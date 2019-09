Polčáka to sralo! Co bych přál já jemu? Soukup si našel nového fackovacího panáka

Jaromír Soukup se ve svém pořadu Týden Jaromíra Soukupa pustil do dvojího metru a do Polčáka. „Já myslím, že to je taková ukázka praktické demokracie a tenhleten blbec se zařadil do dlouhého seznamu dalších blbců, kteří přejí prezidentovi smrt,“ napsal, a co že by (ne)přál Polčákovi? Kombinaci Alzheimera a průjmu.

Začal však vtipem. „Tuhle se mě jeden pán na ulici ptal, co si myslím o státním dluhu. Já bych mu chtěl vzkázat. Já se o státní dluh už nestarám. On je dost velký na to, aby se staral sám,“ pobavil diváky.

Poté se přešlo k Babišovi. „Jestli víte, státní zastupitelství zveřejnilo rozhodnutí státního zástupce v Praze, jmenuje se Jaroslav Šaroch, který zastavil trestní stíhání Andreje Babiše, no já se tady Andreje Babiše zastával hodně. Taky jsem zastával ten názor, že justice je nezávislá, když holt rozhodne, tak to musíme respektovat,“ řekl. Dodal, že však nejspíše vyslyšeli přání prezidenta, který si prý přál zveřejnění odůvodnění zastavení stíhání, protože ho zveřejnili. „Akorát že podle mě ten chlap nebo ta dáma, co to dávala na internet, dřív dělala v České televizi, protože to vypadá takhle,“ řekl Soukup a otočil do kamery zdůvodnění, kde téměř celý obsah byl začerněný.

Anketa Líbí se vám projevy Grety Thunbergové? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 13517 lidí

Okomentoval to slovy, že se s tím již několikrát setkal, že to je zdůvodňováno tím, že tam jsou popisy soukromých věcí, skutků a firem. „Zajímavé je, že ta média, která mají ráda Českou televizi, tak těm to u České televize nevadilo. Když Česká televize začerňuje smlouvy, tak to bylo v pořádku. Mluvím o tom Seznamu, Hospodářských novinách a iRozhlas.cz, Aktuálně.cz, takový ty sluníčkový média. No a tady jim to vadilo,“ okomentoval to Soukup.

Poté však vytáhl rekvizity – metr a mouchu. „Tohle je metr, to je dvojí metr, na ty smlouvy, chápete. U České televize nevadí, nevšímám si, to je v pořádku, protože má pravdu. Naši pravdu, tak ji nebudeme kritizovat. No jo, ale Babiš nemá naši pravdu, tak ho budeme kritizovat. Víc bych k tomu neměl,“ použil Soukup rekvizity k nastínění situace. Avšak řekl ještě vtip: „Když Miley Cyrus, to je americká zpěvačka, showmanka a skandalistka, při hudbě olizuje kladivo, je to umění. Když jsem to udělal já, tak mě vyhodili z Hornbachu, že prý jsem ožralý. To není v pořádku, to je dvojí metr!“ Na konci tohoto tématu ještě řekl, že to nebyl šťastný nápad od státního zastupitelství, buď to neměli zveřejňovat vůbec, nebo to neměli začerňovat.

„Já mám hroznou radost, když tady na Barrandově vybuchují granáty, obrazně řečeno. Když se tady něco řekne, u nás v televizi, a pak to řeší jako všichni. Mě tím vždycky hrozně potěší prezident Zeman. On vždycky něco řekne a pak se to řeší, všude říkají, že to řekl u mě. Mně se to líbí. Oni mi potom nadávají, že kdyby bývalo bylo možné mít jiného ředitele této televize, tak on by taky neměl rád Miloše Zemana jako jiní ředitelé televizí, takže kdybych tu nebyl já, tak by to tam Zeman neřekl, a je potřeba bojovat proti Zemanovi i proti Soukupovi, protože jednoho dne tady Soukup nebude a Zeman vůbec nic už neřekne,“ shrnul svoji pozici u některých lidí Soukup.

Soukup se vrátil k nedávnému výroku prezidenta Zemana. „Teď Zeman řekl, to je češtinsky náročná disciplína, Zeman řekl, že zastaví trestní stíhání Babiše, kdyby ho jako obnovili, protože ono je teď zastavený, ale může se obnovit. A to je takový fór, jo, protože když je to zastavený, tak to může obnovit ten nejvyšší státní zástupce, jmenuje se taky Zeman, ale Pavel. No jo, ale nad ním je jiný Zeman, Miloš, který zase může zastavit toho Pavla. On jako Miloš nemůže už obnovit to stíhání, to může Pavel, ale Miloš zase může zastavit Pavla. Což je takový pat, protože když Pavel to spustí, tak to Miloš zase zatípne. No jo, ale pak má Pavel smůlu a bude vypadat, že se pustil do něčeho, na co nemá. To se mi stávalo dřív u holek. Od té doby, co jsem ředitel televize, tak se mi to nestává,“ zavtipkoval Soukup historkami o svém mládí.

