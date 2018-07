Pokud město přijme uprchlíky, zaměstnáme je, hlásí se brněnská pizzerie

Kolem oznámení hnutí Žít Brno, že je město připraveno přijmout několik migrantů, je stále živo. Oznámení hnutí vzbudilo značný rozruch především mezi lidmi, kteří odmítají přijímání uprchlíků do Česka. Ale o slovo se přihlásil také muž, který je připraven dát uprchlíkům práci. Pokud nějací do Brna skutečně dorazí.

Členové hnutí Žít Brno dali najevo, že se stydí za předsedu vlády Andreje Babiše (ANO), který odmítá do Česka přijmout byť jen jediného uprchlíka. Pravděpodobně proto, aby tak nepodporoval pašerácké organizace. Politici Žít Brno však mají za to, že je třeba pomáhat lidem v nouzi a rozhodli se napsat italské vládě, která dlouhodobě žádá o pomoc s přívalem migrantů přicházejících přes Středozemní moře, že jí opravdu pomohou. Brno podle politiků z hnutí Žít Brno pomůže několika uprchlíkům.

Pan Roman Odehnal, majitel brněnské pizzerie Pizzapunk Žít Brno podpořil. „Máme rádi své město, chceme se v něm cítit bezpečně a taky jsme věrni svým tradicím a hodnotám. A jedna z těžce vydobytých evropských hodnot je solidarita a lidskost. A na to většina lidí zapomíná. Takže pokud město Brno přijme některé rodiny, které utíkají před válkou, projdou celým přijímacím procesem a budou chtít v Brně zůstat, tak my v pizzerii rozšíříme otevírací dobu a díky tomu budeme schopni některé z těchto lidí zaměstnat," napsal Odehnal na sociální síti Facebook. Postavil se tak lidem, kteří mají za to, že politiky z Žít Brno by se patřilo oběsit.

Na některé nenávistné reakce spojené z možným příchodem uprchlíků do Brna upozornil server iDnes.cz.

Psali jsme: Čím dál víc ošátkovaných ženštin v Brně. Slušný člověk se tam bojí jít i za bílého dne. Hollan z Žít Brno chce, aby se na brněnských ulicích vzýval Alláh jako ve Francii? Právník Slušných lidí hovoří Chalupa (ANO): Jak se stane, že politik potratí věrohodnost a kredit Rozvoral (SPD): Nebezpečné novolevicové myšlenky hnutí Žít Brno je třeba zásadně odmítat Brno? I jiná města v ČR chtějí migranty! V ČT se rozpoutala válka mezi Žít Brno a odpůrcem z ANO. Když zhasly kamery, zuřila dál

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp