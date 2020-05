Politik ANO drsně zkritizoval zakázky města. A pak se to stalo. Máme AUDIO z noční konfrontace. „Co se do mě se*eš, ty hajzle křivej! Eště jednou a vyřešim to po svym! Eště jednou!“

reklama

Anketa Je Miloš Zeman a jeho okolí zodpovědný za smrt Jaroslava Kubery? Ano 5% Ne 92% Nevím 3% hlasovalo: 17294 lidí Martin Herman v minulosti pro ParlamentníListy.cz popsal vyhrožování, které probíhalo i na jednání kolínského zastupitelstva. „O přestávce se na mě přitočil městský právník Kasal a zašeptal mi do ucha slova, která se ve slušné společnosti neříkají. Byl jsem naprosto zaskočen a šokován, i když podobný zážitek mám i z přestávky krajského zastupitelstva s jiným opozičním politikem, nepřijde mi to úplně normální. Prozatímním vrcholem je ale zážitek, který se mi stal po skončení jednoho kolínského zastupitelstva. To se ke mně zezadu za tmy přiblížil jistý pán, jehož práci pro město jsem na tom zastupitelstvu kritizoval (bývalý šéf odboru na kolínské radnici, nyní uklizený jako jednatel AVE Kolín), a vyhrožoval mi, že jestli ho nenechám na pokoji, vyřídí si to jinak, a to prý nechci! Fotografie z facebookového profilu tohoto pána a tón jeho hlasu nenechají nikoho na pochybách, co tím myslel…,“ popisoval již dříve Herman.

A právě onu nahrávku, která zachytila výhrůžky od „uklizeného jednatele“ AVE Kolín, získala naše redakce. Jde o jistého Martina Tichého, Bývalého šéfa odboru regionálního rozvoje a územního plánování kolínské radnice, který zde zastával funkci vedoucího oddělení správy městského majetku. Dnes je jednatelem firmy AVE Kolín.

„Co se do mě sereš, ty hajzle křivej. Ještě se jednou o mě otři a budeš mít peklo, jsem ti říkal!“ uvádí na nahrávce dotyčný manažer. „Pane Tichý, já se do vás neseru, já jenom kritizuju vaši práci,“ namítal Herman. „Říkám ti, ještě jednou a vyřeším si to po svym, a to nechceš. To ti říkám, že to nechceš!“ reaguje popudlivě Tichý. „To nechcete vy!“ oponuje Herman. „Co na mě čumíš, to je provokace? Já ti jenom říkám, že to vyřeším po svym, a to nechceš,“ pokračoval v evidentních výhrůžkách Martin Tichý.

Ten však slova o vyhrožování odmítá.

„Původně jsem se k danému ani nechtěl vyjadřovat, neboť dané tvrzení považuji za lživé, osočující a účelově prezentované. Pokud jsou z vaší strany vznášeny opakované dotazy k tomuto tématu, tak si dovolím sdělit, že jednoznačně odmítám, že bych vyhrožoval jakémukoliv kolínskému politikovi či komukoliv dalšímu,“ sdělil ParlamentnímListům.cz Martin Tichý.

Naopak konstatuje, že napaden byl on.

ZÁZNAM INCIDENTU

Váš prohlížeč nepodporuje funkci přehrávače. (Your browser does not support the audio element.)

„Jde-li o pana Hermana, tak ten mě veřejně, bezdůvodně a opakovaně osočil a pomluvil, kde jen jako logickou reakci jsem mu při osobním setkání sdělil s přímostí přiměřenou situaci, že pokud toho nezanechá, tak to budu řešit jinak, tedy právními prostředky. Osobní motivy, proč pan Herman prezentuje skutečnost jinak, nechci a nebudu hodnotit, byť musí být každému zjevné. Více k danému tématu nemohu sdělit a také toto již více komentovat nechci a nebudu a upozorňuji, že jde o čistě soukromou záležitost,“ dodal pro naši redakci Tichý.

„S obavou o to, kam až může situace v Kolíně dojít a kam už vlastně došla, jsem se rozhodl to takhle nenechat a oznámil vše Policii ČR. Prostě už se nenechám dále zastrašovat, nenechám si vyhrožovat a už vůbec nenechám podobné lidi si myslet, že jejich metody výhrůžek, jak vystřižených z 50. let, mají místo v této době, v tomto městě a v této republice,“ dodal Martin Herman.

Důvody těchto výhrůžek vidí hlavně v tom, že jako kolínský zastupitel upozornil na věci, které podle něj nebyly v pořádku.

„Na zastupitelstvu jsem řešil třeba rekonstrukci ulice Pražská, která se jednak neuvěřitelně protáhla, ale co je hodně podivné, firma GEOSAN, která ji prováděla, poslala hnutí STAN sponzorský dar. Vít Rakušan se tehdy bránil tím, že to nebyla stejná firma, ale spíš si naběhl, protože to opravdu nebyla úplně stejná firma Geosan group, ale šlo o Geosan development, jejíž struktury končí až v jednom z daňových rájů. Netřeba dodávat, že adresy obou firem jsou totožné, stejně jako lidé, kteří za nimi stojí. Šťoural jsem i do Kolínské klíčenky, což je velmi nebezpečná věc a navíc i pochybná zakázka. Kritizoval jsem nevyužívanou cyklověž za 13,5 milionu korun, nebo velmi sporné výběrové řízení na MHD v Kolíně, které stálo město peníze navíc, nebo třeba odměny, které si kolínští mocipáni tak rádi udělují za svoje mimořádné výkony,“ popsal Herman.