„Mně nejvíc pobavil na téhle kauze nějaký Polčák. Já jsem zhruba tušil, že býval poslancem, a pak jsem si myslel, že jako ho odvál čas, ale neodvál. On ho odvál čas a voliči do Bruselu. On je europoslanec za Starosty a nezávislé. A ten Polčák říkal, že ten Pavel má čekat na konec lhůty, jak obnovit Andrejovi to stíhání, což jsou tři měsíce, protože za ty tři měsíce Miloš umře, takže už to nemůže zrušit tomu Pavlovi, on to chtěl jako poradit. Já jsem říkal, že je prase, a dokonce jsem mu radil, že existovala taková strana. On je teď za Starosty a nezávislé, ten Polčák, rozumíte, a on opravdu řekl, že to vyřeší příroda, když Pavel Zeman s tím obnovením Andrejova stíhání bude čekat tři měsíce. Jinými slovy, že do té doby Miloš Zeman umře a on, i když se na něj všichni vrhli včetně Soukupa a tak, tak říkal, že ne, že si to nějak takhle nemyslel, ale kecá, to blbec kecá, tak to jako myslel, že jo. A já jsem říkal, že je prase, protože je to prase, a ona existovala taková strana, to jsem taky říkal, jo, která se jmenovala NSDAP, což byla Národně socialistická strana Adolfa Hitlera, a ten STAN Starostové nezávislí jsou taky zkratka, že tam oni v tom NSDAP, když byl někdo Žid nebo říkal něco, co se jim nelíbilo, anebo opravdu něco provedl, tak se s tím nemazali a šoupli ho do plynové komory, a je to. Ten Polčák, tomu se nelíbil názor prezidenta Zemana, no tak co s ním, zabít, co by s ním jako měl dělat. To je jednoduché. Já myslím, že to je taková ukázka praktické demokracie a tenhleten blbec se zařadil do dlouhého seznamu dalších blbců, který přejí prezidentovi smrt. Tady máte ten e-mail nebo to, co napsal na ten Facebook ten Zeman, teda ten Polčák o Zemanovi, chápete. Ale já bych to nepřeceňoval, jo, on je to jenom blbeček. Já bych se nad tím dál nerozhořčoval, on to je prostě blbec, který je zalezlý v Bruselu a teď ho hrozně štve, že si vždycky dá do Googlu Stanislav Polčák, co o něm uveřejnili za poslední den. A víte, co se tam objevilo? Nic, vůbec nic, protože všichni zapomněli, že existuje, a to ho hrozně sralo. No a teď řekl tohle a teď si myslím, že večer si to dal do Googlu a říká, jé, konečně se o mně mluví, konečně se o mně píše a chválí mě v České televizi. No heleďte, v Bruselu ti lidi stejně vždycky měli úroveň.

Jo a mimochodem, ten Polčák se proslavil tím, že on byl dřív právník, a já taky jsem právník. Já nemůžu za každý jelito, který je taky právník, že jo, že se nic neudělá, to mě nesuďte podle toho Polčáka, no a on měl takovou kauzičku, protože se zjistilo, že jako ten právník jako tak zázračně přišel k pohledávce sedm a půl milionu. Jo a ona ho dokonce vyšetřovala policie a ptali se ho, jak je to možné, ale všecko ustál. Vycucl sedm a půl, no a takhle, 7,5 má doma. Teď je europoslanec a má půl milionu měsíčně. Já myslím, že Polčák je v pohodě, a když to tam vydrží ještě jednou, tak bude mít půl milionu měsíčně až do smrti, takže je v pohodě, já myslím, že Polčák je v pohodě, že má půl milionu měsíčně, 7,5 doma, co on může řešit. Už jenom to, že nikoho nezajímá, tak to teď vyřešil. Já si teda nemyslím, že jako nějak dobře,“ zhodnotil Soukup Polčáka. „To znáte, jak Polčák hledá účetní a přihlásí se mu jedna paní, že by u něho nastoupila, a povídá mu: ‚Pane Polčáku, já odpovídám na váš inzerát, já to umím a dělám to 25 let. Jsem schopná a zkušená,‘ a Polčák dobře, tak zkusíme vás, kolik je 2 x 2, a účetní: ‚A pane Polčáku, kolik chcete, aby to bylo?‘ A Polčák povídá, ‚jste přijata‘,“ řekl Soukup další vtip.

