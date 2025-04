Polsko: Ukrajinci zabírají místo. A falešný lékař s ukrajinským diplomem vydával léky přes internet

Po začátku války na Ukrajině se značný počet Ukrajinců rozhodl odejít do Polska. A ačkoliv byli Poláci velice přívětiví, podle německého listu Welt Am Sonntag to ve vztazích začíná poněkud skřípat. Zanedlouho čekají Polsko prezidentské volby. Podle Weltu bude jedním z témat i lékařská péče.

Konkrétně dlouhé čekání na vyšetření. Kandidát Konfederace Slawomir Mentzen se už nechal slyšet, že Poláci musejí za doktory platit, zatímco Ukrajinci nikoliv. „Přijedou z Ukrajiny do Polska, zaregistrují se u doktora, prodlouží čekací lhůtu, pak jim zaplatí medicínu a odjedou zpátky na Ukrajinu,“ uvedl kandidát.

Anketa Dělá Donald Trump svou práci dobře? Ano 92% Ne 5% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 5477 lidí

Přesto si Poláci stěžují na délku čekání na vyšetření a nedostatek míst v nemocnicích. A viní prý Ukrajince z přetížení systému. „Skutečnost, že si polští pacienti stěžují na Ukrajince nebo mají pocit, že představují další zátěž pro polský zdravotnický systém, je v souladu s obecným trendem v Polsku: Sympatie k Ukrajincům klesají a ne všichni jsou rádi, že jich tolik zůstává v Polsku,“ uvedl pro Welt Am Sonntag polský onkolog Tomasz Sarosiek, který ukrajinské pacienty často léčí.

Sám zhoršení polského zdravotnictví kvůli Ukrajincům nevnímá. Situace podle něho byla napjatá již před rokem 2022. „Pokud tehdy polský pacient musel čekat na návštěvu specialisty šest měsíců a nyní musí čekat o dva nebo tři týdny déle, pak to podle mého názoru není výrazné zhoršení,“ uvedl. Welt Am Sonntag uvádí, s odvoláním na zdravotnického experta a bývalého náměstka ministra zdravotnictví Krzysztofa Landu, že v Polsku se čekací doba na vyšetření setrvale prodlužuje již od roku 2012. Na vyšetření se v průměru čeká čtyři měsíce, ať už je člověk Polák nebo Ukrajinec. Na endokrinologa nebo chirurga se ale čeká třeba i rok. Vysvětlil také, že Ukrajinci přišli v nevhodnou dobu, totiž když se opět otevřely ordinace, které byly za covidu zavřené.

Slova o nedostatku doktorů jsou v souladu s článkem Novinek, který v roce 2022 upozornil, že zatímco Česko mělo 42 lékařů na 10 000 pacientů, Polsko jen 23, což ho řadí na chvost tabulky zemí OECD. I kvůli tomu polská vláda přijala zákon, který lékařům z Ukrajiny usnadňoval přístup k výkonu povolání.

„Zatímco donedávna trval v Polsku přípravný proces pro lékaře z Ukrajiny nejméně rok, nyní se zkrátil na tři týdny. Před příjezdem do Polska již nemusí ověřovat diplom, prokazovat znalost polského jazyka nebo tříletou odbornou praxi a mohou začít ošetřovat pacienty již koncem dubna, informoval portál stronazdrowia.pl.

Stačí, když mají osvědčení o absolvování lékařského vzdělání a do šesti měsíců po skončení války s Ruskem předloží originál diplomu svému polskému zaměstnavateli. Zároveň však musí mít elektronické registrační číslo PESEL, které jim umožňuje získat zaměstnání a zdravotní a sociální pojištění v Polsku,“ uváděl portál.

Jenže tento systém má podle polských médií své mouchy, mírně řečeno. Televize Uwaga! zjistila, že muž s falešným doktorátem z Ukrajiny předepisoval v Polsku léky přes internet. A to včetně extrémně nebezpečného fentanylu. Tento předpis pak televize získala za použití provokatéra.

K tomu se vyjádřila polská lékařská komora, která to považuje za skandální. „O případ se začala zajímat televize TVN, která odhalila, že muž... není lékař, nemá vystudovanou medicínu a ministerstvu zdravotnictví předložil padělaný diplom! V dopise zaslaném samosprávě ředitel odboru zdravotnického personálu MZ přiznal, že odbor neověřuje pravost předložených dokumentů.“

„To představuje vážné ohrožení pacientů, kteří se mohou stát obětí nezodpovědného jednání osob bez oprávnění léčit! Jak je možné, že lékaři ze zemí mimo EU mají v současné době snazší přístup do praxe, než absolventi lékařských fakult v Polsku? Pracují bez dohledu, bez pojištění, bez kontroly ombudsmanů a lékařských soudů. Ministerstvo zdravotnictví by mělo okamžitě zablokovat režim, který vyžaduje od lékařů ze zemí mimo EU pouze prohlášení, že ovládají polštinu, aby se takovým situacím v budoucnu zabránilo. Kromě toho by mělo urychleně zkontrolovat lékaře, kterým dalo povolení léčit v Polsku navzdory odmítnutí lékařské samosprávy,“ uvedla polská lékařská komora.

Komentarz @NaczelnaL dotyczący reportażu (https://t.co/h5V2qWLSZK) @UWAGATVN @FaktyTVN:

Lekarz z dyplomem z Ukrainy otrzymał odmowę wydania warunkowego prawa wykonywania zawodu od izb lekarskich, ponieważ nie spełniał wymaganych norm. Złożył więc wniosek do @MZ_GOV_PL, a to,… — Naczelna Izba Lekarska (@NaczelnaL) February 20, 2025

V Polsku se dle Uwaga! TVN také množí stížnosti na doktory, kteří neumějí polsky nebo s pacienty komunikují přes Google překladač.

Psali jsme: Na zesnulém papežovi hned začali hrát politiku. Jména nepřekvapí „Poláci armádu budovat nepotřebují, už prohráli.“ Mrazivá predikce OSN budí ohlas „Pojďme se přestat bát. Přestaňme platit.“ Rajchl burcoval lidi v Nepomuku Ladislav Jakl: Letadlo, sopka a Beatles