Politolog: Volební kampaň na Trutnovsku limitoval nedostatek času

31.12.2017 13:44

Volební kampaň před prvním kolem doplňovacích voleb do Senátu na Trutnovsku, které se uskuteční 5. a 6. ledna, limitovalo to, že politické subjekty, oproti volbám v tradičním volebním termínu jednou za dva roky, měly málo času na výběr kandidáta. ČTK to řekl politolog Jiří Štefek. Očekává, že volební účast bude nízká.