Pokud padne i ředitel BIS... Poplach u Bakaly i u Šafra

Generální inspekce bezpečnostních služeb, Národní centrála proti organizovanému zločinu i Bezpečnostní informační služba České republiky je v ohrožení. Alespoň si to myslí komentátoři Martin Fendrych na aktualne.cz a Jiří Sezemský z webu Pavla Šafra, Forum24. Babiš je prý chce ovládnout pro své účely a nyní – jmenováním Radima Dragouna do čela GIBS – se mu to prý daří.

Včera agentura ČTK informovala o výběru Radima Dragouna na post ředitele GIBS. Sdělila jí to mluvčí vlády Petra Doležalová. Podle ČTK ho vybírala nezávislá odborná komise a byl vítězem výběrového řízení s celkem dvanácti uchazeči. Dragoun by měl nahradit Michala Murína, který rezignoval na konci dubna. Na webu GIBS uvedl Murín své důvody takto: „Ačkoli jsem se nedopustil ničeho nezákonného ani neetického, obávám se, že mé setrvání v čele GIBS by mohlo zavdat příčinu k nedůvodnému zpochybňování výsledků její práce, především ze strany obou vrchních státních zástupců a nejvyššího státního zástupce. Situace, která se kolem GIBS a mé osoby vyvinula v posledních měsících, mi proto nedovoluje pokračovat v řízení tohoto útvaru a nechci zavdávat příčinu k jakýmkoliv útokům na GIBS.“

Andrej Babiš údajně vyzýval Murína k rezignaci v únoru. Důvodem pro tlak na jeho osobu měl být kázeňský podnět olomouckých žalobců, podle kterého měl Murín zdržovat vyšetřování a odmítnout poskytnutí plné součinnosti, který odhalila Česká televize. Kritizoval ho i nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Murín tvrdil, že na něj Babiš vyvíjel nátlak, čímž se měli zabývat i členové bezpečnostního výboru v Parlamentu, ale k podnětu olomouckých zástupců se nevyjádřil.

Nyní to tedy vypadá, že ředitelem inspekce bude Radim Dragoun, šéf státního zastupitelství v Lounech. Lidové noviny, které se také nacházejí ve svěřenském fondu Andreje Babiše, Dragouna popsaly jako „lovce soudců, kteří se ocitli na scestí“ neboť dozoroval kauzu litoměřických soudců. Šlo prý o první případ, kdy byli zadrženi soudci kvůli korupčnímu podezření, ale prozatím dostali zmínění soudci pouze podmíněné nepravomocné tresty.

Jiří Sezemský na Forum24 tvrdí, že Dragoun má vazby na státní zástupce, kteří premiérovi pomohli odstavit Michala Murína. Komise, která Dragouna doporučila, má pět členů – a tři jsou podle Sezemského dosazení na svá místa Andrejem Babišem. Dragouna prý do funkce nyní hladce prohlasuje neoficiální koalice ANO, ČSSD, SPD a KSČM. Má být i oblíbencem Lenky Bradáčové, vrchní státní zástupkyně v Praze, o čemž informoval deník Právo.

Podle Sezemského se tedy zdá, že se Andrej Babiš shodl na obsazení postu se státními zastupiteli. „Vedení státního zastupitelství tak získá faktickou kontrolu nad činností inspekce, a to i v rozpracovaných věcech před zahájením trestního řízení. Tyto informace žalobcům dosud chyběly, ačkoli na ně nemají zákonný nárok. To je ostatně jeden z hlavních důvodů jejich nevraživosti vůči GIBS,“ píše komentátor.

Že je Dragoun údajně oblíben u státních zástupců, je podle Sezemského špatně, prý by na místo měl nastoupit „erudovaný trestní právník“, který by inspekci bránil proti „nekvalifikovaným pokynům“ zastupitelství a byl jejich rovnocenným partnerem. Andrej Babiš prý za zvolení Dragouna bude očekávat od státních zástupců loajalitu v tom, co se bude vyšetřovat.

Podobná situace má být v Národní centrále proti organizovanému zločinu. Zde na místo uvolněné nenadálým odchodem Michala Mazánka přijde Jiří Mazánek. Dle zdrojů serveru Forum24 Mazánek jako bývalý vyšetřovatel protikorupční policie vyřešil několik kauz týkajících se Agrofertu jejich odložením a je blízký Andreji Babišovi. Také pracoval na odložené kauze Lovochemie, kterýžto podnik Andrej Babiš převzal a v kteréžto kauze figurovala i Lenka Bradáčová, která prý odložení odmítla jako nedůvodné.

Podle Martina Fendrycha z aktualne.cz je dalším cílem Andreje Babiše BIS, tedy Bezpečnostní informační služba České republiky. Ovládl prý už i civilní rozvědku. Fendrych čerpá ze serveru neovlivni.cz, který ve spojitosti s Babišem a tajnými slžbami jmenuje dva muže, Marka Šimandla a Radka Musílka. Musílek nyní z pozice statutárního zástupce náměstka vede civilní rozvědku po vyšetřování jejího hospodaření a dočasném odvolání Milanem Chovancem jmenovaného ředitele Jiřího Šaška.

Ředitel BIS Michal Koudelka se ujal funkce v srpnu 2016 na pětiletý mandát. Podle Fendrycha ho to však nezachrání, Murín měl také pětiletý mandát a byl Babišem stejně vyštván. Fendrych cituje ze zákona a dodává: „Ředitele Bezpečnostní informační služby jmenuje, po projednání ve výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu příslušném ve věcech bezpečnosti, vláda.“ Ta ho rovněž odvolává, a jak víme, tato vláda poslouchá premiéra na slovo.“ Fendrych doufá, že se Koudelka vypudit nenechá, protože podle jeho slov nás BIS chrání „před ruskými a čínskými špiony v době, kdy mají Putin a Si Ťin-pching svého člověka přímo na Pražském hradě“.

autor: kas