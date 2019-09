Pokud dnes budete hlasovat proti... Farský pohrozil poslancům

„O čem tu vlastně hlasujeme? Co je ústavní úloha Sněmovny v této věci? My tu nerozhodujeme o naší ústavní žalobě na prezidenta republiky. Poslanecká sněmovna nemá kompteneci podávat ústavní žalobu na prezidenta republiky. Tuto kompetenci má Senát,“ poznamenal Fiala úvodem k ústavní žalobě, že Ústavní soud by žalobu od Senátu měl posoudit.

„Nejsme iniciátorem žaloby jako Poslanecká sněmovna, my ji nepodáváme. Naší roli Poslanecké sněmovny rozumím tak, že jsme v tomto procesu jakousi pojistkou demokratického systému,“ dodal a vyjádřil důvěru v Ústavní soud.

„Nemám pochybnost ani o Ústavním soudu, ani o legitimitě Senátu – a to velmi usnadňuje moje rozhodování. To slovo usnadňuje jsem zvolil záměrně – my jsme v ODS preferovali jinou podobu ústavní žaloby a naši senátoři podporovali v debatách Senátu jinou podobu žaloby. Jednoskutkovou žalobu. Jsme přesvědčeni, že by měla větší šanci a že ta síla argumentace by měla být mnohem silnější. Ale jak jsem řekl, nebudu – ani já, ani moji kolegové – zpochybňovat legiitmitu Senátu, argumenty Senátu a důvěřuji Ústavnímu soudu, že posoudí žalobu s veškerou vážností,“ zmínil Fiala.

„Nemám z této situace radost, ale jako zodpovědný politik chci chránit pravidla. A v tomto vidím smysl ústavní žaloby od Senátu, proto budu spolu s naším poslaneckým klubem hlasovat o tom, abychom toto umožnili.“

Následně se dostal ke slovu také Jan Farský, předseda poslaneckého klubu hnutí STAN. „Pokud se dnes rozhodnete ústavní žalobu zamítnout, rozhodnete za Ústavní soud,“ míní Farský. V opačném případě tomu tak dle jeho názoru není. „V tu chvíli říkáte, že vám nevadí, že prezident po příštích parlamentních volbách nebude respektovat výsledek voleb, že bude vládnout třeba rok vláda bez důvěry,“ dodal Farský k tomu, co se stane, když poslanci zamítnou ústavní žalobu. On sám bude hlasovat pro ni.

Aby žaloba na Zemana doputovala k ústavním soudcům, muselo by pro její podání hlasovat nejméně 120 z 200 poslanců. Koaliční kluby ANO a ČSSD, zákonodárci KSČM, kteří vládu tolerují, a opoziční SPD žalobu nepodpoří. Zbývající sněmovní strany dohromady dost hlasů nemají. Poměrně značný počet poslanců se navíc z celého nebo z části jednacího dne omluvil.

V Senátu hlasovalo pro návrh žaloby 48 ze 75 přítomných senátorů, potřeba bylo nejméně 45 hlasů. Proti bylo 20 senátorů, sedm se hlasování zdrželo.

Senátoři v žalobě Zemanovi vyčítají osm případů jednání. Žaloba popisuje skutky od nečinnosti v případě jmenování či odvolání členů vlády po vystupování v rozporu s oficiální českou zahraniční politikou. Zeman už dříve označil návrh žaloby za ústavní negramotnost. Ohradil se proti nařčení, že by jeho kroky byly v rozporu s Ústavou.