Anketa Připomenete si 17. listopadu památku Václava Havla? Připomenu 7% Nepřipomenu 93% hlasovalo: 7947 lidí

„Ten Polčák se odrazil v politické kariéře TOP 09 u Mirdy Kalouska do STAN. A tam odtud do Evropského parlamentu, odkud chlapácky za půl mega přeje Miloši Zemanovi smrt. Přitom my víme, je to debil, to je úplně v pohodě, já bych ho nebral tak vážně, je to blbec. No jasně, ať mě žaluje, mě pořád někdo žaluje, a to jsem vám říkal? To je hrozně vtipný, mě pořád někdo žaluje, ale dobrý, já jsem se s tím naučil žít, jako ze začátku mě prvních dvacet třicet žalob stresovalo, ale teď, ale zase je to dobré, protože jsem nevěděl, kolik mám kamarádů právníků, advokátů, protože tady je spousta práce s těmi žalobami takhle od těch Polčáků. Ale ten Polčák přeci ví, že Zemana můžou porazit jenom dvě věci, teda dva muži. Jeden se jmenuje Jan Becher a druhý Rudolf Jelínek. Polčák mezi nimi není. Já vím, Miloš Zeman to někdy přehání, tak si do něj občas rýpnu, ale přát někomu smrt, to je prostě… ale nejhorší je, že on si myslí, že je hrozně důležitý. Oni mu volají z České televize, co si o tom všem myslí, a on jim říká, co si o tom myslí, no tak mě to nějak nezajímá a šel bych dál,“ shrnul Soukup svůj názor na Polčáka.

„Kam já bych šel, já vám budu vyprávět takový příběh. Jedna paní mi, jak máme pořad Volejte a pište, tak oni mi píšou a volají, a jedna paní mi psala takový dlouhý dopis, ona je systematická, kde mi vyjmenovala nadávky, co mi píšou lidi na Facebooku. A to jsou jako většinou lidi, kteří se koukají na Českou televizi. Chápete, takoví ti liberální, takoví ti lepší, takoví ti bio lidi, tak ti mi nadávají a já bych chtěl říct, že je mi to jedno, a srandu mám rád třeba takovou. To mi nevadí, to udělali v Reflexu, to je dobrý,“ a ukázal karikaturu z časopisu Reflex.

„Nadávky a urážky, to jo, no takhle, první dva tři roky mi to vadilo, ale pak jsem si zvykl. A teď, když mi nenadávají, tak si říkám, co se děje, oni mi přestali nadávat. To znamená, že už nikoho nezajímám. Šel jsem jednou do televize s kůží na trh, no tak jsem tady, no. Jeden mi dokonce poslal patronu, to už je déle. My jsme to dali policii, ale oni nic nevyšetřili, to nevadí. Mimo jiné už Sigmund Freud říkával, ten, kdo použil poprvé místo oštěpu nadávku, stal se zakladatelem civilizace. Já si myslím, že slovo má větší sílu než facky, tak já, i když jsem teda bývalý boxer a teoreticky vzato bych se uměl prát, já na to vždycky říkám to, že ti, kteří mě přeperou, ty znám, to jsou bývalí jiní boxeři a s těmi se do křížku nepouštím, ti ostatní jsou mi tak nějak jedno, ale s nadávkami, takových těch anonymů, jo, takových těch internetových hrdinů, jo, jak tam máte dát jméno vymyšlené a napíšu vám, jaký jste pitomec a tak, tak já jsem se s tím naučil dobře žít, mimo jiné s tím měl zkušenosti už Karel Čapek, teda ne s internetem, ale s těmi anonymy, kteří nadávají lidem. Ten říkával: ‚Anonym je člověk, který má svou důstojnost. Pod svým jménem by to nikdy nenapsal.‘ To je tak všechno, takové ty falešné profily a teď vám tam nadávají, no jo, ale víte jak, když ono to člověka udolá, a ono to zase není taková legrace, když máte pořád smršť nadávek a máte děti a příbuzné a tak, tak to prostě příjemné není. Taky nevíte, co si o vás myslí ti ostatní lidi, kteří to zase tolik nesledují a tak. Já jsem tady spíš chtěl mluvit o prezidentovi. Ona ta nenávist, anebo jako takhle politický nesouhlas, který ale přerostl a do té nenávisti a přání smrti jako u toho Polčáka, to je prostě moc. To je prostě moc, ale jde o to, že máme přeci svobodné volby, no tak to Zemana nemusím volit, ale nebudu prosazovat svůj názor na to, že bych mu přál smrt. To je prostě blbý, no takhle já bych třeba tomu Polčákovi nic špatného nepřál, akorát taková kombinace Alzheimera a průjmu, teda ne že bych mu to přál, to ne. A víte, proč je to nejhorší kombinace, ten Alzheimer a průjem? Protože běžíš a nevíš kam,“ zakončil Soukup vyprávění o Polčákovi.

