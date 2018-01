Pokud nezíská důvěru, podá Babišova vláda demisi 17. ledna

V případě, že vláda dnes ve Sněmovně neuspěje s žádostí o důvěru, podá menšinový kabinet Andreje Babiše (ANO) demisi na příštím zasedání, které bude 17. ledna. Před zahájením odpoledního bloku diskuse Sněmovny to řekl Babiš. I když kabinet důvěru nezíská, jak ukazují dosavadní postoje sněmovních stran, chce Babiš pokračovat v práci, jako by ji kabinet měl. Zprávu přinesla ČTK.

Uvedl, že ve čtvrtek má naplánováno například jednání Bezpečnostní rady státu či kontrolu čerpání evropských fondů.

Při dalších jednáních o druhé vládě Babiš nevylučuje možnost vzniku koaliční vlády, i když je mu bližší jednobarevný kabinet. Pro nejbližší dobu počítá s jednáními s ČSSD a hnutím SPD. Koaliční spolupráci s SPD ale dále vylučuje. Od ostatních stran nedostal vstřícné signály ohledně spolupráce, uvedl.

„Lepší je menšinová vláda s podporou, ale pokud to nepůjde, tak budeme nabízet i vstup do vlády,“ řekl Babiš novinářům. „Určitě jsme připraveni i na koaliční vládnutí. Závisí, jak se to vyvine,“ uvedl. V minulosti říkal, že by i při druhém sestavení vlády chtěl vytvořit jednobarevný menšinový kabinet, podle něj je efektivnější a nejsou v něm spory.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Předseda ANO zároveň odmítl, že by uvažoval o zkrácení funkčního období, pokud by se mu nedařilo podporu pro vládu získat. „My chceme pracovat, chceme plnit program a myslím, že to nechtějí ani občané. Ani ve Sněmovně jsem neslyšel, že by někdo chtěl rozpouštět Sněmovnu,“ řekl.

Ocenil také podporu, kterou mu dnes ve Sněmovně poskytl prezident Miloš Zeman. Prezidentův projev se mu líbil a vyjádřil názor, že Zeman v poslední době má dobré proslovy. Opoziční politici naopak vesměs hodnotili Zemanův projev jako součást volební kampaně před prezidentskými volbami, které se uskuteční v pátek a v sobotu.

Babiš dnes novinářům také potvrdil, že příští týden v úterý vystoupí na jednání mandátového a imunitního výboru, který jedná o policejní žádosti o jeho vydání k trestnímu stíhání. Odmítl odpovědět na otázku, jestli žádost o vydání ke stíhání podpoří.

Psali jsme: Okamura udeřil na dotace Karla Schwarzenberga a na ty, co křičí proti SPD Šíří o mě dezinformace, rozčílil se Jiří Drahoš. Třeba že za mnou stojí nějaký pan Soros Kalousek (TOP 09): Poprvé o důvěru žádá bývalý agent Státní bezpečnosti Premiér Babiš: Myslíme si, že program vlády je velice dobrý

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp