že lidé mají jasně dané právo scházet se a protestovat proti čemu chtějí, ale pokud při tom chtějí blokovat vládní budovy, tak podle Vondráška bude policie jednat tak, aby těmto institucím zajistila možnost fungovat.

Policisté prý budou v obecné rovině zajišťovat bezpečnost tak, jak jsou na to občané zvyklí. Strážci zákona to podle Vondráška zvládají i navzdory tomu, že mají podstav asi tisíc míst. A pokud se teď policie potýká s odchody lidí, kteří sloužili od počátku 90. let 20. století, tak je podle Vondráška třeba sehnat další finanční prostředky pro policii, aby zde bylo možné vytvořit motivační program ke vstupu do řad policistů.

V roce 2022 měli podle policejního prezidenta policisté opravdu hodně práce. Z covidu se Česko téměř plynule přesunulo k řešení uprchlické krize vyvolané válkou na Ukrajině. Do toho bylo třeba ohlídat troje volby – senátní, komunální a prezidentské, ale k tomu všemu tady ještě byla ostraha česko-slovenských hranic a české předsednictví v EU. „To je něco, co byste si nevymyslel na deset let. My jsme to stihli za rok,“ upozorňoval Vondrášek.

