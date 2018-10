Policajti se schovávají u metra, nechytají lumpy! Jeden z kandidátů na pražského primátora se v rozhlasové debatě neudržel

Moderátor Jan Pokorný přivítal ve studiu Českého rozhlasu poslední čtyřku pražských volebních lídrů, kteří si přejí na postu primátorky nahradit Adrianu Krnáčovou (ANO). Ve studiu proti sobě usedli čtyři lídři. Byl mezi nimi i Zdeněk Krampera ze Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa Miroslava Sládka, který se hned na úvod pořádně obul do pražských policistů. Prý se rádi schovávají u metra místo toho, aby chytali lumpy.

Ve studiu veřejnoprávního rozhlasu proti sobě zasedli Jiří Witzany z Evropské koalice pro Prahu, Ivan Holešínský za Otevřenou radnici, Petra Šikýřová za Nezávislé a Zdeněk Krampera ze Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa Miroslava Sládka. Když dostal slovo posledně jmenovaný, kritizoval policisty působící v Praze.

Za posledních několik let mu prý několikrát vykradli auto a dvakrát i obchod. „Bezpečno na našich ulicích není, městská policie se soustřeďuje na to, aby rozdávala pokuty za špatné parkování, místo toho, aby chytala do sítí, jak se říká, ty živly. U nás na Opatově se mi zdá, že se ta policie schovává u metra. Lidé, kteří páchají trestné činy, musejí být chyceni, souzeni, odsouzeni a exemplárně potrestáni. Nesmíme je hned druhý den pouštět,“ zlobil se ve studiu.

Moderátor Jan Pokorný přehodil debatní výhybku k dopravě. Lídři se shodli na tom, že je potřeba dostavět okruh kolem Prahy a jistě by bylo záhodno postavit i trasu metra D. Moderátor se zeptal, zda lídři považují za správné vrátit tramvajovou zastávku na Václavské náměstí. Šikýřová byla proti návratu zastávky na Václavské náměstí, Krampera byl naopak pro.

„Už tam ti zločinci, kteří prodávají drogy, mají méně příležitostí. To musíte vidět, jak vás tam černoši obtěžují a tahají vás támhle někam,“ zlobil se znovu ve studiu host. Pokorný mu oponoval, že pracovníci Českého rozhlasu se po Václavském náměstí pohybovali, ale černoši je neobtěžovali. „Víte, nám na auto skákali mladíci, ale byli bílí a bloňďatí,“ řekl Pokorný.

Po chvilce moderátor znovu přehodil výhybku, a to na stavění bytů v Praze. Lídři se shodli na tom, že Praha potřebuje byty, ale už se jinak dívali na otázku, kde ty byty vzít. Witzany nechtěl stavět nové byty. „My si myslíme, že počet obyvatel v Praze nenarůstá, takže nesouhlasíme s tvrzením, že Praha potřebuje vystavět desetitisíce nových bytů. My si myslíme, že má Praha obnovovat svůj původní bytový fond, ale nerozšiřovat počet bytů,“ uvedl Witzany. Šikýřová mu dala za pravdu.

Pan Holešínský naopak prohlásil, že Praha potřebuje nové byty, a to pro učitele, policisty či pro zdravotní sestřičky. Krampera doplnil, že je třeba stavět byty státní – nikoli na prodej, ale k pronájmu. „Aby se s tím nešmelilo,“ zdůraznil.

Fotogalerie: - Pražské panelstory

Psali jsme: Jiří Pospíšil: Nepůjdeme s KSČM a extrémisty z SPD. Nedovedu si ani představit spolupráci s ANO Kdo vlastně vede vaší kandidátku, zkoušel rozhlasový redaktor kandidáta. Na docenta Svobodu pak padl smutek Karel Schwarzenberg ulehl. Těšil jsem se, že se uvidíme v hospodě, litoval přes Facebook Takhle prý dopadnou volby. Ví se to už teď

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp