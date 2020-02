Pomsta? Už se perou. Feri a Ferjenčík si vjeli do vlasů. A že bylo co trhat

Pirát Mikuláš Ferjenčík si postěžoval na hlasování Demokratického bloku u návrhu o změně pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu. „Tenhle zásadní protikorupční zákon, jedna z klíčových priorit Rekonstrukce státu, se musel opřít o hlasy SPD a KSČM, jinak by spadl pod stůl. Jsem zvědavý,“ láteřil. V diskusi zareagovali poslanci Dominik Feri či Matěj Hollan. Pouhé kupčení? Ne, prý podmínka. Hollan zmínil volbu ombudsmana. Problémy v demobloku?

Pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík se pustil do Demokratického bloku. Na Facebooku si postěžoval, že návrh, rozšiřující pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu, by měl podle Ferjenčíka nově nabýt pravomocí kontrolovat obce, kraje či jiné veřejné instituce. Avšak prý nejmenší obce do toho spadat nemají.

„Novela ústavy vyžaduje 120 hlasů. Kolik hlasů dodaly strany ‚demobloku‘? Přesně dva hlasy. Tenhle zásadní protikorupční zákon, jedna z klíčových priorit Rekonstrukce státu, se musel opřít o hlasy SPD a KSČM, jinak by spadl pod stůl. Jsem zvědavý, jak s ním naloží Senát, ta pověstná pojistka demokracie,“ pokračoval dále.

Ke konci příspěvku ještě Ferjenčík poděkoval Farskému a Čižinskému, což byli jediní poslanci Demokratického bloku, kteří pro návrh hlasovali. „Především ale děkuju všem 138 poslancům, kteří tento návrh poslali dál,“ zakončil.

V komentáři se objevil poslanec Dominik Feri, tomu se příspěvek Ferjenčíka nelíbil. „To jsem si přesně myslel, že se bude jaksi naznačovat, že jsme vlastně proti samotné podstatě návrhu,“ uvedl. Prý to však tak není. Vysvětlil, že návrh nepodpořili proto, že Piráti odmítli rozšířit článek 40 ústavy. „Rozšíření je přitom racionální požadavek. Ale chápu, že když ironizuješ úlohu Senátu, tak se podpora rozšíření nedala čekat,“ zakončil.

Feri poté v dalším komentáři pokračoval: „Zmiňuješ-li Rekonstrukci státu, tak ta u rozšíření článku 40 ‚doporučuje zvážit schválení tohoto návrhu‘. Není dobré vyzobávat si pro argumentaci, co se zrovna hodí. Teď se ukládám zpět do facebookové hibernace.“

Lukáše Hejduka však Feriho odpověď neuspokojila. „Takže nejste proti podstatě návrhu, ale radši jste to shodili ze stolu, páč vám odmítli rozšířit článek, co s podstatou zákona nesouvisí. Aha, tak to jo,“ napsal.

Na komentář Feriho Ferjenčík zareagoval. Prý si rozšíření čtyřicítky má schválit Senát. „Ať ale paralelně schválí to navrhované rozšíření. Jinak hrozí akorát ještě větší zabetonování současného stavu,“ dodal.

Článek 40 však stále vyvolával otázky. Marcel Karabín se zeptal, jak souvisí tento článek s pravomocí NKÚ.

Na to zareagoval Ferjenčík, který odpověděl, že Senát prý chce, aby se zákon o NKÚ dostal do stejného režimu jako volební zákony, tedy aby vyžadoval souhlas obou komor. „To je za mě přijatelný kompromis, pokud Senát schválí současný sněmovní návrh, jinak by to naopak vedlo k ještě většímu zabetonování současného stavu,“ vysvětlil.

Feri se v diskusi snažil věc náležitě objasnit. Odmítl názor Zuzany Kudláčkové, která tvrdila, že když nebylo po jejich, tak pro to hlasovat nebudou. „A píše-li tu Mikuláš, že si má rozšíření prosadit Senát, nebylo důvodu ho nepodpořit ve Sněmovně,“ dodal. Ferjenčíkovi odpověděl takto: „To já ti samozřejmě rozumím. Je to váš návrh, děkuji za něj a nikdo vám to nebere. Nicméně vytvářet dojem, že jsme proti rozšíření pravomocí NKÚ (když jsme podpořili pozměňováky a o pár minut později pod ústavní úpravu) je mimo, když ve skutečnosti šlo úplně o něco jiného.“

Na to opět zareagoval Ferjenčík. Ten psal, že ústavní zákon vyžaduje 120 hlasů, aby prošel do Senátu. „Takže když jste ho nepodpořili a chtěli jste, aby fakticky začal znovu od začátku, tak jak jinak to mám interpretovat, než že jste proti rozšíření pravomocí NKÚ,“ popsal.

Feri poté v diskusi informoval, že pro ně bylo rozšíření článku 40 podmínka, a proto nehlasovali. „Zařazení mezi organické zákony je důležité a úzce související.“

Přestřelka však neskončila. Ferjenčík se vyjádřil následovně: „O neústavním zákonu se ještě vůbec nehlasovalo, hlasovalo se o jeho přerušení, dokud se Senát nevypořádá s novelou ústavy.

Postoj ‚Rozšíření pravomocí NKÚ podpoříme, pouze pokud ho bude podporovat i Senát‘, je legitimní, ale pro mne trochu nepochopitelný. Buď to rozšíření chcete, nebo nechcete.“

Václav Židek v diskusi na Feriho též reagoval. „Dobrou věc (jak tedy přiznáváte) podpořit jen ‚na oplátku‘ je dost kupčení,“ napsal.

Feri se poté trošku opravil: „Napsal jsem to blbě a poslal špatnej link, mínil jsem stanoviska u PN u 360 a hlasování na výborech. Omlouvám se. Řeknu ti to úplně upřímně: jsme pro, a to ber za konečné slovo. Článek 40 je pro nás nicméně zásadní. Řešíme tu jen techniku a taktiku. Už jen proto, že nastane člunek, tak činit nějaké závěry, a navíc k meritu, ve kterém jsme navíc ve shodě, je nepřípadné. Tolik za mě, odcházím v míru,“ zakončil.

Hádka mezi Ferim a Ferjenčíkem však nebyla jediná. Do diskuse se zapojil i bývalý brněnský zastupitel Matěj Hollan. Ten za prioritu demobloku označil hlasování o ombudsmanovi (výsledky první volby byly vyhlášeny v 14.45. O tom jsme psali ZDE:)

Hollan tedy napsal: „Zásadní úloha demobloku se hlavně ukáže za hodinu a čtvrt u hlasování o ombudsmanovi, kdy část ‚demo‘ na truc bude volit Matyse a nevyhnutelným výsledkem bude, že nejvíc hlasů získá Křeček. Snad mu to nebude stačit na vítězství, ale i tak to bude strašnej signál.“

