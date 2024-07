Pole zarostlé bodláky. A vedle něj... Veleba ukázal fotky z Vysočiny

Dnes, kdy máte před sebou, vážení čtenáři, co 14 dní pravidelný úterní sloupek Pohled selským rozumem už po šesté, dovolte mně uvést, kam sahají jeho kořeny. Tak především jde o záležitost KLUBU 2019, který má svou základnu u kolegy Zdeňka Jandejska v Trhovém Štěpánově, jehož členy jsou výrazné osobnosti z resortu zemědělství a potravinářství, podnikatelé, ale také umělci, publicisté, lékaři… Jsme nezisková organizace, tudíž nikomu nejsme poplatní. Uvedu pro představu, kdo přijal naše pozvání a vystoupil u nás – bývalý prezident a premiér České republiky prof. Václav Klaus, ombudsman JUDr. Stanislav Křeček, emeritní děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze docent Miroslav Ševčík, česká ekonomka docentka Ing. Ilona Švihlíková, významný sinolog a autor množství publikací a studií prof. Oskar Krejčí, bývalý spolupracovník Františka Čuby ekonom Ing. Petr Blahynka, významný onkolog prof. Jan Žaloudík a další a další. Tolik vzorek přednášejících pro představu a oprávněnost konstatování, že nejsme – dámy prominou – spolkem užvaněných bab, ale naopak, informace, které získávají naši členové a které publikujeme mají mimořádnou hodnotu a zájem osobností mezi nás přijít roste.

Agrární politika potřebuje „selský rozum“?

Právě zde je třeba hledat kořeny úterního čtrnáctideníku Pohled selským rozumem, který bude pravidelně v Parlamentních listech vycházet, jehož jsem sice autorem já, ale vyjadřuji názor členů KLUBU 2019. Je zvláštní, když náš pojem „selský rozum“, který navrhl náš člen a bývalý starosta Havlíčkova Brodu použil nyní šéf Agrární komory. Před jedenácti dny v deníku Právo jsme si mohli přečíst, že „Agrární politika potřebuje selský rozum“, jehož autorem, lépe řečeno kopírovatelem, není nikdo jiný než Jan Doležal. Nemám zapotřebí celostránkový rozhovor, kde partnerem stránky je Agrární komora České republiky – rozuměj sponzorem deníku Právo – rozebírat, leč k některým pasážím se vyjádřit musím. Šéf Agrární komory totiž se zpožděním mění rétoriku, ale počkáme, zda budou následovat činy. Závěr jeho rozhovoru v Právu je natolik pikantní, že nemohu než citovat: „Ostatně tato vláda dokázala rozkolísat a znejistit sektor tak, že se bude dávat dohromady ještě dlouhé roky a nelze se divit, že zemědělci jsou v trvalé pohotovosti a připravenosti demonstrovat. V případě, že jednání selžou, je dost dobře možné, že své názory projeví veřejnými akcemi před podzimními krajskými a senátními volbami“. Připadá nám zvláštní, že s touto vládou stále jedná a že jednání označil za poměrně konstruktivní.

Vnímám tyto kličky jenom jako mediální hru, kterou autor získává další čas ve funkci a ve světle ramp. Vnímám je jako novou roli, kde forma a prezentace sebe sama, plus úřad komory, zakrývá absentující tvrdou celodenní práci za záchranu českého zemědělství nikoliv v pražském úřadě, ale v terénu v celé zemi. Nějaké „je dost dobře možné, že své názory projeví veřejnými akcemi“ a současně, že „zemědělci jsou v trvalé pohotovosti a připraveni demonstrovat“, tak to je opravdu k smíchu. Nazvěme věci pravými jmény – NEJSOU a když počátkem tohoto roku připraveni byli a měli chuť, tak vedení komory jim tu chuť vzalo. Jenom to potvrzuje fakt, že první se o to přičinil Martin Pýcha, viceprezident Agrární komory a předseda Zemědělského svazu současně.

Úhor a „zbídačování nízkopříjmových sociálních skupin“…

Za tohoto stavu je třeba dát lidem, občanům, objektivní informace a udělat to bez světel reflektorů, bez připravených úsměvů a televizních kamer. K celé té komedii silně připomínající chování vlády v čele s ignorantem potravinové bezpečnosti země premiérem Fialou, není nejmenší důvod a znovu opakuji – čas nazrál a je třeba konat. Ze západního pohraničí máme zprávy, že v Německu to mezi zemědělci znovu vře. Předseda svazu zemědělců, zkušený dvaašedesátiletý Rukwied na Dni německých zemědělců v Cottbusu (Chotěbuzi) odmítl balíček úlev, který krátce před zahájením „Dne“ oznámili představitelé parlamentních frakcí SPD, Zelených a FDP. Rukwied konstatoval, že je „jen balíčkem a světelné roky od toho, co je nezbytné“. A sebevědomě zdůraznil, že němečtí zemědělci svými akcemi v zimě „společně rozbouřili zemi“ a přivedli potravinovou bezpečnost a otázky budoucnosti zemědělství do centra pozornosti společnosti. A například se staví proti snížení pesticidů a hnojiv na polovinu, což je jeden z hlavních témat Green Dealu a požaduje TRVALÉ upuštění od úhorů, rétorikou zelených vynětí půdy z produkce, což znamená neospravedlnitelné držení vysokých cen potravin a zbídačování nízkopříjmových sociálních skupin a podporu dovozu potravin do Evropy přes půl planety.

Fotky s bodláky… A investice pro velký kapitál

Jak takové snižování, ekozemědělství, vypadá v praxi, tak to můžeme vidět na plochách kvetoucích bodláků (pcháče obecného), chrpy a dalšího zaplevelení v obilí. Pro názornost přináším své snímky z počátku Vysočiny. Pole ozimé pšenice, nadmořská výška 565 m – snímek č. 1. Snímek č. 2 a 3 – kamionové překladiště přes silnici naproti, zastavěná plocha odhaduji 3 ha orné půdy. Doplňuji, že pro velký kapitál úžasná investice. Vzdálenost z D1 necelý kilometr!!! Pro obec s kostelem, hřbitovem a farou, stovky kamionů za týden, tisíce za rok. Tak na to můj rozum nestačí a ptám se – kdo se má proti takové devastaci agrárního stavu, fyzické i mravní, postavit? Zdůrazňuji postavit, a tak jako ti němečtí sedláci společně rozbouřit zemi! Odpověď je jasná, ale v naší zemi se dotyční postavili naopak na podporu politiků a proti nám – řeč je o protestu v Praze 19. února t. r. Pak ovšem nezbývá než tyto představitele označit za spoluviníky úpadku českého zemědělství. V Německu jejich kolegové své zemědělce brání, budeme mít zprávy z terénu z Bavorska a lze říct, že jakmile tam dokončí žně, že znovu vyrazí. Zelený spolkový ministr Cem Özdemir se v Cottbusu (Chotěbuzi) nesetkal s pochopením. Inu styl, aby se vlk nažral a koza zůstala skoro celá, který tam zvolil, nemůže přinést klid. A co u nás? Další jednání, nyní už za 3 týdny , s vládou, jak šéf komory dohodl , aby vzápětí konstatoval, že po ní se bude sektor dávat dohromady dlouhé roky... Pane Doležale, není jednat o čem, leda o vás!

Jan Veleba

exprezident Agrární komory ČR a člen Klubu 2019