Pokud to není kulka, tak si utřete vajíčko a jedete dál, říká spolupracovnice Pavla Sehnala

reklama

V rozhovoru pro internetovou televizi XTV zdůraznila, že lidé musí v prvé řadě myslet na své zdraví, na druhém místě na zdraví planety. Proto je ráda, že se snad blíží konec aut se spalovacími motory.

„Já bych byla pro auta bez nafty. A mám pocit, že v této oblasti už máme zelenou, takže si myslím, že musíme všichni myslet na svoje zdraví a na životní prostředí především. Až teprve potom na digitální stát, to je samozřejmě moje vnímání světa,“ uvedla.

V rámci pečování o své zdraví by měl podle Hášové každý dbát o to, aby sportoval. „Sport je pro mě obrovská devíza a myslím si, že by měla být pro každého,“ zaznělo od političky.

Jako advokátka prý věnuje pozornost i exekucím. S exekucemi podle ní nepřímo souvisí i problémy v rodinách. „Přibylo rozvodů. Je strašně moc narušených rodin, problémů,“ upozornila. Podle svých slov má několik klientů, s nimiž řeší exekuce a může říct, že jde o velmi tvrdé prostředí. Je přesvědčena, že v Česku opravdu funguje cosi jako exekutorská mafie. „Myslím si, že ano,“ uvedla.

„Ale z mého pohledu, nevím, jestli je to téma k řešení. Z mého pohledu - já mám jiná témata,“ upozornila.

Pár slov věnovala i covidu. Má pochopení pro to, že se někteří lidé covidu bojí, ale rozumí i lidem, kteří rádi chodí za kulturou. Sama patří do druhé skupiny a všem lidem. kteří se covidu bojí, vzkazuje, že mohou zůstat doma, nechodit do restaurací, nechodit do kin, nechodit do divadel. A ostatní lidé mají podle ní normálně žít.

Věří také, že máme zůstat pevnou součástí EU a že se od některých členských zemí můžeme ještě něco naučit.

„Já jsem přesvědčena o tom a myslím si, že patříme na Západ. V oblasti justice bychom si pořád měli brát příklad právě na Západě. Třeba v Německu, kde se při rozvodech zkoumá, kdo za rozvod může a ten, kdo za to může, si balí kufry a odchází z domácnosti,“ dala příklad.

Celý rozhovor naleznete zde

„Jsem konzervativní a myslím si, že rodinu tvoří muž a žena, manžel a manželka. Proto také muž a žena mohou mít děti a děti tvoří rodinu. Jinak jsem liberální v tom, ať si každý dělá, co chce. To znamená, že nemusí vstupovat do nějakého svazku, i když dneska máme registrovaná partnerství. Takže si myslím, že je to v pořádku tak, jak to je. Ale rozhodně si myslím, že by každé dítě mělo mít ten vzor - maminku a tatínka."

Nakonec několika slovy okomentovala hod vajíčkem na Andreje Babiše „Stane se to. To je běžné a v politice je taková zásada, že se nikdy někomu nezavděčíte. Ať máte takový názor, nebo jiný, tak vždycky budete mít své příznivce a své odpůrce. A někteří to samozřejmě projevují tak, jak to projevují. Takže co můžete dělat. Pokud to není, jak se říká, kulka, tak si utřete vajíčko a jedete dál,“ uzavřela rozhovor.

Psali jsme: Lidé začali utrácet, bojí se dalšího zdražování, předvídá Pavel Sehnal Sehnal: 180 miliard z EU? Pozor, nejde o dárek Jaderná energie nesmí podléhat politickým tlakům na úkor našich peněženek, varuje Sehnal Pavel Sehnal: Ceny elektřiny poletí vzhůru, monopol státu škodí

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.